Her er Sveriges vakreste veier

Fra middelalderen av har Sverige bestått av såkalte landskap. I alt er det 25 slike historiske landsdeler som i svært gamle tider fungerte som selvstendige politiske enheter med egne lover.

Men etter den svenske konstitusjonen av 1634 har de ikke hatt noen politisk eller administrativ betydning.

Medlemmene i den svenske motororganisasjonen M har plukket ut de vakreste veistrekningen i hvert av disse landskapene.

Dette er de 25 landskapene i Sverige Foto: Wikipedia

De vakreste veiene i Sverige



Veiombudene i Riksforbundet M Sverige, Sveriges største interesseorganisasjon for billister, har i år kåret Sveriges vakreste veistrekninger for å inspirere ferie-kjørende til å ta de vakrere, litt saktere veistrekningene i landet.

I hvert landskap er det valgt vei ut fra vurderingen om at den skal by på vakker utsikt, en hyggelig reiseopplevelse og mulighet for stopp underveis.

– Benytt anledningen i sommer til å ta dagsturer og opplev de vakre veiene i dine nærområder. Ta med matpakke, stopp på et spesielt tiltalende sted og bare nyt, oppfordrer sier Katja Runestam Prinzell, bilreiserådgiver i Riksförbundet M Sweden sine landsmenn før sommerferien.

Her er gode ideer og inspirasjon å hente også for oss nordmenn som som trives med ferieopplevelser hos Søta Bror.

– Hvis du er eventyrlysten, hvorfor ikke ta en biltur gjennom deler av Sverige med telt og fricamping. Eller ta inn fine hoteller eller bed and breakfasts langs reisen din via Sveriges vakre veier. Ta kontakt med turistinformasjonen på stedet, de kjenner som regel overnatting utenfor de store bookingsidene, sier Runestam Prinzell.

Bilreiserådgiver Katja Runestam Prinzell, Riksförbundet M Sverige

Benytt deg av allemannsretten



Som i Norge gir den svenske Allemannsretten deg rett til å ferdes fritt i naturen så lenge du ikke forstyrrer eller ødelegger. Du kan slå leir i noen dager, men motorkjøretøyet ditt er ikke velkommen ut i naturen eller på privat vei uten spesiell tillatelse.

– Vis hensyn til dyr, natur og grunneiere. Sommeren forventes å bli varm, så ta med en ekstra flaske vann, solbriller, solkrem, badetøy, myggmiddel og støvler. Men også litt varme klær og regnbeskyttelse hvis fuktig og kaldt kommer snikende, sier Katja Runestam Prinzell.

Sveriges vakreste veier i 2023

Tjärö er en idyll i Karlskoga i Blekinge. Foto: Per Pixel Petersson

Blekinge: Tving–Möljeryd–Backaryd

Strekningen mellom Tving og Backaryd i Blekinge byr på edelløvskog, mange vann og svingete vei med mulighet for fine stopp underveis.

Träsko-Elofs udde, Listersjöarna og badeplassen i Möljeryd er bare noen få eksempler. Flere innsjøer å ta en kaffe ved eller gå forbi. Fantastiske veier både med bil og på motorsykkel.

Bohuslän kystvei byr på mange spektakulære naturopplevelser. Foto: Per Pixel Petersson / imagebank.sweden.se

Bohuslän: Bohuslän kystvei, Kungshamn–Grebbestad

Nyt fantastiske kystsamfunn på reisen fra Kungshamn videre mot Bovallstrand, Hamburgsund, Fjällbacka og avslutt med rute 183 for å komme til Grebbestad.

Skal du spise fersk fisk og skalldyr er det mange muligheter underveis.

Ta en pause i Hunnebostrand og besøk Uddens skulpturpark, som er en internasjonal, helt unik, utstilling av steinskulpturer.

