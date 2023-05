Göta kanalleden – ny nasjonal sykkelvei i Sverige

Göta kanalleden er Sveriges syvende nasjonale sykkelvei. Den strekker seg langs en av verdens vakreste vannveier og byr på idyllisk kanalmiljø, historiske sluser og bilfrie omgivelser.

Her kan du sykle i et rolig og bedagelig tempo til sildrende vann og grønne omgivelser. Sykkelveien går mellom Mem i Östergötland og Sjötorp i Vest-Sverige.

Veien er lettsyklet og foregår i et flatt landskap, hvor store deler av den går på bilfri grusvei. At sykkelveien har fått tittelen «nasjonal sykkelvei» innebærer en kvalitetssikring av sykkelopplevelsen underveis og tydelig skilting langs hele strekket. En nasjonal sykkelvei skal være trafikksikker, og tilby attraktive naturmiljøer og reisemål.

– Syklings langs Göta kanal er en utrolig flott opplevelse. Med tittelen nasjonal sykkelvei er det enda mer tilgjengelig å oppleve de vakre omgivelsene, og alle de fine stedene langs kanalen, sier Fredrik Lindén, daglig leder for Turistrådet Västsverige, i en pressemelding.

Göta Kanal strekkes seg rolig gjennom landskapet. Foto: Jonas Ingman

Fine stopp underveis

Göta kanal ble bygget i 1832 med mål om å lage en forbindelse for handel og sjøfart mellom innsjøen Vänern og Østersjøen. Det finnes totalt 58 sluser i kanalen og i dag er den en av Sveriges mest populære turistattraksjoner. I forbindelse med innvielsen av Göta kanal ble den utnevnt til “Sveriges blå bånd” i åpningstalen.

Et fint sted å starte når du skal sykle Göta leden er Sjötorp, ved innsjøen Vänern. Her finnes det koselige kafeer, kanalmuseum, gallerier og sykkelutleie. Velg selv hvor langt du vil sykle, enten korte turer eller lengre utflukter med overnattingsstopp. Turen kan by på både festning, kultur og båtopplevelser i tillegg til naturen.

Idyll for alle langs Göta Kanal. Foto: Monika Manowska

Familievennlig sykkelferie

Hvis du ønsker at en opplevelse langs kanalen skal være ekstra tilrettelagt, er det også mulig å booke en sykkelpakke, hvor både overnatting og mat inngår.

Har du ikke med egen sykkel, kan du leie sykkel i Sjötorp . Ønsker du å gå mer i dybden av historien til kanalen kan du booke en guide via Värdskapsbyrån. De tilbyr guidet tur med sykkelutleie, hvor turen går fra Sjötorp til Norrkvarn.

Kattegattleden går langs Hallands vakre kyst. Foto: Magnus Andersson

Sveriges 7 nasjonale sykkelveier:

1. Kattegattleden (390 km)

Kattegattleden er Sveriges første nasjonale sykkelvei, og går mellom Gøteborg og Helsingborg – 39 lettsyklet og flate mil langs kysten. Ruten er familievennlig, og det bugner av sandstrender og attraksjoner underveis.

2. Sydostleden (274 km)

Sydosterleden går mellom Småland og ut til kystlandskapet i Österlen i Skåne. Sykkelveien er delt opp i 7 ulike etapper og underveis sykler du gjennom tre ulike landskap; Småland, Blekinge og Skåne.

3. Sydkustleden (260 km)

Sydkustleden er 26 mil lang og strekker seg i seks etapper fra Simrishamn til Helsingborg. Her sykler du gjennom pittoreske fiskelandsbyer, pulserende storbyer og alltid med utsikt til havet.

Unionsleden Foto: Opplev Sverige

4. Unionsleden (350 km)

Utforsk grensetraktene mellom Norge og Sverige med Unionsleden, som strekker seg mellom Karlstad og Dalsland i Sverige og Moss i Norge. Oppdag stedene der unionen ble til, spennende severdigheter og vakre kulturlandskap fra sykkelsetet på begge sider av grensen.

5. Ätradalsleden (200 km)

Ätradalsleden strekker seg mellom Falköping i Vest-Sverige og Falkenberg i Halland. Underveis byr sykkelveien på åpne landskap, milevis med skog og vakre innsjøer. Halve veien går på bilfrie stier, mens resten av ruten foregår på små landeveier som slynger seg gjennom vakker og variert natur.

Vänerleden Foto: Jonas Ingman

6. Vänerleden (640 km)

På Vänerleden kan du sykle rundt Sveriges største innsjø. Sykkelveie er oppdelt i etapper som går mellom Karlstad-Mariestad, Marestad-Vänersborg, Vänersborg-Åmål og Åmål-Karlstad. Langs Vänerleden kan du oppleve innsjlens fineste badesteder, kulturopplevelser i verdensklase og spennende naturfenomen.

7. Göta kanal (220 km)

Göta kanal er Sveriges syvende nasjonale sykkelvei og åpner 10 juni.