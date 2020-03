Fengslet i frykt for hevn, blodbad og «de lange knivers natt»

Michael Sundt Gundersen hadde sluttet opp om Nasjonal Samling allerede da partiet ble dannet i 1933. Han var sjef ved partiets første trykkeri – Oslo Trykk A/S – fra februar 1936, og meldte seg også personlig til tjeneste for Quisling på Hotel Continental 10. april 1940, dagen etter det militære tyske overfallet og NS-førerens første forsøk på å tilrane seg makten. «Jeg skjønte, at det da og i tiden fremover vilde bli nødvendig at alle N.S. menn gjorde en aktiv innsats, også innen [AVL1] partiet», skrev han til NS i november 1942. [xv]

Michael Sundt Gundersen fikk redusert sin straff etter behandlingen han ble utsatt for etter frigjøringen. Foto: Riksarkivet

Under okkupasjonen var Gundersen sjef for Statens trykningskontor, som igjen var underlagt Innenriksdepartementet. Han styrte i en periode også det nye NS Rikstrykkeri, opprinnelig Arbeidernes Aktietrykkeri, som hadde tilhørt Arbeiderpartiet. Da alle politiske partier bortsett fra Nasjonal Samling ble forbudt i 1940, ble også all deres eiendom og formue ekspropriert og overlatt til NS.

Etter at også alle jødiske formuer ble konfiskert i 1942, var Gundersen med på å etablere A/S Oslotrykk høsten 1943. Det het egentlig Petlitz trykkeri og ble konfiskert fra «en jøde som satt arrestert i Tønsberg». Aksjene ble gitt til blant andre NS-toppene Hans S. Jacobsen [xvi] og Olaf W. Fermann. [xvii] Som sjef for statens trykkerivirksomhet formidlet Gundersen oppdrag til de to NS-dominerte selskapene NS Rikstrykkeri og A/S Oslotrykk, for å sikre deres inntektsgrunnlag.

Gundersen fikk tittelen rikstrykningssjef og var betrodd til å bære pistol under okkupasjonen.

Han ble avlyttet av Milorg da han den 9. august 1944 anga en gruppe gutter til Statspolitiet (Stapo). Guttene, som hadde samlet seg i Stensparken, hadde planlagt å rømme fra arbeidstjenesten som NS-staten påla alle menn i flere årsklasser. Politiet rykket ut og arresterte til slutt seks gutter i 20-årene, som alle etter et kort avhør tilsto at de hadde planlagt å forlate landet.

For Gundersen ble angiveriet også en første erfaring med de norske hjemmestyrkene. Dagen etter at han hadde angitt de unge guttene, koblet sentralborddamen over en telefon til ham. Hun opplyste at det var NS propagandaavdeling på tråden. I et Stapo-avhør fredag 11. august 1944 fortalte Gundersen at en mannsstemme hadde spurt: «Er det De som angav guttene med ryggsekkene i Stensparken i går?» Det hadde han bekreftet, og stemmen sa før røret ble lagt på: «De står fra i går på hjemmefrontens dødsliste. Merk Dem det.»

Den trofaste NS-mannen ba forgjeves Stapo slippe fri de arresterte guttene, i håp om at hans navn kunne strykes fra dødslisten. Det hjalp neppe på nervene at en av etterforskerne i saken, Stapo-betjenten Johan Tjørn, ble skutt og drept på åpen gate på Majorstua måneden etter, 18. september 1944.

Michael Sundt Gundersen overlevde krigen og meldte seg ved politistasjonen i Møllergata 19 på formiddagen 10. mai 1945. Etter et kort forhør ble han overført til fengselet i Åkebergveien. Her begynte det som Høyesterett senere beskrev som «en meningsløs hårdhendt og brutal behandling fra vaktmannskapenes side».

I ett døgn måtte Gundersen stå opptil to timer om gangen i en korridor med ansiktet inn mot murveggen, bare avbrutt av korte sittepauser på sementgulvet. På ettermiddagen 11. mai ble han sammen med en gruppe andre fanger – 12–15 personer, anslo Gundersen – ført til det midlertidige varetektsfengselet i kjelleren på Victoria terrasse. I en anke til Høyesterett (12. februar 1946) beskrev Gundersen hva gruppen opplevde ved ankomsten:

«Her blev vi ført ut i gården og stilt opp mot en mur. Bak oss – vi sto med ansiktet mot muren – tok en eksekusjonspeleton av politiet oppstilling. Han som førte kommandoen sa: ’Ved denne muren har mange gode nordmenn mistet livet, nu skal dere få føle det samme’. Derefter spente de hanene på sine maskinpistoler og la an. En av fangene som sto ved siden av mig ropte: ’Nei, vent, vi må få be Fadervår først’. Derefter blev Fadervår bedt høit. Det var en uhyggelig scene og vi var alle overbevist om at vi vilde bli skutt.»

I stedet for døden ble fangene ført ned i en kjeller hvor de måtte oppholde seg i to uker. De sov på gulvet og måtte spise med fingrene. Vaktene holdt dem våkne om nettene og moret seg med å diskutere hvor mange, og hvem, som skulle skytes i løpet av natten, fortalte Gundersen da fangebehandlingen ble etterforsket.

«Vi var ikke av klærne i hele denne tid og først etter å ha vært der en uke, fikk vi anledning til å vaske oss. Forøvrig blev vi pint på enhver tenkelig måte, vi blev slått med geværkolben, spyttet i ansiktet av besøkende, sparket, skjelt ut og hånet og vist frem dag og natt som rare dyr til kvinner og menn som kom fra fester», sa Gundersen.

Høyesterett satte ned Gundersens straff fra syv til fem års tvangsarbeid på grunn av hjemmestyrkenes fremferd etter krigen. Domstolen slo fast at påkjenningene den første tiden i arrest «representerer et betydelig onde i tillegg til selve frihetsberøvelsen». [xviii]

Andre fanger bekreftet opplevelsene i kjelleren på Victoria terrasse. Erling Arnljot Søvik var 41 år gammel da han i 1946 ble avhørt. Han overga seg 8. mai og ble deretter overført til Victoria terrasse, hvor han havnet i samme rekke som Gundersen, stilt opp med ansiktet mot muren.

«Siden jeg uttrykkelig blir spurt om det, må jeg karakterisere mange av politifolkenes opptreden som sadistisk så meget mer som deres opptreden jo ikke kunne ha annen hensikt enn å plage de arresterte. Sikkert er det i all fald, at de fleste av de arresterte måtte få og fikk den oppfatning at de skulde skytes på stedet inne i gården i Victoria terrasse uten nærmere undersøkelser», fortalte Søvik. [xix]

I avhøret skilte den tidligere offiseren og politimannen mellom ulike fangevokteres opptreden.

Enkelte av dem var passive under mishandlingen og pratet endog «beroligende med fangene» i kjelleren etterpå.

Den nazistiske sjefen for Posten, Svein Svendsen, var nesten 58 år gammel da han ble stilt opp foran eksekusjonspelotongen inne på gårdsplassen. Svendsen påpekte i avhør også forskjellen på vaktlagene. To av dem, «Lørenskoggjengen» og «Grünerløkkagjengen», var forferdelige, mens det tredje, «Nordstrand og Ulvøya-gjengen», var meget bra og oppførte seg korrekt, ifølge Svendsen.

«De to første derimot var det mye å si på. De kom ofte beruset og skrøt av at de hadde skutt flere NS folk og truet da med nu var det vår tur til å bli skutt og det skulde finne sted neste morgen». [xx]