Fryksås i Dalarne med sitt fantastiske landskap. Foto: Hanne-Marit-Tobiassen / Opplev Sverige

Dalarna: Lima–Rörbäcksnäs–Sälen

Start gjerne med en god lunsj i Lima, Sixten Jernbergs museum byr på en vakker ramme med vindusbord ut mot Västerdalselven.

Kryss Västerdalselven og reis nordover på vestsiden av elva, veien følger elva og byr på vakker utsikt.

Ta av mot Rörbäcksnäs og nyt veien og utsikten mot Sälen.

På vei ned til bygda Sälen har du milevis utsikt over fjellandskapet. Ønsker du da å fortsette ferden er vei 66 mot Djurås et godt alternativ.

Håverudsakvedukten, Dalsland, Sverige Foto: Riksförbundet M Sverige

Dalsland: Mellerud–Håverud

Med start i Mellerud kan du først ta en avstikker til den trivelige småbåthavnen Sunnanå hamn, og deretter ta veien fra Mellerud opp mot Håverud hvor du må se Håverud-akvedukten.

Å se skip seile gjennom luften i den hermetiske akvedukten er en mektig opplevelse.

Utenfor Visby er det mye vakkert å se langs Vakra Vägen på Gotland. Foto: OLOF SEGERBERG / Destination Gotland

Gotland: «Vakra vägen»

Det er mange flotte miljøer på Gotland, men for de som reiser med bil er veien langs kysten mellom Hoburgsgubben i sør og opp til Vamlingbo uslåelig.

Strekningen er så naturskjønn at den faktisk er skiltet som «Vakra vägen».

Veien strekker seg langs det vakre naturreservatet Husrygg, og om du vil kan du stoppe ved steinmuseet i Kettelvik.

Axmar Bruk i Gästrikland, Sverige Foto: Tomas Ärlemo

Gästrikland: Highway 68 (Hästbo–Dalgränsen)

Veien fra Hästbo strekker seg gjennom et vakkert og kupert landskap med en lang historie med gruvedrift og hyttedrift.

For natur- og friluftsinteresserte er det flere utfluktsmål og turstier i området.

Det skogkledde og magiske Kårsberget er verdt en omvei og egner seg for en piknik.

Särdals kvarn langs Hallands Kustväg. Foto: Patrik Leonardsson / Destination Halmstad

Halland: Hallands kystvei

Skal du kjøre E6 gjennom Halland og har litt tid til overs, ta av ved Halmstad eller Falkenberg, avhengig av hvilken retning du kjører i.

Da kan du heller ta Halland kystvei, en naturskjønn reise gjennom et vakkert kystlandskap .

Veien er skiltet med det svenske Vägverkets brunhvite «Turistrutt» og passerer blant annet Grimsholmen, Smörkullen, Vesslunda og Svedinos Bil & Flygmuseum.

Storstilet utsikt fra Bergaliv Loft House i Vallsta i Hälsingland, Sverige Foto: Martin Edström / imagebank.sweden.se

Hälsingland: Stora Hälsingegårdars Väg, Alfta–Edsbyn

Stora Hälsingegårdars Väg er en turistvei skiltet med den brunhvite blomsten.

Den vakre veien starter, eller slutter, ved Ol-Anders gård i Alfta og snirkler seg gjennom flere bygder og ender deretter ved hälsingegården Mårtes i Edsbyn.

Blant områdets mange helsegårder er syv godt bevarte gårder utpekt som verdensarvsteder.

Det er flere rasteplasser underveis med informasjon og historie om bygdene og gårdene.

Tettstedet Tännäs i Härjedalen i Sverige Foto: funasfjallen.se

Härjedalen: Fylkesvei 311



Veien som går mellom Tännäs i nord og til Sörvattnet i sør, for så å fortsette over Dalagränsen til Sälen.

I Härjedalen går veien gjennom et vakkert, svingete, skogs- og fjellmiljø og gjennom Sveriges høyeste landsby Högvålen, 830 meter over havet.

