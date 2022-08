SYKKELFERIE: Opplev Sverige har plukket ut fire sykkelruter i forskjellige deler av landet, som passer perfekt for en helgetur på to hjul!

Sommeren er snart på hell, men forhåpentligvis har vi flere varme sensommer-dager i vente, som du kan nyte fra sykkelsetet.

Opplev strender og hav på Kattegattleden i Halland, dra på idyllisk sykling rundt innsjøene i Dalarna eller trå deg gjennom både Norge og Sverige langs Unionsleden.

Vakkert landskap langs Unionsleden. Foto: Unionsleden

Unionsleden – en tur, to land

Kryss grensen mellom Norge og Sverige på sykkel!

I fjor åpnet sykkelveien mellom Moss og Karlstad, som har fått navnet Unionsleden. Navnet kommer av den norsk-svenske unionen som ble etablert i Moss i 1814, og som ble oppløst i Karlstad i 1905.

Den 350 kilometer lange sykkelruten er delt opp i syv ulike etapper. Ruten går gjennom flere kommuner i tidligere Østfold, og deretter gjennom vakre Dalsland i Vest-Sverige, før den ender i Värmland.

Underveis sykler du gjennom koselige småbyer, idylliske innsjøer, grønne skoger og åpne landskap. Utvalget av bra spise- og overnattingssteder er mange underveis.

Les mer om Unionsleden

Kattegattleden går langs Hallands vakre kyst. Foto: Magnus Andersson

Kattegattleden – blant kyst og strender i vest

Sveriges første nasjonale sykkelvei heter Kattegattleden, og strekker seg 39 mil langs Kattegat, mellom byene Gøteborg og Helsingborg.

Her kan du begynne i en av storbyene og deretter sykle gjennom det vakre kystlandskapet i Skåne og Halland. Underveis bugner det av sandstrender, gode restauranter, vakre hager, herskapelige slott og koselig overnattingssteder.

Stopp for et bad på en av sandstrendene i Halland, nyt ferske skalldyr i vannkanten og la landskapet bergta underveis.

Les mer om Kattegattleden



Vänerleden byr på vakre landskap og severdigheter underveis. Foto: Jonas Ingman

Vänerleden – ny sykkelrute rundt Sveriges største innsjø

I juni åpnet sykkelveien Vänerleden, som strekker seg rundt Sveriges største innsjø Vänern.

Sykkelveien byr på vakker natur, spennende severdigheter, bykjerner, kafeer og fine overnattingssteder. Ruten er totalt 640 kilometer lang, men kan fint deles opp i kortere etapper.

Hele tiden er du i nærheten av Vänerns klare vann og fantastiske naturområder. Gå blant annet ikke glipp av gamlebyen i Mariestad, slusene i Sjötorp, akvedukten i Håverud eller helleristningene i Högbyn.

Les mer om Vänerleden

Røde stuer og fine omgivelser på Siljansleden i Dalarna. Foto: Per Bifrost / Visit Dalarna

Siljansleden – innlandsidyll fra sykkelsetet

Rundt Dalarnas største innsjø Siljan kan du sykle 31 mil på sykkelstier.

Sykkelstiene slingrer seg gjennom bygdene langs Siljan og de nærliggende innsjøene Oresjön, Skattungbyn, og Orsasjön.

Ruten er skiltet slik at det er enkelt å finne fram, og har du ikke egen sykkel så er det mulig å leie dette på en av sportsbutikkene i regionen.

Gjør en rast i idyllisk setermiljø, under tretoppene eller ved vannet. Her står det ikke på fine stoppesteder.

Les mer om sykling i Dalarna

På Tjörn kan du oppdage Bohusläns vakre skjærgård med sykkel. Foto: Per Bifrost

Tjörn – øysykling på vestkysten

Øya Tjörn i Bohuslän er en utmerket sykkeldestinasjon kun et par timer fra Norge.



Øya består av mange bilfrie veier som tar deg gjennom vakker natur og til spennende severdigheter. En sykkeltur på Tjörn kan fort bli innholdsrik, for her finnes et rikt utvalg av kulturelle opplevelser, som det Nordiska Akvarellmuseet, skulpturparken Pilane og sildeholmen Klädesholmen.



Hvis du følger de grønne sykkelskiltene havner du på riktig vei.



Det er mulig å komplettere med sykkelkart som kan hentes på Tjörns turistbyrå i Skärhamn, hvor det også tilbys sykkelutleie.



Les mer om sykling på Tjörn