Denne artikkelen er levert av Opplev Sverige.

Etter over et år med reiserestriksjoner og stengte grenser er campingferie i Sverige etterlengtet hos mange nordmenn. Den 5. juli kan vi alle reise karantenefritt til regioner i Sverige med under 50 per 100 000 smittede, noe som betyr at de fleste svenske regionene kommer til å være åpne for norske campinggjester.

Hold deg oppdatert på utviklingen gjeldende korona i Sverige på Opplev Sverige.

Det er ingen tvil om at Sverige har et stort utvalg av campingplasser i alle størrelser, stiler og varianter. På camping.se ligger det en fullstendig oversikt over 330 ulike svenske campingplasser over hele landet.

5 stjerner er et kvalitetsstempel



Helt på toppen av listen finner du de som kan smykke seg med fem fine stjerner. Hvem kunne ikke tenke seg en campingferie med gullkant?

I år ble Leksand Strand Camping & Resort tildelt en ny stjerne og tok skrittet opp på 5 stjerners himmelen. For å oppnå 5 stjerner må campingplassen oppfylle 85 ulike kriterier, som går på service, tilbud, aktiviteter, hygiene, miljø og standard. Hvis en campingplass først har blitt tildelt stjernene kvalitetssjekkes det årlig at den oppfyller kravene.

– Klassifiseringen spiller en viktig rolle for bransjen i å møte gjestenes etterspørsel etter kvalitetsopplevelser , og den er en viktig del av vår visjon om å være Europas beste campingdestinasjon, sier Peter Jansson, daglig leder i SCR Svensk Camping, i en pressemelding.

Her er en oversikt over alle Sveriges luksuscampinger:

Årjäng Camping & Stugor – Sommarvik, Värmland

Årjäng Camping & Stugor – Sommarvik, Värmland

På Sommarvik kan hele familien nyte campingferien i skogkledde omgivelser. Campingplassen har 500 plasser for telt, bobil og campingvogn, glampingtelt, og 64 hytter til utleie.

Sommarvik er lokalisert ved innsjøen Västra Silen, like ved Riksgrensen, med en nydelig sandstrand i tilknytning til stedet.

Som om det ikke var nok, har de også en egen relax-avdeling, jacuzzi, tyrkisk steambad, badstue og to ulike utendørsbasseng.

Barna kan more seg med Kids Club og lekeplasser, og av familieaktiviteter finnes det kano, eventyrgolf, robåt, sykler og bordtennis. På campingplassens egen restaurant kan du nyte god mat og drikke med utsikt til sjøen.

Byske Havsbad - Skellefteå, Västerbotten

Byske Havsbad Foto: Byske Havsbad

Byske Havsbad ligger vakkert til ved vannet, tre mil nord for Skellefteå, like inntil lakseelven Byskeälven og Bottenviken.

Campingplassen kan tilby 450 campingtomter for bobil, campingvogn og telt, 42 egne plasser for husbiler og 83 hytter.

Nyt deilig mat i restauranten ved vannet, koble av på stranden eller prøv fiskelykken. Campingen leier ut sykler, tråbåter og segway, og inne på området ligger også et bassengområde med sklier.

Orsa Camping – Orsa, Dalarna

Orsa Camping Foto: Orsa Camping

Ved Dalarnas riviera, helt inntil den rødlige sandstranden i Orsa, ligger luksuriøse Orsa Camping.

Campingen er åpen hele året, og har totalt 632 oppstillingsplasser, en rekke hytter, vandrerhjem, strandhus, minigolf, restaurant, trampoliner og tre forskjellige basseng.

Beliggenheten ved den langgrunne stranden er perfekt for barna. Her er det liv og røre hele dagen! Foretrekker du mer stillhet har campingen også plasser i roligere miljø, under de store furutrærne.

Pite Havsbad – Piteå, Norrbotten



Pite Havsbad Foto: Pite Havsbad

Pite Havsbad er en av Sveriges mest populære campingplasser og har en unik beliggenhet ved Bottenvikens strandkant i Norrbotten.

Med kilometerlange sandstrender og over 40 ulike aktiviteter, som badeland, lekeland, spa, aktivitetshus, utebasseng, tivoli, golfbane, barneklubb, restauranter, spaanlegg og sceneshow, finnes det noe for alle.

