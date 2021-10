Høstferie: Sverige i siste liten

Nå kan barn reise karantenefritt til grønne og oransje regioner i Sverige, noe som gjør turen til nabolandet enklere enn før.

Opplev Sverige kommer her med en haug med siste liten-tips til hva du kan finne på i høstferien uten at det trengs så mye planlegging:

1. Skremmende slottsopplevelser i Örebro

Spøkelsesbyen Ørebro

På Örebro slott skjuler det seg mørke historier om hekser, fanger, dronninger og ånder fra tidligere tider, og nå har du sjansen til å bli med på nervepirrende og spennende opplevelser i det gamle slottet.

Alle som tør, får sjansen til å høre historiene som slottets møre side og bli med på en spøkelsesvandring i slottets rom og ganger. Det blir arrangert spøkelsesvandringer for både voksne og barn.



De små barna kan bli med på Lilla Spöket Labans bokstavjakt og Dronning Blanka inviterer de større barna til skumle utfordringer. I slottets underganger blir det også i år en helt spesiell kunstnerisk installasjon hvor du kan møte den ekle heksen Baba Yaga og andre magiske karakterer.

2. Jungelbadelandet Lost City i Örebro

Lost City i Gustavsvik er en magisk vannverden. Foto: Gustavsvik

Ville fosser, spennende ruiner og heftige vannsklier er noe av det badelandet Lost City i Örebro kan by på. I et av Sveriges største badeland er det behagelige temperaturer og tropisk stemning hele året.

I Lost City kan du svømme blant bølgene i det store bassenget med bølgemaskin, eller utfordre venner i klatreveggen. Er du av den roligere typen kan du nyte en avkopling i et av de varme boblebassengene og relax-avdeling, for så å la deg friste av de deilige rettene i den asiatiske restauranten.

For de minste barna finnes det også et bade-lekeland med morsomme minisklier og varme, herlige basseng. Obs! Husk å booke billett på forhånd!

3. Sauekos og bøkeskog i høstfarger

Öströö Fårfarm i Halland. Foto: Kristin Lagerqvist

Kom og kos med de myke og søte sauene på Öströö fårfarm! Gården tilbyr sauesafari, hvor du får hilse på noen av gårdens 550 gotlandssauer.

I kaféen og butikken kan du nyte en deilig «fika» og handle fine produkter.

Like i nærheten ligger også fine turstier i de vakre bøkeskogene Åkulla. Åkulla Outdoor Resort tilbyr kanoer, sykler, badstue, SUP og robåt til utleie, slik at du kan se område i kombinasjon med en aktivitet.

4. Shopping I Ullared

Gekås i Ullared: Sveriges mest populære reisemål

Gekås i Ullared er faktisk det mest populære reisemålet i Sverige!

De tilbyr shopping av alle typer, men også aktiviteter som fiske, badstue, klatrebane, lekeplasser og mye mye mer.

Kombiner shoppingturen med en utflukt til naturreservatet Gässlösa og bo komfortabelt i campinghyttene på Gekås camping eller Gekås hotell.

5. Oppdag et museum på vestkysten

Tjolöholm Slott utenfor Kungsbacka. Foto: Tjolöholm Slott.

I regionen Halland, som ligger langs Kattegat, finnes det flere fine museer som er verdt et besøk. Oppdag for eksempel den gamle festningen i Varberg, hvor du også finner Hallans kulturhistoriske museum og den 650 år gamle

Bockstensmannen, en av Europas best bevarte middelaldermennesker.



Eller ta med familien til et Tudor-slott ved havet. Tjolöholm slott, like sør for Gøteborg, er ikke bare et fantastisk slott med spennende utstillinger og beliggenhet, det har også mye å tilby barna.



I lekebyen kan ungene more seg i et historisk miljø i arbeiderboligene, og ved slottsstranden ligger skipet Montrose, som venter på å bli oppdaget av nysgjerrige barneøyne.

6. Bli kjent med skogens konge i Värmland

Värmland Elgpark Foto: Hanne Marit Tobiassen

I Värmland Moose Park kommer du garantert tett på elgen. Bli med på en guidet tur i de Värmlanske skoger hvor du får hilse på det majestetiske dyret.



Her kan både store og små lære om, mate og oppleve elger på nært hold.



Følelsen av å stå ansikt til ansikt med det massive dyret vil bli et minne for livet for alle i familien. Parken er åpen hver onsdag og søndag.

7. Hjernetrim i Boda Borg

NØTT: I Boda Borg kan du velge mellom 100 ulike rom med oppgaver som dere skal løse. Foto: Boda Borg

Aktivitetssenteret Boda Borg i Värmland får topplokket til å knake med utfordrende aktiviteter.



Her kan du velge mellom 100 ulike rom med oppgaver som du løser sammen med laget ditt. Oppgavene i rommene er innenfor temaer som musikk, teknikk og sport, og spenningen stiger etterhvert som du kommer seg nærmere det endelige målet.

8. Skitunnel med snøgaranti

Torsby Skidtunnel og Sportscenter i Värmland. Foto: Tom Lindström

Torsby Skidtunnel & Sportscenter er Sveriges første skitunnel hvor du kan gå på ski hele året!

Skitunnelen har velpreparerte løyper både for nybegynnere, mosjonister og elite skiløpere og i området rundt finnes det sykkelruter i alle vanskelighetsgrader, frisbeegolfpark, rulleskibane, hotell og restaurant.

Er skikunnskapene rustne kan du få hjelp av en instruktør. Her kan med andre ord store og små få brukt hele kroppen og ha det moro i mange timer.

9. Underjordiske opplevelser i Falu gruva

Falu Gruva i Dalarna. Foto: Jeanette Hagglund

Bli med på en vandring i verdensarven Falu Gruva i Falun.

Alle barn over tre år kan delta på en underjordisk tur i den nedlagte gruva, hvor du kan du lære mer om gruvehistorien og hvordan livet i gruvene utartet seg. Under jorden og bebyggelsen finnes milevis med tunneler og rom som snirkler seg gjennom fjellet.

Falu Gruva tilbyr også opplevelser over jorden med aktiviteter, shopping, mat, museer og overnatting på gruveområdet.

10. Spennende dyremøter i Orsa rovdyrpark

Isbjørnungen Miki i Orsa Rovdjurpark. Foto: Gröntklittgruppen

Opplev spenningen med å stå øye til øye med isbjørn, ulv eller tiger.

I Dalarna finner du Orsa Rovdjurpark, Nord-Europas største rovdyrpark, hvor dyrene lever på store områder i naturlige skogsmiljøer. I parken kan du blant annet se Sveriges fire største rovdyr brunbjørn, ulv, jerv og gaupe, i tillegg til et antall utrydningstruede rovdyr som isbjørn, snøleopard og Amurtiger.

Nå finnes det også en søt isbjørnunge i parken ved navn Miki som elsker å leke og more seg. Parken tilbyr også besøkende guidede turer med dyrepasserne når de mater dyrene.

11. Dekorer din egen Dalahest

I Nusnäs kan du male din egen Dalahest. Foto: Anna Holm

I Dalarna, hos Nils Olssons Dalahästar, produseres Sveriges mest kjente suvenir, Dalahesten.



På verkstedet i Nusnäs kan du følge hele prosessen fra trebit til ferdig utsmykket hest. Ta selv penselen fatt og sett ditt eget preg på den kjente hesten.