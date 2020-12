9. november meldte barnebarnet til tidligere statsminister Kjell Magne Bondvik seg ut av Kristelig Folkeparti. Ni dager senere meldte han seg inn i det nyetablerte partiet Sentrum – en av KrFs konkurrenter foran stortingsvalget i 2021.



– Jeg kjenner meg ikke lenger igjen i det politiske prosjektet KrF kjemper for. Jeg opplever at KrF ikke lenger er et kristendemokratisk parti, men kristenkonservative. Ikke lenger et sentrumsparti, men et borgerlig parti, sier Simen Bondevik til ABC Nyheter.

20-åringen fra Oppegård har sittet i sentralstyret til Kristelig Folkepartis Ungdom. Ved kommunevalget i 2019 ble Bondevik valgt inn i kommunestyret i nye Nordre Follo kommune som partiets eneste representant, hvor han også var gruppeleder.

– Faren er ikke kjempestor for at Sentrum drar KrF under sperregrensen

– Sentrum er det partiet og det politiske prosjektet som er riktig for meg. Jeg mener den politikken partiet fører er noe norsk politikk trenger, sier Simen Bondevik.

Nå har han kastet loss og staket ut en ny politisk kurs. KrF er ikke lenger hans parti.

– Min opplevelse av partiet er at de har sviktet barna i Moria, klimastreikerne, LHBTI+-personer og den anstendige samfunnsdebatten. Det er fire-fem partier i dagens politiske landskap jeg kunne tenke meg å stemme på fremfor det KrF som er i dag. Det er feil utgangspunkt for videre medlemskap i et parti, innser Simen Bondevik.

– Hva tenker du om at KrF kan bli svekket på grunn av Sentrum?

– Med tanke på hvor ulik profil KrF og Sentrum har på en del sentrale saksfelt, er nok ikke faren kjempestor for at det er Sentrum som drar KrF under sperregrensen. Jeg tror det er vel så mange AP-, SP-, MDG-, SV- og Venstre-velgere som ønsker å stemme frem Sentrum. Det blir selvsagt bare spekulasjoner, men med tanke på hvor tydelig Sentrum har distansert seg fra blant annet det ensidige kristendomsfokuset og LHBTI-politikken i KrF, vil man nok ha appell hos litt ulike velgergrupper.

– Sentrum vil hente velgere andre steder enn bare fra KrF

– Tror du KrF vil komme seg over sperregrensa i neste års stortingsvalg?

– Det kan godt være, men det vil i så fall være takket være nye velgere. Når et parti flytter på seg, får man selvfølgelig appell hos nye velgere. Jeg tror dagens KrF absolutt kan lykkes ved å nå den samme type velgere som Ebba Busch Thor og KD har nådd i Sverige. Dersom KrF havner under sperregrensen, er det ikke Sentrum sin feil, tenker jeg.

– Men dersom KrF ikke klarer det, eller får en sterkt amputert gruppe - vil du da angre på ditt valg om å forlate KrF til fordel for Sentrum?

– Nei. Sentrum er det partiet og det politiske prosjektet som er riktig for meg. Jeg mener den politikken partiet fører er noe norsk politikk trenger. Nye ideer for å bekjempe rasisme, diskriminering og utenforskap kombinert med god klimapolitikk, human asylpolitikk og offensive tiltak for å bekjempe fattigdom. Disse perspektivene gleder jeg meg til å se Sentrum løfte opp i samfunnsdebatten gjennom de neste årene. Dessuten tror jeg Sentrum vil hente velgere andre steder enn bare fra KrF.

– Jeg angrer ikke

Bondevik tilhørte rød side i retningsvalget til KrF høsten 201. Han ville at partiet med Knut Arild Hareide i spissen skulle dreie mot venstre i politikken. Likevel valgte han å bli i partiet i ytterligere to år, selv etter at partiet ble sittende i samme regjering som Fremskrittspartiet.

– Etter at retningsvalget ble tatt, respekterte jeg at jeg hadde tapt. Det var sterke følelser på begge sider, og den andre siden hadde helt sikkert vært like skuffet om de hadde tapt. Jeg valgte å bli i partiet fordi jeg trodde man ville klare å holde fast på kjernesakene selv i et utfordrende regjeringssamarbeid. Realiteten har derimot vært at partiet har endret seg i takt med regjeringssamarbeidet, lenger til høyre og mer i en kristenkonservativ retning. Men jeg angrer ikke på at jeg fortsatte å kjempe videre for de sakene som virkelig betyr noe, selv om jeg til slutt måtte ta konsekvensen av det partiet, etter min opplevelse, har blitt.

Advarte KrF mot løftebrudd overfor velgerne



– Noen av dine tidligere partifeller har stilt spørsmål ved motivet og årsaken til at flere profilerte KrF-ere har meldt seg ut den siste tiden?

