Länsstyrelsen i Jämtland har sagt opp avtalen med STF for å kunne reforhandle vilkårene. Nåværende avtale om hytteplasseringer i reinbeitedistriktene ble inngått for 25 år siden.

Området er ekstremt populært, og lett tilgjengelig for de fleste som vil nyte friluftslivets gleder.

De siste årene har Den norske Turistforenings søsterorganisasjon i Sverige opplevd et stort trykk fra folk som vil feriere i svenske fjell.

Eksplosiv økning i overnattinger



Antall gjestenetter i området har økt fra 2,6 millioner i 2019, til nærmere 3,2 millioner netter nå. Det er de høyeste tallene noensinne, ifølge STF.

Fire av STFs fjellstasjoner ligger midt i Handölsdalen samebys reinbeitedistrikt. Den kraftiga økningen av turister har fått konsekvenser for reindriften i form av tøffere økonomi og mer uro for beitende rein,

– Det er for mange på for lite område. Vi vill ikke at folk skal slutte å være på fjellet, men slik situasjonen er nå er det ikke holdbart. Vi må finne en løsning. Fjellene er store og alle må ikke være på samme sted alltid, sier Arne Omma, ordfører i Handölsdalen til Dagens Nyheter.

Generalsekretær Maria Ros Hjelm i STF Mener organisasjonen historisk har vært for dårlig i å kommunisere med samebyene i Jämtland og Härjedalen, men hun har tro på en løsning. Foto: STF

- Ikke dyktige nok



Generalsekretær Maria Ros Hjelm i STF understreker at det er store spørsmål de må håndtere. Nedstengingen vil eventuelt gjelde alle hytter og stasjoner i Jämtland Härjedalen utom Storulvån der foreningen eier grunnen selv.

Ros Hjelm mener att STF ikke har vært dyktig nok til å opprettholde dialog med samebyene. Det har ført til en anstrengt situasjon i fjellet.

– Vi har historiskt sett bare pratet med Länsstyrelsen, mens det er samebyene vil er nabio med i fjellet. Som organisasjon er det grunn til å være kritisk til hvordan vi har håndtert disse spørsmålene tidligere, sier Ros Hjelm til DN.