CAMPING: Ifølge en undersøkelse SCR Svensk Camping gjennomførte på Camping.se, er det noen campingplasser som utmerker seg spesielt i popularitet blant norske gjester.

Før pandemien stod nordmenn for 2,1 millioner overnattinger på svenske campingplasser. Det er 2/3 av alle norske gjestenetter i Sverige. Nå er reiser over grensen er like enkelt som før, ser svenske campingplasser frem til å få tilbake sine norske gjester.

– De norske gjestene er svært viktige for våre campingplasser. Det er noen campinger som utmerker seg som ekstra populære blant nordmenn, særlig de som har nærhet til strand og vann. Gjennomgående har disse campingene høy standard, med 4 eller 5 stjerner, sier Eva Svärd, markedsansvarlig på SCR Svensk Camping, i en pressemelding fra Opplev Sverige.

Det var i 2019, rett før pandemien at SCR Svensk Camping gjennomførte en undersøkelse blant nordmenn på Camping.se, som er Sveriges største nettside for campinginspirasjon og booking. Statistikken på nettsiden viser at er det er flest campingplasser langs Bottenviken og på vestkysten som seiler opp som favoritter blant norske gjester.

Her er topp ti-listen :

Byske Havsbad – Byske, Skellefteå

Byske Havsbad i Norrbotten er en av nordmenns favoritter blant svenske campingplasser. Foto: Byske Havsbad

Ved Bottenviken og lakseelven Byskeälven ligger Byske Havsbad, 3 mil nord for Skellefteå. Campingplassen har 450 tomter for bobil, campingvogn og telt, 42 plasser reservert kun for bobil, og 83 hytter.

Her er det nok av ting å finne på for hele familien med utleie av sykler, tråbåt og segway. I tillegg ligger det også et stort bassengområde med sklier inne på området, og en restaurant med deilig mat når magen rumler. Koble av på stranden, ta en sykkeltur eller prøv fiskelykken, her er det mange muligheter.

Hafsten Resort – Uddevalla, Bohuslän

Idylliske omgivelser på Hafsten Resort. Foto: Hafsten Resort

På en halvøy i Bohuslän, mellom Gøteborg og Strømstad, finner du Hafsten Resort. Campingens beliggenhet er upåklagelig med utsikt til havet og skjærgården innerst i Håsteinsfjorden.

På Hafsten Resort kan du virkelig sette gullkant på campingferien med fasiliteter som to egne strender, flere basseng og restauranter, mini-spa og relax-avdeling, og butikk tilknyttet campingplassen. I tillegg tilbyr de kanoutleie, motorbåt, trubadurkvelder, minigolf, klatrevegg, og zip-line bane til gjestene. På campingplassen finnes det 370 tomter for bobil, campingvogn og telt, samt 57 moderne hytter.

Destination Apelviken– Varberg, Halland

Apelviken tilbyr flust av aktiviteter for alle aldre. Foto: Destination Apelviken

I surfehovedstaden Apelviken, ved Kattegats brusende bølger, finner du 5-stjerners campingen Destination Apelviken, med 460 tomter for bobil, campingvogn og telt. Her kan hele familien få i pose og sekk, med sandstrand like i nærheten, basseng, barneklubb og surfekurs. Campingplassen er ikke en favoritt uten grunn. På området finner du basseng, restauranter, butikk, flere servicehus, 82 leiligheter og hytter, og egne surfesentere. Apelviken Byr på kortreist sydenferie kun 4 timer fra Oslo.

Skellefteå Camping – Skellefteå, Norrbotten

Omringet av natur er Skellefteå camping et behagelig sted å oppholde seg. Foto: Skellefteå camping

Skellefteå Camping er en 4-stjerners camping for deg som er glad i naturen. Plassen ligger idyllisk til med skog på alle kanter og med avstand til byens mas og kjas. Koble av i koselige hytter, eller ta med egen vogn, bil eller telt.

Campingen har 350 campingtomter, 59 hytter og 26 rom å velge mellom. Sommerstid tilbyr campingen basseng, bademuligheter i Skellefteälven og aktiviteter for de minste.

Daftö Resort – Strömstad, Bohuslän

På Daftö Resort kan du more deg med Daftöpiratene og i bassenget. Foto: Daftö Resort

På Daftö Resort i Strömstad kjenner du tydelig duft av tang, salt og eventyr. Her finnes et bredt aktivitetstilbud til både store og små. Bo i en av de 130 hyttene, sjekk inn på Pirathotellet, legg til med båten i gjestehavnen, eller bo i egen bobil/campingvogn eller telt på en av de 830 campingtomtene.

