Mandag valgte Fremskrittspartiet å gå ut av Solberg-regjeringen. De begrunnet dette med at «politikken var blitt grå og kjedelig» og at de ikke opplevde det som «gøy» å sitte i regjering lenger.

Frps avgang fra regjeringen overrasker ikke tidligere statsminister og KrF-nestor Kjell Magne Bondevik. Han mener det kun var et spørsmål om tid før en konfrontasjon måtte komme.

– Jeg synes det var interessant og ryddig av Jensen å si at den politiske avstanden ble for stor til KrF og Venstre til å fortsette i regjering. Det er noe flere av oss har forsøkt å si lenge, sier Bondevik til ABC Nyheter.

Han utdyper.

– Jeg har lenge vært kritisk til en regjering der Frp sitter sammen med mitt eget parti KrF, nettopp fordi den politiske avstanden er for stor. En konfrontasjon måtte komme før eller siden. Det at Siv Jensen nå bruker de samme ordene, tar jeg som en bekreftelse, sier han.

Ikke overraskende

Den tidligere statsministeren er heller ikke overrasket over at det var hjemhentingen av IS-kvinnen og barna hennes, som ble det etterhvert så berømte «begeret som fløt over» for Siv Jensen.

– Selv om det ikke er en innvandringssak, noe enkelte kommentatorer har rotet det sammen til, så handler det om hensynet til behandling av vanskeligstilte mennesker veid opp mot sikkerhet. Sikkerhet er jo viktig for oss alle, men så kommer spørsmålet om hva som var riktig humanitært. Da var det ikke spesielt overraskende at det var der konfrontasjonen kom, sier Bondevik.

– Man må glede seg til å gå på jobb

Før helgen omtalte Frp-leder Siv Jensen at det måtte være gøy å styre landet og at om det ikke var det, kunne de like gjerne gjøre noe annet.

Bør man kunne forvente at det er gøy å sitte i regjering?

– Jeg liker ikke å bruke ordet gøy. Det skal være inspirerende og meningsfylt og man må glede seg til å gå på jobb. Det vil alltid være tunge og tøffe dager innimellom der man ikke føler på den inspirasjonen. Men det må være en overvekt av det første. Hvis ikke går det ikke etterhvert. Og det var dit Frp kom. Det kom en overvekt av det siste og de har trukket seg som en naturlig konsekvens av det, svarer Bondevik diplomatisk.

Samlende for KrF

Bondevik tror regjeringskrisen kan få sårt tiltrengte positive ringvirkninger for hans eget parti, KrF.

– Jeg har jo ledet de trenåværende partiene i regjering i fire år, så jeg vet at det kan gå bra. Det vil nok også virke mer samlende innad i KrF. For den sterke striden som var kom jo først og fremst på at mange ikke ville ha KrF og Frp i samme regjering , forklarer Oslosenter-lederen.

– Det regjeringsalternativet som står igjen nå vil gjøre det lettere å samle partiet innad.

Vil ikke kommentere eventuelt Hareide-comeback

I KrF-leiren er det knyttet stor spenning til om tidligere partileder Knut Arild Hareide kan være på vei inn i regjeringen, når når nye ministerposter skal fylles. Bondevik ønsker ikke å kommentere dette.

– Jeg har lært meg at det ikke er klokt av en eks-leder å kommentere personpørsmål. Det får være opp til den nåværende ledelsen og statsministeren å avgjøre. Jeg får bare vise til at Ropstad har gått ut og sagt at Hareide er blant de dyktigste man har i KrF.