– Jeg meldte meg hvertfall ikke ut på grunn av enkeltmedlemmer, men fordi jeg ikke kjenner meg igjen lenger i KrFs politiske prosjekt. Men Sentrums politikk og retorikk hadde stor appell hos meg. Det er velgere og ikke politiske kommentatorer som avgjør hvordan valget går for Sentrum. Jeg tror mange såkalte eksperter undervurderer potensialet som ligger i de sakene Sentrum løfter opp.

– Jeg tror mange såkalte eksperter undervurderer potensialet som ligger i de sakene Sentrum løfter opp, mener Simen Bondevik.

– Hvordan kunne KrF med åpne øyne bryte velgergarantien om ikke å sitte i regjering med FrP? Hvor avgjørende og skadelig kan dette løftebruddet ha vært for KrF på kort og lang sikt?

– Godt spørsmål. Det var jo noe av det jeg forsøkte å advare partiet om under retningsvalget. Men partiet valgte en annen kurs enn det jeg ønsket meg, og profileringen til partiet har endret seg i takt med kursendringen for det politiske samarbeidet. Det kan absolutt være at et KrF på høyresiden av norsk politikk trekker til seg mange nye velgere, men nå er det ikke lenger mitt parti, svarer Simen Bondevik.

– Jeg ser ingen grunn til å rippe opp i gamle konflikter

– Hvorfor gråt du da Hareide tapte voteringen i 2018?

– Fordi jeg følte jeg var i ferd med å miste partiet jeg hadde vært med i siden 13-årsdagen min. Partiet valgte bort Knut Arild og en sentrum-venstre-regjering til fordel for å styrke FrP og Sylvi Listhaugs innflytelse på norsk politikk.

– Det var heftig debatt om hvordan delegatene fra Rogaland til landsmøte ble plukket ut. Flere mente dette var direkte udemokratisk, og noen var sjokkert over at dette kunne skje i KrF. Hva tenker du i dag, to år senere?

– Jeg tenker akkurat det samme som jeg tenkte da. Jeg var uenig i sånn et flertall i Rogaland KrF valgte å gjøre ting, men Rogaland KrF spilte innenfor de demokratiske spillereglene som var lagt. Men jeg ser ingen grunn til å rippe opp igjen i gamle konflikter i et parti jeg ikke lenger er medlem i.

– Hvorfor gikk ikke noen hardere til verks mot det som skjedde i Rogaland, i tilfelle hva kunne vært gjort for å reversere måten delegatene ble plukket ut på?

– Fordi Rogaland KrF er et selvstendig fylkeslag som har all rett til å velge selv hvordan de gjør ting.

Tror KrF ville hatt høyere oppslutning dersom Hareide hadde vunnet frem

– I et leserinnlegg i 2018 skrev du at «Ingen har beklaget at mindretallet ble overkjørt i Rogaland». Har det kommet noen beklagelse i ettertid, i så fall hvorfor ikke det?

– Jeg kjenner ikke til de interne prosessene i Rogaland KrF i etterkant av retningsvalget.

– Er det belegg for å si at Norge ville fått en ny regjering allerede i 2018 dersom delegatene fra Rogaland hadde gjort som KrFs øvrige fylkeslag?

– Ja, tallene tyder på det. Men jeg ønsker ikke å si noe mer om Rogaland KrF. Det de gjorde var lovlig, selv om en del mente det var dårlig stil.

– Tror du KrF ville hatt høyere oppslutning i dag dersom Hareide hadde vunnet frem og fått flertall for sitt retningsvalg?

– Ja. Men KrF tok et valg og det respekterer jeg. De har all rett til å kjempe for sitt politiske prosjekt selv om det ikke er noe jeg kjenner meg igjen i lenger. Det kan godt hende de lykkes i likhet med Ebba Busch Thor og KD i Sverige.

– Da ville jeg tatt en telefon til Knut Arild

– Var det rakrygget av Hareide å gå inn i denne regjeringen når han så tydelig flagget Ap-samarbeid i 2018?

– Knut Arild er nå statsråd i den Regjeringen han selv gikk til valg på som partileder, nemlig en sentrum-høyre-regjering. Og han er en dyktig statsråd som gjør en god jobb for partiet sitt. Samferdselspolitikk er veldig viktig for å løse klimakrisen, men også gode kår for distriktene. Vi vet alle at Knut Arilds engasjement for disse sakene er stort, og han er en god samferdselsminister for Norge.

– Enkelte mener Hareide nå legitimerer politikken han ofret karrieren for å stoppe, og lar seg bruke av Solberg og Ropstad?

– Som sagt, dersom jeg hadde ment dette ville jeg tatt en telefon til Knut Arild, ikke sagt det i media. Knut Arilds motivasjon for å gå inn i Regjeringen har han selv sagt har vært for å utgjøre en forskjell i viktige politiske saker, det tror jeg han på. Kjell Ingolf ville ha Knut Arild inn i Regjering fordi han er en dyktig politiker. Det tror jeg også han på.

– Engasjementet forsvant med den nye profilen

– Hvordan vil du beskrive dagens KrF under ledelse av Ropstad og Bollestad?

