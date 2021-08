Ti ting du ikke vil gå glipp av på Sveriges riviera

I en pressemelding lister interessekontoret for Sveriges besøksnæring, Opplev Sverige, opp disse ti tingene du helst ikke vil gå glipp av i Halland:

1. Kattegattleden

Den nasjonale sykkelveien Kattegattleden: Foto: Magnus Andersson, Region Halland.

Sveriges første nasjonale sykkelvei strekker seg 39 mil fra Gøteborg i nord, gjennom hele Halland, og ned til Helsingborg i sør.

Langs strekningen kan du oppleve vakre naturopplevelser, bra spisesteder, unike hoteller og fantastisk landskap. Sykkelveien er delt inn i åtte strekninger og du velger fritt om hvilke du vil sykle.

Hvis du ønsker å ta toget enkelte etapper, så er dette også fullt mulig. Les mer om Kattegattleden her.

2. Sveriges fineste strender

Tylösand Strand. Foto: Hanne Marit Tobiassen

Halland blir kalt Sveriges riviera på grunn av sine silkemyke sandstrender og vakre kystlandskap. Flere av strendene er blitt kåret til Sveriges fineste, og utvalget er stort og variert langs hele kysten.

Du er som regel alltid i nærheten av en bra restaurant eller et koselig overnattingssted. De korte avstandene i Halland gjør det enkelt å besøke mange steder på kort tid.

3. Tjolöholm Slott

Vakre Tjolöholm slott. Foto: Ingeborg Lindseth

Tjolöholm slott er et ordentlig eventyrslott med en beliggenhet rett ved havet utenfor Kungsbacka. Slottet er bygget i overdådig britisk Tudor-stil og er vakkert utsmykket både på utsiden og innsiden.

Du kan få guidede turer inne i slottet, og ønsker du en totalopplevelse så er det mulig å booke overnatting i arbeiderboligene.

4. Italiensk pizza i verdensklasse

Det går rykter om at du finner landets beste pizza i et lite skur i Falkenberg på restauranten Lilla Napoli. Her bakes pizza etter napolitansk oppskrift og det legges ned mye stolthet i både ingrediensene, fremstillingen og håndverket. Hvis du er en pizzaentusiast vil du helt klart ikke gå glipp av dette!