Du oppfordres til å ta toget og blir garantert hentet på nærmeste jernbanestasjon med en elbil.

Det er bare noen av grepene Turistrådet sammen med fem overnattingsbedrifter i Vest-Sverige har tatt for å vise at det er mulig å reise lokalt, bo bekvemt og samtidig være klimasmart.

– Med vårt nye konsept «Klimatsmart semester» vil vi tilby en bærekraftig og opplevelsesrik ferie som de besøkende kan nyte med god samvittighet, sier Marie Linde, ved Turistrådet Västsverige.

Omgitt av skog, med utsikt over vannet og plassert på gammel kulturmark, er de arkitekttegnede eremitthyttene på Swedish Country Living en naturopplevelse utover det vanlige. Den har til og med mottatt prisen «Sveriges mest bærekraftige opplevelse» i 2022. Foto: Turistrådet Västsverige

Absolutt alt er bærekraftig



De fem overnattingstedene i Västsverige som deltar i konseptet er Erikson Cottage , Lugnåsberget Ekohotell , Swedish Country Living , Inforest , och Dalslands Aktiviteter.

Alle er småskala familiebedrifter hvor alt er bærekraftig, fra selve overnattingen til mat, aktiviteter og transporter.

CO 2 -utslippene ved de respektive bostedene er beregnet ved hjelp av en klimakalkulator på www.klimatsmartsemester.se.

På det familieeide økohotellet Lugnåsberget kan du vandre til historiske steder, padle kano eller bare slappe av foran peisen. Det er høner på gården og om sommeren kan du plukke bær og klappe sauene som beiter i hagen. Foto: Turistrådet Västsverige

Ferie med minimale CO 2 -utslipp



Samtlige fem overnattingssteder hadde CO 2 -utslipp per gjestenatt på mellom 0,2 och 1,4 kilo CO 2 -ekvivalenter. Ved et gjennomsnitlig svensk hotell er tallet 6,8 kilo per gjestenatt.

Gjestene anbefales å reise med tog. De blir hentet på togstasjonen for å transporteres den siste strekningen med elbil.

– Om man sammenligner med utenlandsreiser så genererer en flyreise fra Stockholm til London 383 kilo, til Gran Canaria 1148 kilo og til Bangkok 2202 kilo. En togreise fra Stockholm til et av disse fem overnattingsstedene genererer mellom 6 og 9 kilo avhengig av hvilket man velger.

På Erikson Cottage kan besøkende padle og vandre samt overnatte i et glasshus i skogen. Erikson Cottage har også et eget gårdsbakeri. Foto: Turistrådet Västsverige

Disse fem samarbeider



Et av de fem vestsvenske overnattingsstedene er Erikson Cottage. Her kan besøkende padle og vandre samt overnatte i et glasshus i skogen. Erikson Cottage har også et eget gårdsbakeri.

På Inforest bor besøkende i bittesmå hus i skogene utenfor Hjo, hvor de nyter freden og tilbaketrukketheten med naturen som eneste nabo.

På Inforest bor besøkende i bittesmå hus i skogene utenfor Hjo, hvor de nyter freden og tilbaketrukketheten med naturen som eneste nabo. Foto: Turistrådet Västsverige

På det familieeide økohotellet Lugnåsberget kan du vandre til historiske steder, padle kano eller bare slappe av foran peisen. Det er høner på gården og om sommeren kan du plukke bær og klappe sauene som beiter i hagen.

Hos Dalslands Aktiviteter bor du i arkitekttegnede glasshus midt i Dalslands natur. På stedet kan du blant annet fiske, klappe elg og lage mat utendørs. De klimasmarte egenskapene til disse boligene inkluderer solceller og grønn strøm, resirkulerte byggematerialer og trevirke fra egen skog, eget vann fra brønner, kompostering, avfallssortering og bruk av naturvennlige rengjøringsprodukter.

I tillegg brukes lokalt dyrkede økologiske grønnsaker og kjøtt fra nærliggende gårder.