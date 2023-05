Safari på svensk: Bruk sykkel eller gå i Eriksberg

– Det er akkurat denne opplevelsen vi ønsker å dele med våre gjester, sier parkdirektør Per Arne Olsson.

Wildlife and Nature Park Eriksberg, som ligger mot østersjøen mellom Ystad og Öland, er ifølge egne opplysninger Skandinavias største safaripark.

I Eriksberg foregår aktivitetene dyrenes og naturens premisser, men det hindrer ikke gjestene i å oppleve det ville dyrelivet på nært hold når parken inviterer besøkende på sykkelsafari og gåsafari, heter det i en pressemelding.

Gjestene i safariparken kan dra på enten sykkelsafari eller safari til fots i parkens inngjerdede område, hvor rundt 1500 dåhjort, rådyr, muflonsau, villsvin og bison går fritt, opplyses det.

På dyrenes premisser



I tillegg er det selvkjørende safari eller guidede turer i safaribil eller minibuss.

– At aktivitetene i parken foregår på dyrenes premisser er ikke en begrensning, men en mulighet. Det er først når våre gjester kommer veldig nær naturen uten å forstyrre den at de virkelig opplever dyrene i deres naturlige miljø. Det er akkurat den opplevelsen vi ønsker å dele med våre gjester i parken, sier Per Arne Olsson, administrerende direktør i Eriksberg Hotell & Naturreservat.

Om du ser godt etter, får du kanskje øye på davidshjortene? Foto: Percy Christiansson

Sykkelsafari blant ville dyr



Sesongen for sykkelsafari og gåsafari i Eriksberg varer fra midten av april til 27. august.

Sykkelsafarien foregår på parkens asfalterte veier sammen med en guide som forteller om Eriksberg. Turen tar cirka halvannen time og foregår i rolig tempo med mange pauser, som kan brukes til å lete etter parkens ville dyr.

Walking safari er en guidet tur med tid til både å observere og lytte til dyrelivet. Turen er omtrent fem kilometer lang.

Safariparken byr på mange former for overnatting, fra glamping til spesialhytter og spesielle hotellrom. Foto: Angelica Zander

Mange måter å bo på



Eriksberg Hotel & Nature Reserve tilbyr overnatting i ekte lodgestil med utsikt over parkens dyreliv.

Her kan du blant annet bo på glamping, bo i «speilhus» eller overnatte i noen av parkens «historiske bygninger», som nå rommer hotell, restauranter, konferansefasiliteter og gårdsbutikk.

Eriksberg ble grunnlagt i 1942 av forfatter, fotograf og naturverner Bengt Berg.