Veien byr på mange flotte steder og vakker utsikt med mye dyr, som rein, rev, ryper og ryper. Veien er asfaltert og det gir mange muligheter for å stoppe på siden på naturskjønne steder!

Stekenjokk langs Vildmarksvägen i Jämtland. Foto: Visit Sweden

Jämtland: Stekenjokkvägen

Fjellveistrekningen ved Stekenjokk er en del av Vildmarksvägen, den 36 mil lange turistveien gjennom Nord-Jämtland og Sør-Lappland.

Stekenjokkvägen går over Kalfjället og byr på storslått utsikt. Veien åpner 6. juni og stenger 15. oktober, da vinteren igjen har kommet til området.

Innimellom kan du se alle endringene i naturen fra vår og sommer til høst. Etter veien trakteres du med fantastisk vakker natur, spennende fauna og flora, og dessuten en skikkelig god asfaltert vei med en rekke flott beliggende parkeringsplasser.

Kittelfjäll på Sagavägen i svenske Lappland. Foto: kittelfjall.com

Lappland: Sagaveien

Lapplands vakreste vei er Sagavägen, som starter allerede i Örnsköldsvik og ender ved den norske grensen i Skalmodal.

Strekningen som er spesielt vakker er mellom Kittelfjäll og Skalmodal.

Den smale veien bølger opp og ned, så til høyre, så til venstre i naturskjønt fjellterreng med jokarer og innsjøer.

Rasteplasser langs veien har eventyrtemaer som Nøkken eller en historiebok er plassert i vindfanget.

Det historiske sentrum av Sundsvall, Steinbyen, er verdt å få med seg. Her er Hirschska huset i front., Foto: Olle Melkerhed

Medelpad: Riksvei 86 (Indalsleden)

Riksvei 86 mellom Sundsvall og Bispgården danner sammen med riksvei 87 en alternativ rute til E14 på vei mot Östersund.

Veien går langs den betagende vakre Indalselva og det er flere muligheter for å stoppe opp og nyte utsikten.

Underveis passerer du den spektakulære thaipaviljongen i Utanhede, som i likhet med Vättaberget fortjener et besøk.

Torneälven skiller Sverige og Finland i lange strekninger. Det er mange flotte rasteplasser med beroligende utsikt. Foto: Jerker Andersson / Imagebank.sweden.se

Norrbotten: Riksvei 99, Haparanda–Pajala

Veien fra Haparanda nordover langs grensen og videre mot Pajala går gjennom forbløffende vakker natur.

For den kulturhistorisk interesserte byr Tornedalen på mye interesse langs en av Norrlands eldre reiseveier.

Flere mindre rasteplasser finnes langs strekningen som følger Torneälven gjennom et tradisjonelt jordbrukslandskap, her og der avbrutt av tette skogsflekker.

Kukkolaforsen nord for Haparanda bør besøkes.

Riseberga kloster, Närke, Sverige Foto: Riksförbundet M Sverige

Närke: Viby bygd–Tåneråsa–Binninge–Kvistbro

Sving av E20 ved Viby kyrkby i Hallsberg kommune og reis deretter nordover mot Tångeråsa gjennom noen av Närkeslättens vakreste deler, med jordbruk, herregårder og innsjøer.

Underveis er det blant annet det vakre naturreservatet Trystorps ekäng.

Fortsett så nordover og nyt den søte utsikten over Kilsbergen før du passerer Binninge og videre til den vakre trekirken i Kvistbro.

Vi foreslår at du avslutter med et stopp ved Riseberga klosterruin, et vakkert sted med en spennende historie hvor det tilbys guidede turer om sommeren.

Italienska Vägen ved Kullaberg i Skåne. Foto: Peter Appelros -, CC BY 3.0, Wikicommons

Skåne: Dobbelt opp med Italienska vägen og Väg 101

Langs rv 115 fra Östra Karup til Torekov går det et parti mellom Båstad og Boarp som lokalt er kjent som den italienske veien. Den bukter seg vakkert oppover bakkene langs nordsiden av Hallandsåsen.

