Simen Bondevik sier nei til stortingsplass for KrF

Bondevik har vært fylkesleder i Kristelig Folkepartis ungdomsorganisasjon, der han også har sittet i sentralstyret, og er partiets eneste folkevalgte i Nordre Follo kommune.

Til Vårt Land gjør han det klart at han ikke vil vurderes som en kandidat til Akershus KrFs liste før stortingsvalget neste år.

– Det trengs mye motivasjon og et stort engasjement for virkelig å kunne stå på for et politisk parti. KrF har beveget seg i en retning som gjør at jeg ikke lenger har lyst til å fronte det på nasjonalt nivå, sier Bondevik til Vårt Land.