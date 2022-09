SVERIGE: Du trenger ikke reise langt for å fylle høstferien med sprell, eventyr og fine naturopplevelser. På den andre siden av grensa er det duket for aktiviteter som fryder hele familien!

Opplev Sverige har hentet fram 10 tips til kortreiste eventyr for store og små.

Eventyrsgruven Tuna Hästberg. Foto: VisitDalarna

Underjordiske eventyr i Tuna Hästberg

I Dalarna er gruvetradisjonene lange og regionen har flere spennende gruver som det går an å besøke.



I eventyrgruven Tuna Hästberg trer du inn i et månelignende landskap med mørke kriker, kroker og ganger. Her finnes det underjordiske saler åtti meter under bakken, innsjøer med krystallklart vann og iskalde rom.



Som besøkende kan du vandre fritt omkring og oppleve gruven slik den var ved nedleggelsen av gruvedriften på 60-tallet. Vil du utforske den under vann er dette også mulig for dykkere.



Årets nyhet er en underjordisk badstue, hvor du kan svette av deg 80 meter under jorden.



Show for barna på Daftö Resort i Vest-Sverige. Foto: Daftö Resort

Spøktober på Daftö

Daftö camping i Bohuslän inviterer små og store barn til skumle aktiviteter under “ spöktober”.

Inne på Daftöland, familieparken som ligger rett ved siden av campingen, blir det aktiviteter som gresskarskarving, spøkelsesverksted, skumle opplevelser i Kråkeslottet og Spökkällaren, spøkeleshistorier, spill og lek i attraksjonene.



Et besøk koster 50 kr per pers. Rundt campingresorten går spøkelsestoget for de aller modigste piratene.

Fornøyelsesparken er halloweenpyntet og klar for å skremme besøkende. Foto: Frida Winter

Halloween på Liseberg

Fornøyelsesparken Liseberg i Gøteborg disker opp med ordentlig guffen stemning fra 07. oktober, da startskuddet går for Halloween.



De hjemsøkte husene er skrekkelig skumle og rundt i parken lusker det zombier og andre vesener som er klare for å skremme deg.



Hele fem skrekkhus, to skrekkområdet, 33 attraksjoner, 300 aktører og 100 tonn gresskar har forberedt seg på en skummel høst i fornøyelsesparken. Velg selv hvilket nivå du vil bli skremt på, men husk å book billett i forkant, siden det er begrenset med plasser.



Det sjarmerende biblioteket i Skara. Foto: Katrin Baath

Bokeventyr i Skara

I Skara, som ligger i Vest-Sverige, kan hele familien delta på et bokeventyr i det gamle biblioteket.

Her følger dere bøkenes historie gjennom lek og oppgaver. Lær om boktrykkerkunsten, bla i gamle barnebøker, lek skole som i gamledager og kikk på Sveriges eldste bok, som er mer enn 850 år gammel.

Örebro slott ligger midt i sentrum av byen. Foto: Icon

Spøkelser på Örebro slott

Nysgjerrige barn vil garantert synes et besøkt til gamle Örebros slott vil være gøy. Slottet ligger midt i Örebro sentrum og her skjuler det seg mørke historier fra fortiden om hekser, fanger og ånder.

Nå får alle som tør sjansen til å høre historiene om slottets mørke side.

Spenning i jungelen på Lost City Gustavsvik. Foto: Gustavsvik

Tropiske eventyr på badelandet Lost City

Ute begynner det å bli mørkt og kaldt, men inne på Sveriges største badeland, Lost City, er det deilig temperatur og tropisk stemning hele året!

Her kan ungene boltre seg blant palmer, fossefall, mystiske ruiner, klatrevegg, bølgebasseng, boblebad og hele seks heftige sklier – deriblant den over 200 meter lange Treasure Hunter!

For de minste finnes det et bade-lekeland med minisklier, og i tilknytning til bassenget ligger både relax-avdeling og en asiatisk restaurant.

Vil dere bli over natten, ligger den 5-stjerners campingplassen Gustavsvik rett ved siden av.

Vakre Tjolöholm slott utenfor Kungsbacka. Foto: Anne Marthe Widvey

Slottstur til Tjolöholm slott

Tjolöholm slott utenfor Kungsbacka er Nordens fremste Art and Crafts-bygning, lokalisert på en vidstrakt halvøy ved Kattegat.

Her kan du besøke slottet, spise godt i restauranten Storstugan eller Kafè Manegen eller kjøpe noe fint i slottsbutikken.

For barna arrangeres det dramatiserte turer og lekemuligheter på skipet Montrose eller i Tjolöholm lekeby.

Eksperimenter og vitenskap på Universeum i Gøteborg. Foto: Ellika Henrikson

“Creepy science” på Universeum

På Sveriges nasjonale vitenskapssenter, Universeum i Gøteborg, blir det skremmende vitenskap hele oktober.

Store og små våghalser inviteres til eksperiment, lek og læring, og rundt på huset gjemmer det seg masse gal vitenskap!

Verdensarven Falu Gruva i Dalarna. Foto: Visit Dalarna

Verdensarven Falu Gruva

Et besøk til Falu Gruva i Dalarna er en opplevelse utenom det vanlige. Her befinner du deg i hjertet av Verdensarven Falun, en plass med tusen års gruvehistorie.

De guidede turene finner sted i deler av gruven som er fra 1600-tallet, hvor du tas gjennom ganger, sjakter og store saler.

Over jorden kan du lære mer om gruvesamfunnet og driften på museet.

Apelviken ligger rett ved en fantastisk sandstrand. Foto: Kornelia Thörn

Høstkos på Destination Apelviken

Like ved havet og Varberg sentrum i Halland finner du Apelviken Camping. En fem-stjerners campingplass med et stort utvalg av aktiviteter og tilbud for hele familien.

I år har Apelviken disket opp med et raust høsttilbud for høstferierende nordmenn. Pakken inkluderer overnatting, flere middager, leie av sykler, piknikkurv for koselige dagsturer og adgang til ulike fasiliteter på området.