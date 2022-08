Reisetips: Skjulte vannperler i Sverige

SVERIGE: Her tipser Opplev Sverige om skjulte vannperler i Sverige som passer perfekt for sommerens solfylte dager.

Sverige har en lang kystlinje, men også flust av fine innsjøer og elver som er ypperlige for opplevelser og vannaktiviteter av ulikt slag. I sommer kan du oppdage kulturmiljøer og natur i Sveriges hemmelige skjærgårder, få opp pulsen og adrenalinet i brusende elver, eller finne roen på et brett på en stille innsjø.

Dra på oppdagelsesferd med båt på Dalslands kanal, som er et av Europas flotteste kanalsystem. Eller finn frem teltet og kanoen, og dra på eventyr i ukjente vann! Her er noen av nabolandets mindre kjente opplevelser på vannet.

SUP på elva Fylleån går gjennom et frodig naturlandskap. Foto: Linda Åkerberg

Eksotisk SUP-padling på elv

En SUP-tur på elven Fylleån i Halland er noe utenom det vanlige og underveis er det vanskelig å forstå at du er i Sverige og ikke i Amazonas.

Her glir du gjennom jungellignende landskap omringet av trær, dyreliv og grener som strekker seg ut i vannet. Stand up paddle passer de fleste og krever ingen forkunnskaper, det er en enkel og fin måte å ta seg rundt på vannet.

Kite Kalle i Halmstad tilbyr utleie av brett og arrangerer turer til flere fine elver i Halland.

I Vättern er det mange spennende områder å utforske. Foto: Sanna Rosell, Örebrokompaniet

Oppdag Sveriges hemmelige skjærgård

Vättern, Sveriges nest største innsjø, har en fantastisk skjærgård som ufortjent blir glemt bort til fordel for andre skjærgårder langs kysten. Innsjøen er så stor at den minner om et hav og mange kaller Vättern «den hemmelige skjærgården». Skjærgården er en av Europas største innlands-skjærgårder og om sommeren kan du dra på båteventyr med M/S Wettervik og utforske den uoppdagede perlen.



Vraksafari med kajakk

Bli med på en spennende padletur med kajakk på Sveriges største innsjø Vänern.

En guide lærer deg om livet i gamle dager langs Vänern og tar deg til spennende vrakrester i vannet.

Enkelte steder er vrakene veldig godt synlig og du kan få et glimt av livet under vann.

M/S Sirena kjører daglige turer på Hjälmaren i sommer. Foto: Visit Örebro

Opplev Hjälmarens severdigheter fra vannet

Fra mai til september går det turtrafikk med båter på den idylliske innsjøen Hjälmaren.

Innsjøen er Sveriges fjerde største og i år er det satt opp flere nye ruter med passasjerbåter på innsjøen.

M/S Sirena kjører med stopp på Vidön, Katrinelund og Björkön. Båtturen er en fin måte å oppleve innsjøen på og nyte naturen og kulturmiljøene på bølgen blå.

Mens M/S Gustav Lagerbjelke trafikkerer innsjøen og Hjälmaren kanal. De tilbyr også turer med rekeaften og guidede gruppeturer fra mai til september.



I Dalarna kan du padle i stryk og fosser. Foto: Anna Holm

Fosspadling i Dala-Floda

I Dalaidyllen Dala-Floda kan besøkende prøve noe så unikt som padling i foss. Det vil bli en fartsfylt dag som du sent glemmer med adrenalin og brusende vann. Sammen med guide padler du gjennom Dalarnas ville og vakre fosser og når padlingen er over kan du slappe av i badstuen eller i jacuzzien.

Bli med en guide på bever- eller elgsafari og opplev de ville dyrene i sitt naturlige habitat i MalingsboKloten. Foto: Anna Holm

Bever- og elgsafari med kano i naturreservatet Malingsbo-Kloten

Naturreservatet Malingsbo-Kloten er et av Sveriges største naturreservat.

Høye, granskogskledde fjell rammer inn urørte vassdrag, og reservatet byr på utmerket villmarkspadling. Her kan du delta på alt fra halvdagsturer til 7-dagers turer.

I Naturreservatet er det et rikt dyreliv og loddrette klippevegger som stuper dramatisk ned i elven. Her finnes det mye elg, bever og rådyr, og reservatet er et av verdens mest elgrike områder og et av Sveriges få ulverevir. Bli med en guide på bever- eller elgsafari og opplev de ville dyrene i sitt naturlige habitat.



Slusetur på Dalslands kanal. Foto: Gaby Karlsson Hain

Slusetur på Dalslands kanal

Dalsland er et sjøsystem i Vest-Sverige som strekker seg 26 mil fra Köpmannebro i sør til Östervallsskog i nord. Her ligger en labyrint av små og store innsjøer, elver og idylliske kanaler.

Kanalen anses for å være en av Europas vakreste vannveier og sjøsystemet er koblet sammen via sluser og kanaler. Underveis er det 31 sluser med en fallhøyde på 66 meter, som du kan oppleve med kanalbåtene M/S Storholmen og M/S Dalslandia.

Det er også fint å oppleve kanalen med kano, kajakk eller egen båt.

SUP-yoga er både utfordrende og gøy. Foto: Per Bifrost

SUP-yoga på vannet

Delta på en rolig og velgjørende yogatime på Flosjön i Dalarna. Yoga utendørs er en fantastisk opplevelse, hvor de grønne omgivelsene gjør treningsopplevelsen ekstra spesiell.

Øvelsene utføres på brettene, enten sittende eller liggende. Etter timen er det mulig å padle på egenhånd og nyte en matbit i fellesskap med de andre yogadeltakerne.



Apelviken er en ypperlig strand de som vil prøve surfing. Foto: DMP Nordic og Reisegutta

Surfing for store og små

Halland har noen fantastiske surfestrender som passer for alle ferdighetsnivåer. Rett utenfor byen Varberg, i Apelviken, er forholdene perfekte for både små og store surfere.

Her finnes det surfeskole, men også skikkelig surfestemning med egne surfekafeer, butikker og barer.

I wakeboardparken kan du prøve å stå på brett. Foto: Joakim Lindström

Wakeboardpark i nedlagt steinbrudd

I Grötviks vakre havn, i et nedlagt steinbrudd, finner du Halmstad Wakepark. Her kan hele familien teste urettferdigheten på wakeboard.

Brettet dras etter en vaier og underveis ligger det hopp i vannet, som kjørerne kan bryne seg på.

Parken er også tilpasset personer med funksjonsvariasjoner.