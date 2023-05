Hopp i havet - i Göteborg.

I juni 2023 innvies det nye folkebadet i Jubileumsparken i Frihamnen med tre ulike bassenger plassert i Göta Älv, et rundt stupebasseng, et svømmebasseng med sklie og et lengdebasseng.

- Bassengene er bunnløse og vannet renses med tekniske løsninger, så det er mulig å bade i både fersk- og saltvann hele året, juble Opplev Sverige i en pressemelding.

Badet er gratis å besøke, og har en kapasitet på 500 personer.

Den ikoniske Allmänna-badstuen er under oppussing og vil oppstå i en ny drakt, og den er åpen og gratis for alle til å benytte seg av.

I tillegg til badet består jubileumsparken av en stor ny lekeplass som ble innviet i 2022.