Til sammen finnes det 856 oppstillingsplasser, 6 servicehus, 11 restauranter, 230 hytter og hotell på stedet. Pite Havsbad er fullt av eventyr og kos for hele familien, og går under navnet Nordens Riviera på grunn av sine varme badetemperaturer, den lange sandstranden og mange soldager.

Leksand Strand – Leksand, Dalarna

Leksand Strand Foto: Leksand Strand

Ved innsjøen Siljans sørlige strand – like ved Leksand Sommarland, ligger Leksand Strand Camping & Resort.

Med naturskjønn beliggenhet i skråningen ned mot Siljan tilbyr anlegget blant annet hytter, camping, butikk, badestrand, eventyrgolf, restaurant og lekeplasser. Herfra har du også gangavstand til Leksand sentrum.

Det finnes 500 fine campingtomter å velge mellom. Ønsker du å bo på en annen måte kan du velge blant 222 ulike campinghytter og 18 splitter nye glampingtelt. Alt ligger i naturskjønne områder, og du er aldri langt fra vannet.

Västervik Resort – Västervik, Småland

Västervik Resort Foto: Västervik Resort

Midt i Smålands vakre skjærgård, med sommerbyen Västervik i gåavstand, ligger Västervik Resort.

På et av Sveriges største campingresorts finner du den ultimate helhetsopplevelsen med stort utvalg av boformer, fantastisk mat, spennende aktiviteter, basseng og proffe kveldsshow.

Hver dag arrangeres det ulike barneaktiviteter, og for de voksne finnes det spa, quiz og 9-hulls golfbane.

Den vakre skjærgården innbyr til bading og morsomme vannaktiviteter – her trenger ingen til å kjede seg!

Kneippbyn – Visby, Gotland



Kneippbyn Foto: Kneippbyn

Kneippbyn er et familieresort med 5 stjerners camping samt hotell, hytter, villavogner og leiligheter bare 3 kilometer sør for Visby.

Her bor du ved klippekanten rett ved havet, med Villa Villekulla som nærmeste nabo. Det finnes også en fornøyelsespark, restauranter, kafé og en liten dagligvarebutikk på stedet.

Det er totalt 700 senger i ulike prisklasser på resorten. Bo i hytte, leilighet, bed & breakfast-rom, villavogn eller på hotellet. Alle overnattingsmuligheter leies ut per døgn, weekend eller uke.

Det er også et antall quick stop-plasser for de som bare skal bli en liten stund.

Daftö Resort – Strømstad i Bohuslän, Vest-Sverige

Daftö Resort Foto: Daftö Resort

Daftö Resort finner du rett utenfor Strømstad og anlegget har hele 650 plasser for campingvogner, telt og bobiler, samt 130 hytter.

Nyt frisk sjøluft fra Kosterhavet, eventyrgolf og lek i bassengene eller ta turen innom fornøyelsesparken Daftöland.

Daftöpiratene sørger for skattejakt og moro for barna, og i restaurantene kan dere fylle på med velsmakende mat og ny energi.



Hafsten Resort – Bohuslän, Vest-Sverige



Hafsten Resort Foto: Hafsten Resort

Hafsten Resort holder til på en halvøy med fantastisk utsikt over havet og skjærgården på vestkysten av Sverige, midt mellom Gøteborg og Strømstad.

Resorten er åpent hele året og har blant annet fire basseng, tre restauranter og to strender tilknyttet campingplassen.

I tillegg tilbyr de kanoutleie, motorbåt, trubadurkvelder, minigolf, klatrevegg og zip-line bane til gjestene.

KronoCamping Lidköping – Lidköping, Vest-Sverige

KronoCamping Lidköping Foto: KronoCamping Lidköping

KronoCamping Lidköping er lokalisert rett ved Sveriges største innsjø, Vänern, og i gangavstand til Lidköping sentrum.

Campingen tilbyr drøssevis med aktiviteter som tråbil, sykkel, minigolf, basseng, boblebad, ridning og segway. På området ligger også den populære restauranten, Sjökanten, og like i nærheten finner du blant annet Skara Sommarland og Läckö Slott.

