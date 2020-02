Det var i denne ukens sending av «Antikrundan» at den dømte krigsforbryteren ble omtalt i helt nøytrale vendinger.

Det vekket sterke reaksjoner i Sverige og statskanalen SVT har lovet å rette opp feilen i repriser og nettutgaven av programmet. Fredag var det for eksempel fjernet fra kanalens nettspiller.

– Man blir målløs, sier forfatteren Christer Bergström som har skrevet flere bøker om andre verdenskrig, til gp.se som først omtalte nazi-tabben.

SVT forsvarte seg med at de hadde hentet ordene fra et oppslagsverk. Men det gjør ikke større inntrykk på kritikerne: Det fremstår som hodeløst ahistorisk å omtale nettopp denne mannen som bare en «tysk politiker».

Nazismens ondskap



Hermann Göring var sentral i oppbyggingen av det tyske nazi-partiet, og under nürnbergprossesen ble han dømt til døden for blant annet forbrytelser mot menneskeheten.

Han knyttet seg til Hitlers nazi-bevegelse allerede i 1922, og sto også bak opprettelsen av det fryktede Gestapo etter maktovertakelsen i 1933 og var en pådriver for jødeutryddelsen. Göring blir også mistenkt for å være ansvarlig for Riksdagsbrannen i 1933 som ga Hitlers parti et påskudd til forfølgelsen av politiske motstandere og vilkårlig fengsling. Han var også sentral under de tyske nazistenes egne utrenskninger og drap.

– Göring personifiserer nazismens ondskap. Han var jødehater før Hitler ble det, sier Bergström også til nettstedet.

Sterke bånd til Sverige



Göring hadde sterke bånd til Sverige. Han levde og arbeidet i landet fra 1920 som flyger. Det var også her han traff sin første kone, baronessen Carin von Kantzow, som han giftet seg med i 1922.

I Sverige ble den morfinavhengige Göring også lagt inn til behandling på et mentalsykehus. Etter at ektefellen døde i 1931 kastet han seg med iver inn i tysk politikk.

Saken fortsetter under bildet



Hitler og Göring under den andre begravelsen av svenske Carin, utenfor Berlin i 1934. Foto: Bundersarchive

Etter at Hitlers parti hadde tilranet seg makten økte og Görings makt og muligheter. Fra 1933 fikk han bygd et enorm slott som fritidsbolig litt nord for Berlin, oppkalt etter sin avdøde kone og Valhall – Carinhall. På slottet samlet han plyndrede skatter fra ulike museer i okkuperte land.

I 1934 fikk han flyttet Carins legeme fra Stockholm til slottsparken, og først i 1951 ble hun hentet tilbake til Sverige.

Stedet ble flere ganger besøkt av Adolf Hitler og han deltok også da Carin Göring ble gravlagt for andre gang i 1934. Slottet ble sprengt på hans ordre før de sovjetiske soldatene ankom.

Årsaken til at Göring i det hele tatt nevnes i TV-programmet er en ring som skal ha tilhørt Carin Göring.

Ble ekskludert



Etter det nazistiske overfallet på Polen i september 1939 bestemte Hitler at Göring skulle være hans etterfølger, «hvis noe skulle skje meg». Göring falt etter hvert falt i unåde. Og da han i 1945, mens sovjetiske tropper omringet Berlin, lanserte seg som Hitlers etterfølger, ble han ekskludert fra nazipartiet.

Göring tok sitt eget liv kvelden før han skulle henges ved å bite over en giftampull. Det er fortsatt usikkert hvordan den beryktede krigsforbryteren fikk smuglet inn en kapsel med cyanid.