Nesten på toppen av strekningen er det en fin rasteplass hvor du kan ta en pause, gjerne med en kaffe, og nyte den bedårende utsikten over Laholmsbukten.

Mellom Malmö og Ystad bukter 101 seg mykt som en slange i et skånsk duggstrødd, grønt og frodig sommergress forbi slott og hytter.

Safrankornåkrene vaier subtilt i vinden, maler landskapet og skaper en dempet og varmende følelse.

Pilene med sin mosegrodde, knudrete rygg lener seg usikkert mot bakken og den evige hvilen.

Dette er Skåne på sitt vakreste!

Tradisjonell krepsefest i Wallby Säteri i Småland Foto: Patrik Svedberg / imagebank.sweden.se

Småland: Mönsterås kystvei

Hopp over køen og sommertrafikken på E22 og ta den svingete kystveien Mönsterås i stedet.

Hvis du kommer nordfra, ta av ved Mönsterås og passerer langs kystveien Kronobäcks klosterruiner, Timmernabben, Strömsrum, Pataholm og mange andre severdigheter.

Ta et stopp i Pataholm, som er Sveriges eldste og minste handelssenter, hvor det også er et museum og en veldig hyggelig kafé.

Du kan deretter fortsette ut til E22 igjen.

Nyköpingshus er en festning etablert på 1100-tallet. Det var her den svenske kongen Birger Magnusson låste brødrene sine inn i et tårn for å sulte, og kastet nøkkelen i elva. Den grufulle hendelsen er kjent som «Nyköpings Gästabud». Det er mange historiske steder å besøke i Sverige, for alle som er interessert i historie. Foto: Tina Stafrén / imagebank.sweden.se

Södermanland: Vei 219, Trosa–Nyköping

I stedet for å ta E4 kjører du parallelt langs kysten via den pittoreske havnebyen Trosa og passerer slott og herregårder på vei sørover mot Nyköping.

En uforglemmelig avstikker kan gjøres til Stendörren naturreservat på nedstigningen til Studsvik.

Alle som vil kan ta en dukkert i Østersjøens bølger flere steder underveis.

Grönsöö slott ved Mälaren, Kungs-Husby, Uppland. Foto: Avena / Upplandsmuseet

Uppland: Enköping–Grönsöö slott

Med start i sommerbyen Enköping reiser du gjennom et vakkert kulturlandskap med gammel opprinnelse.

Underveis er det flotte kirker, gårdsbutikker, museer og noen av landets største helleristninger.

Vel fremme ved Grönsöö er det Grönsöö slott med blant annet et vakkert parkmiljø.

Innsjøen Fryken i Värmland, Sverige. Foto: Per-Erik Tell / imagebank.sweden.se

Värmland: E45 Sunne–Torsby

En vakker utsikt over Fryken kan oppleves langs veien mellom Sunne og Torsby.

Utsikten er spesielt storslått om du stopper ved Tossebergsklätten, hvor det også er en hyggelig sommerkafé.

I Fryksdalen er det mange attraksjoner for den kulturhistorisk interesserte, som Selma Lagerlöfs Mårbacka.

Tavelsjö i Umeå, Västerbotten er ideell for en kano- eller kajakkpause. Foto: Visit Sweden

Västerbotten: Länsväg 363, Umeå–Ammarnäs

Veien går langs en av Sveriges få urørte elver, Vindelälven.

Strekningen byr på vakker utsikt og flotte fiskemuligheter i elvens stryk hele strekningen fra Tavelsjö til Ammarnäs.

Strykene er tydelig merket og tilbyr flotte parkeringsmuligheter.

Rasteplasser og camping er tilgjengelig fra Renforsen i Vindeln og videre mot Ammarnäs.

Trafikverket har rasteplasser i Enebacken og Sorsele. Enebacken har også blitt kåret til fylkets beste noen år, med egen veisløyfe og egne bord for en avslappende pause på reisen.