Gustavsvik – Örebro

Gustavsvik Foto: Gustavsvik

Vakkert beliggende rett sør for Örebro sentrum, ligger Gustavsvik, en femstjerners campingplass med opplevelsesbadet, Lost City, som nærmeste nabo.

Her finnes alt fra golf og minigolf, racket-sport, fiske og lekeplass til svingende kvelds-moro med livemusikk og god mat.

I de nye hyttene bor fem personer flott og komfortabelt med hotellstandard. Campingen har 675 store og fine tomter, de fleste er utstyrt med elektrisitet og kabel-TV.

I den nyrenoverte «Gallerian» finnes en helt ny restaurant med kveldsunderholdning, uteservering, pizzeria, fastfood, matbutikk, suvenirbutikk, arkadespill, isbar og kiosk med mer. Gustavsviks 18-hulls golfbane og en av Sveriges største lekeplasser ligger også rett ved siden av campingen.

Apelviken – Varberg, Halland



Destination Apelviken Foto: Destination Apelviken

Akkurat der Kattegats bølger treffer stranden i Varberg, ligger Hallands 5 stjerners camping; Apelviken Camping.

Her får du i både pose og sekk med kort vei til den fantastiske stranden og til den sjarmerende byen Varberg.

Nyt lange dager med sol, bad og surfing, og på kvelden kan familien nyte god mat og drikke på en av Apelvikens mange restauranter. Basseng, barneklubb, vindsurfingkurs og vanngym sørger for varierte dager, og i tillegg til vognplasser finnes det også hytter og leiligheter på campingen.

Mötesplats Borstahusen – Landskrona, Skåne



Mötesplats Borstahusen Foto: Mötesplats Borstahusen

Mötesplats Borstahusen er campingplassen for deg som er glad i salte bad, spa, naturopplevelser og golf.

Med en beliggenhet på den skånske vestkysten og med Landskrona Golfklubb vegg i vegg er det ingen grunn til å kjede seg på campingferie.

Her camper du i strandskogen på en toppmoderne campingplass der alle plassene er utstyrt med strøm, vann, tv og avløp. Campingrestauranten, Kvarteret Erikstorp, er kjent for god og lokal mat.

Frister det med en storbytur så ligger København og Helsingør kun en time med bil fra Mötesplats Borstahusen.

Sonjas Camping & Stugor – Löttorp, Öland



Sonjas Camping & Stugor – Löttorp, Öland Foto: Sonjas Camping & Stugor

Sonjas Camping er en rolig og sjarmerende campingplass beliggende på øya Öland i Østersjøen.

Hit er det fint å reise både på våren, når orkidéene står i blomst, og på høsten når vannet fremdeles er varmt og bærene modne. Sonjas kan tilby tre servicehus med eget dusjrom for hunder, pizzeria, bassengområde med barnebasseng og koselige familierom.

I nærheten av området finnes det fine turmuligheter, idylliske skogsmiljø og vakre strandenger.

Ansia Resort – Lycksele, Västerbotten



Ansia Resort Foto: Ansia Resort

Ved et naturskjønt område i Lycksele finner du Ansias 5 stjerners familiecamping.

Med utsikt over Umeälven tilbyr Ansia camping året rundt. Du kan velge mellom 476 ulike tomter, 61 hytter, hotell og 2 villaer.

For barna er maskoten Blåbäret Bärra en favoritt, maskoten kommer på besøk hver dag om sommeren for å underholde barn i alle aldre. I tillegg er det lekeplass, minigolf, lekerom og spillhall på campingplassen.

Ursand Resort – Vänersborg, Vest-Sverige

Ursand Resort Foto: Ursand Resort

Ved Vänerns vakre vannkant finner du Ursand Resort, tre kilometer nord for Vänersborg.

Her bor du et steinkast fra vannet, og med stranden og skogen like i nærheten. Barna kan more seg i lekeparken, de voksne kan slappe av i spaavdelingen og når sulten kommer snikende finnes det en restaurant med god mat som kan fylle magen.

Velg blant 370 campingtomter og 50 hytter og nyt campingferien på svensk vis.



Les mer om campingferie i Sverige på camping.se.