Velg mellom sjøutsikt eller nærhet til fornøyelsesparken Daftföland. Alle tomtene for campingvogn og bobil har strøm- og TV-uttak, vann- og avløpstilgang. Varmtvann og WIFI er inkludert i prisen.

Nyt frisk sjøluft fra Kosterhavet, bli kjent med Daftöpiratene, ta et bad i bassenget, spill eventyrgolf, eller ta turen innom fornøyelsesparken Daftöland. Avslutt dagen med en bedre 3-retters middag på restauranten Packhuset.



Arctic Camp Jokkmokk – Jokkmokk, Norrbotten

Arctic Camp Jokkmokk Foto: Arctic Camp Jokkmokk





Den nordlige campingplassen, Arctic Camp Jokkmokk, ligger i et friluftsområde hvor alt er lagt til rette for en avslappende ferie. Her bor du tett på naturen ved stranden og elven Lilla Kule Älv, 3 km fra Jokkmokk sentrum.

Dette er en 4-stjerners familiecamping med 178 fine plasser for telt, bobil og campingvogn, i tillegg til 49 campinghytter. Det er gratis for gjester å benytte seg av både dusj, basseng, vannsklien og badstue.

KronoCamping i Lidköping – Lidköping, Västergötland

Minigolf på KronoCamping Lidköping. Foto: KronoCamping Lidköping

KronoCamping Lidköping er en fem stjerners campingplass rett ved Sveriges største innsjø, Vänern.

Den familiedrevne og luksuriøse campingplassen ligger kun 15 minutters gåtur fra Lidköping sentrum og tilbyr gjestene drøssevis av aktiviteter som tråbil, sykkel, minigolf, basseng, spa, ridning og segway. Ta et bad på den langgrunne sandstranden eller en matbit i den populære restauranten Sjökanten.

Like i nærheten ligger også Skara Sommarland og det imponerende barokkslottet Läckö slott. Totalt finnes 487 tomter for bobil, campingvogn og telt, og 30 fine hytter.

Pite Havsbad – Piteå, Norrbotten

Det er mange nordmenn som pleier å ta turen til Pite Havsbad i Norrbotten om sommeren. Foto: Pite Havsbad.

Pite Havsbad er en favoritt blant nordlendinger på grunn av sin fine plassering ved Bottenvikens strandkant.

Rett ved campingplassen ligger kilometer med sandstrender, og det tilbys over 40 ulike aktiviteter til gjestene. Her finnes alt du kan ønske deg av en campingplass og enda litt mer, som tivoli, golfbane, spaanlegg og show. Til sammen har campingen 856 oppstillingsplasser, 6 servicehus, flere restauranter, 230 hytter og hotell.

Pite Havsbad er fylt med eventyr og kan smykke seg med flere soldager enn Mallorca. Derfor går det under navn Nordens Riviera – til tross for at det ligger kun 18 mil fra Polarsirkelen.

Östersunds Camping - Östersund, Jämtland

Sov under tretoppene på Östersund camping. Foto: Östersund Camping

Östersunds Camping befinner seg 3 km utenfor byen med samme navn i Jämtland. Nærheten til fjell, byliv, sjø og badeland gjør campingen til et attraktivt reisemål hele året.

Campingplassen har et av Sveriges største utvalg av hytter i alle størrelser og stiler, et vandrehjem, og 244 campingtomter. Test spensten på trampolinen, mor dere på lekeplassen, ta turen til badelandet Storsjöbadet, eller utfordre noen til fotball- eller volleyballkamp, her det ingen grunn til å kjede seg.

Böda Sand -Löttorp, Öland



Böda Sand er en av Sveriges mest populære campingplasser. Foto: Böda Sand

På øya Öland i Østersjøen ligger Sveriges største campingplass, Böda Sand. Campingen er en populær plass for alle aldre, med stort utvalg av fasiliteter og aktiviteter.

Böda Sand har fem stjerner og er et eventyr for hele familien med spa, padel, yoga, show, sandstrand, badeland, pub, frisør, pizzeria, og golfbane. For de minste finnes det egen barneklubb! Velg mellom å bo i hytter, campingtomter for bobil, campingvogn eller telt, her er det hele 1152 plasser og 159 hytter å velge mellom.