FRILUFTSLIV: Allemannsretten gjør at vi her i Norge kan ferdes stort sett hvor vi vil i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen. Det betyr likevel ikke at det er fritt fram over alt.

– Det som er viktig å lære seg, er forskjellen på utmark og innmark. Innmark er hustomter, hager, gårdsplasser, åkre, industriareal og lignende. På slike steder gjelder ikke allemannsretten, forteller Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, i en pressemelding.

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene i Norge, med til sammen nær en million medlemskap og over 5000 lag og foreninger.

De jobber blant annet for at alle skal vite hvilke regler som gjelder i naturen.

Allemannsretten gir stor frihet

– Allemannsretten oss stor frihet til å oppleve naturen, både til lands og til vanns, sier Lier.

I utmark, som er det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge, sier allemannsretten at alle og enhver står fritt til å gå, padle, sykle, overnatte og lignende.

Med retten følger imidlertid også en plikt om å opptre hensynsfullt.

– Er du ute og nyter naturen i sommer så husk på å vise hensyn både til grunneier, dyre- og planteliv og andre turgåere. Da blir friluftsopplevelsen hyggeligere for alle, oppfordrer Lier.

FØLGER MED PLIKTER: Med retten til å nyte naturen, følgen plikten til å ta vare på den og vise hensyn. Foto: Stian Hallén og Siri Vilberg

Allemannsrett i strandsonen?

I områdene lags sjø og kyst gjelder den samme retten til fri ferdsel som i naturen ellers. Privat-skilt, gjerder eller benker i strandsonen skaper likevel ofte usikkerhet rundt hvor det er greit å gå.

Regelen er at retten til fri ferdsel gjelder så lenge området er definert som utmark. Men det er ikke alltid enkelt for privatpersoner å avgjøre dette.

– Selv om en del privat-skilt er lovlige, er det dessverre også de som setter opp ulovlige sperringer i strandsonen, for å ha området for seg selv. Er du i tvil om gjerdet eller skiltet er lovlig, kan du henvende deg til kommunen, råder Bente Lier i Norsk Friluftsliv.

Hun understreker at det uansett alltid vil være lov å gå på de oppmerkede kyststiene i kommunene. Friluftsloven presiserer også at det er tillatt å ferdes på opparbeidet sti eller vei gjennom innmark som leder til utmark.

Se Norsk Friluftslivs korte guide til hvor allemannsretten gjelder.

Hvor gjelder allemannsretten – og ikke?