Vel fremme i Ammarnäs tilbys vakre fjellmotiver. Vårelven i Ammarnäs er ekstremt attraktiv.

Varnhem slott ligger langs den svenske Pilegrimsleden og er et middelaldersted som er verdt å få med seg i Västergötland. Foto: Lukasz Warzecha / Westsweden.com

Västergötland: Vallevägen, Varnhem–Böja

Langs Billingens vestside har isdekket dannet et innsjørikt og svakt bølgende landskap.

Det er et gammelt kulturlandskap med mye å se og oppleve underveis, som flere fine badeplasser, kafeer, gårdsbutikker, kunsthåndverk, men fremfor alt en utrolig flott vei.

Langs veien er det satt opp oransje V-er for å markere severdigheter og reisemål.

Strømsholm slott er en av attraksjonene i Västmanland, Sverige. Foto: visitvastmanland.com

Västmanland: Tidövägen

Rett nord for Kvicksund, der Södermanland krysser over til Västmanland og der vei 56 møter vei 252, kan du svinge av mot øst.

Så kommer du inn på en sjarmerende liten vei som tar deg til utfluktsmål som Strömsholm slott, Rytterne kirkeruiner og Tidö slott – kjent ikke minst fra forrige regjeringsdannelse.

Veien byr også på naturskjønne omgivelser og fører deg videre til Västerås. Og omvendt, selvfølgelig, hvis du kjører fra den andre retningen.

Borgholm Slott ble bygget på 1700-tallet og er et populært turistmål på Öland.. Foto: Magnus Franzén / Ölands Turismorganisation

Öland: Byrumsvägen–Väg 136

Kjører du nordover på vei 136, kan du sikte deg inn på nordlige Öland.

Ved Högby kirke tar du til venstre mot Löttorp og videre mot Byrums Sandvik.

Der finner du Byrums raukar og vakker utsikt over Kalmarsund mot Blå Jungfrun.

Etter en pause der fortsetter du Byrumsvägen nordover mot Böda og på vei 136 videre til Byxelkrok.

Nord for det går veien langs kysten ved Neptuni-marker, som blomstrer rikt med blå ild.

Turen avsluttes beleilig ved Långe Erik fyr helt i nord.

Idylliske Gränna i Östergötland med Visingsö i horisonten. Foto: Symbolbilder.se / Visitsmaland.se

Östergötland: Gränna–Omberg–Vadstena

Fantastisk vakker vei som går i lange strekninger langs bredden av innsjøen Vättern.

Underveis er det mange fine utfluktsmål som fergen fra Gränna til Visingsö, polkagrisefabrikker, hyggelige kafeer og flotte naturopplevelser.

Den mest spektakulære delen er den oppe på Omberg med en storslått utsikt over innsjøen Vättern.

Parallelt med fylkesvei 919 går det enveiskjørt opp på fjellet, som virkelig er verdt en omvei.

Det er flere muligheter for å stoppe samt en økopark med turstier for den raske reisende.

Ved foten av fjellet ligger Alvastra-klosterruinen der St. Bridget bodde før reisen til Roma, samt Strand-hjemmet til den verdenskjente forfatteren Ellen Key.

Fantastisk natur langs Höga Kusten i Ångermansland, Sverige Foto: Friluftsbyn Höga Kusten / imagebank.sweden.se

Ångermanland: Reiseturistvei

Turistveien Resele fra Sollefteå og opp mot Resele er en fantastisk flott turistveg med fine omgivelser som er et alternativ til riksvei 90.

Når du kjører 90 nordover fra Sollefteå kan du etter noen mil ta til venstre ved Ed-skiltet og fortsett på Resele turistvei .

Veien følger Ångermanälven og går vekselvis gjennom eng- og fjellandskap. På veien passerer du for eksempel Forsmobron, en staselig jernbanebro fra 1912.