– Kjell Ingolf og Olaug er begge to dyktige politikere med stort engasjement for mange viktige saker. Jeg er enig med dem begge to i mye. Sammen med Ingelin utgjør de en ledertrio som evner å engasjere mange KrF-velgere rundt omkring i landet. Derimot er det KrFs politiske prosjekt jeg ikke kjenner meg lenger igjen i.

– Hvor vil du plassere Ropstad politisk i forhold til det du mener er KrFs kjerneverdier? Har han trukket partiet i en mer ytterliggående og smalere politisk retning?



– Kjell Ingolf er en dyktig politiker, og som partileder er det ingen tvil om at han hadde et vanskelig utgangspunkt. Han har stor appell til mange velgere og har klart å meisle ut et politisk prosjekt for KrF som sikkert engasjerer mange. Men for min del kjenner jeg engasjementet forsvant med den nye profilen og de nye prioriteringene til mitt gamle partiet.

– Norge har kapasitet til å hjelpe mange fler

– Hvorfor reagerte du så sterkt da Ropstad forsvarte at Norge skulle sette et tak på å hjelpe 50 av Moria-barna?

– Fordi 50 barn fra Moria er ingenting å feire. Vi burde hentet 1000. Det kommer jo nesten ikke asylsøkere til Norge nå. Vi har kapasitet til å hjelpe mange fler. Sentrum har vært kjempetydelige i Moria-saken, og det var veldig viktig for meg.

– Du har tidligere uttalt at du savner et bredt, åpent og raust kristendemokratisk sentrumsparti med fokus på de sakene som virkelig betyr noe. Er Sentrum et slikt parti?

– Ja. Men Sentrum er noe mer også. Sentrum legger FNs bærekraftsmål og menneskerettserklæringen til grunn for utforming av all politikk, og henter inspirasjon fra fellestrekkene i sosialdemokratisk, kristendemokratisk og kristensosialistisk tenkning. De har vært tydelige om Moria, klima, utenforskap, fattigdomsbekjempelse og sosial rettferdighet.

– Ekstremt godt gjort uten et ferdig partiprogram

– Men hva er det Sentrum har som KrF mangler?

– Sentrum er det politiske partiet Norge og verden trenger for å løse de store utfordringene vi står overfor. De sentrale sakene i mitt politiske engasjement har alltid vært en offensiv klima- og miljøpolitikk, human asyl- og innvandringspolitikk og kraftfulle tiltak for å bekjempe fattigdom i Norge og internasjonalt. De siste åra har også kampen mot rasisme, diskriminering og utenforskap, og for mangfold, inkludering og en anstendig samfunnsdebatt blitt stadig mer sentralt i mitt politiske engasjement. Alt dette finner jeg igjen i Sentrum.

– Hvor realistisk er det at Sentrum kommer inn på Stortinget?

– De fleste nye politiske partiene, for eksempel MDG, har brukt mange år på å bygge seg opp før man har kommet inn på Stortinget. Men Sentrum har fått veldig mye oppmerksomhet og et helt unikt momentum. Flere målinger har man vært nære én prosent oppslutning, og det er ekstremt godt gjort uten et ferdig partiprogram. Sentrums politiske prosjekt tror jeg treffer mange midt i hjertet. Å klare sperregrensa ved første valg er nok urealistisk, men stortingsmandat er ikke umulig.

– En regjering med Støre i spissen vil være best egnet



– Vil du takke ja til en fremskutt rolle i partiet, og er du allerede forespeilet dette?

– Hvis posisjoner hadde vært det viktigste for meg så hadde jeg fortsatt i KrF, smilt og nikket til alt som skjedde der, og takket ja til stortingsnominasjon. Men det er ikke slik jeg fungerer. Sentrum representerer et politisk prosjekt jeg kjenner et veldig stort engasjement for, derfor var det rett kanal for engasjementet mitt. Stortingslisten til Sentrum i Akershus har ikke vært et tema en gang. Det er utrolig mange dyktige Sentrum-politikere i Akershus, så den listen blir veldig bra uansett om mitt navn finnes der eller ikke. Når det er sagt ønsker jeg å bidra til å bygge opp ungdomspartiet og være med å forme klima- og miljøpolitikken til Sentrum.

– Hvorfor mener du Norge trenger en ny regjering?

– Erna Solberg har ledet Norge med stødig hånd gjennom coronapandemien, ingen tvil om det. Men når vi skal gjenoppbygge økonomien, skape nye arbeidsplasser, løse klimakrisen og bekjempe utenforskapet i samfunnet vårt er det utrolig viktig at vi gjør det på en måte hvor alle inkluderes og får like muligheter til å lykkes. Det tror jeg en regjering med Jonas Gahr Støre i spissen vil være best egnet til. FrP og ytre-høyre i norsk politikk har også fått tatt skremmende mye plass i Solberg-regjeringens politiske prosjekt, som har ført til en defensiv klima- og miljøpolitikk, restriktiv asylpolitikk og en politikk som på mange felt bidrar til sosiale forskjeller. Store skattekutt til de rikeste og oljenæringen har vi ikke råd til å fortsette med, avslutter Simen Bondevik.

