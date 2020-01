Med sine mektige fjell, ubeskrivelig vakre fjorder, frodige natur og langstrakte kystlinje er Norge unektelig et av de vakreste land å reise i. Dette fikk undertegnede og kollega Elisabeth Bergskaug selv oppleve da vi syklet Norge på langs fra Lindesnes til Nordkapp sommeren 2019 i forbindelse med reiseprosjektet «To på strømmen».

Og vi er så visst ikke alene om den oppfatningen:

– Norge er et land med majestetiske fjorder, med en kystlinje som smelter sammen med havet som en uferdig stikksag. Og den kanskje beste måten å se alt på dette, er med bil, skriver britiske The Telegraph . Videre trekker avisen frem at Norge er et av de tryggeste land å kjøre bil i, med kun to registrerte dødsfall i trafikken per 100.000 innbyggere i løpet av året som gikk.

I en fersk reiseartikkel foreslår The Telegraph ni bilveier i Norge som alle befinner seg på listen over nasjonale turistveier. De har til felles at de byr på vakre og varierte kjøreturer samtidig som de gir deg unike kjøreopplevelser.

Atlanterhavsvegen

Atlanterhavsvegen er blitt kåret til verdens fineste bilvei av den britiske avisen The Guardian. Foto: Colourbox.com

Siden den ble åpnet i 1997 har Atlanterhavsvegen på Nordmøre i Møre og Romsdal forbundet Averøy med fastlandet over øyer, holmer og skjær ved hjelp av åtte bruer over en strekning på 8274 meter.

Atlanterhavsvegen blir ofte omtalt som verden vakreste bilvei – og blir beskrevet av Nasjonale turistveger som «en intens opplevelse som gir deg innblikk i en værhard verden der du må tåle et vindkast».

Senja

Senja er Norges nest største øy etter Hinnøya og ligger i Troms fylke. Senja er kjent for sitt varierte landskap og har blitt kalt et Norge i miniatyr. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix

Hvis vi ikke regner med Svalbard, er Senja Norges nest største øy etter Hinnøya. Her snor veien seg inn og ut av fjordene, bratte fjell stuper rett ned i havet og innbydende sandstrender kan konkurrere med de du gjerne finner på sydligere breddegrader. Bortsett fra at vanntemperaturen her er iskald uansett tid på året.

Som Nasjonale turistveger skriver det så treffende: «Det er så vakkert at du vil lure på hvorfor du ikke har funnet veien hit før».

Les også: Magisk realisme i Kråkeslottet

Hardanger

Hardangerbrua er ca. 1 380 meter lang (med et hovedspenn på 1 310 meter) og er blant verdens 10 lengste hengebroer og den lengste i Norge. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

– For mange er Hardanger selve symbolet på det Norge man ser på postkort, med fruktfylte frukthager, fossefall og feiende pastorale landskap, skriver The Telegraph om landskapet langs og omkring Hardangerfjorden i Hordaland.

Hardanger har vært som et fluepapir på turister fra hele verden gjennom alle år. Her har veiene sin egen fart og du må nok fint tilpasse deg det naturlige tempoet der veien går langs bratte hyller i dalsidene og gjennom frodige frukthager.

Gaularfjellet

Gaularfjellet. Foto: Werner Harstad / Statens vegvesen

På grensen mellom kommunene Gaular, Balestrand og Førde i Sogn og Fjordane ligger fjellområdet Gaularfjellet, beskrevet av The Telegraph som en av Norges best bevarte hemmeligheter. Fylkesvei 13, som ble åpnet for trafikk i 1938, går først langs fjorden før den slynger seg opp mot det høyeste punktet på Gaularfjellet der du kan nyte synet av landskapet fra rasteplassen ved Utsikten.

– Hvis du har mulighet, sving til side og gjør strekningen til fots slik at du kan kjenne på tåken som ligger i luften og stå på broen over Likholefossen som er betagende opplevelse, anbefaler The Telegraph.

Les også: Spettspiret: – Tretopphytta vår blir bare mer og mer populær

Lofoten

Reine i Lofoten er et av Norges mest fotograferte landskapsmotiver og inspirasjon for mange kunstnere - og opplevelsessentre som Epcot, Legoland og Madurodam. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

Lofoten er viden kjent for sin særegne natur som byr på fjell og tinder, storhav og lune viker, strender og uberørte landområder. Landskapet kan være både vakkert og brutalt på samme tid, og i turistsesongen kan det være mange bilister på veiene i denne delen av Norge.

«I den arktiske vinteren ligger alt til rette for å se nordlys, et overveldende skuespill av lys og farger. Da får du garantert en helt spesiell opplevelse og sikkert færre å dele den med», lyder tipset fra Nasjonale turistveger.

Geiranger – Trollstigen

Trollstigveien forbinder Valldal på Sunnmøre med Åndalsnes og Romsdalen. I dette bratteste partiet går veien i sikksakk fra innerst i Isterdalen opp til Stigrøra. Foto: Colourbox.com

Trollstigen i Romsdal i Møre og Romsdal er en selvsagt strekning på en liste over Norges vakreste kjøreruter. Denne 68 kilometer lange veien vil sørge for at du holder øynene konstant åpne mens du passerer Geirangerfjorden som ligger på UNESCOs verdensarvliste, fjell, fosser, havutsikt og Aursjøvegen nasjonalpark.

Det kan være verdt å merke seg at Trollstigen er vinterstengt. Vanligvis er veistrekningen åpen fra rundt mai måned til snøen faller om høsten.

Les også: Norges siste levende fyrtårn

Jæren

Obrestad fyr ligger på Obrestad i Hå kommune i Rogaland og ble åpnet i 1873. I 1916 ble fyret elektrifisert, det ble da også montert tåkesignal på fyret. Foto: Wikimedia

I skarp kontrast til Geirangers fjellrike landskap, er Jærens kystlandskap både flatt og langstrakt. Og i motsetning til de fleste andre på listen over våre nasjonale turistveier er dette en reell bruksvei der du vil dele plass med hverdagstrafikanter og kanskje en og annen bonde med traktor.

The Telegraph trekker blant annet det unike kystlandskapet krydret med kulturminner, fyrtårn som Kvassheim, jordene og steingjerdene, de hvite strendene og den frodige naturen som god grunn til å kjøre her.

Ryfylke

Allmannajuvet i Sauda og de nedlagte malmgruvene fra slutten av 1800-tallet inspirerte arkitekt Peter Zumthor til å skape et verk langs Nasjonale turistveger. Foto: Silja Lena Loken / NPRA

Ryfylke ligger i den nordøstlige delen av Rogaland og svært mange tar nok kjappeste vei opp til Preikestolen, det verdenskjente fjellplatået på nordsiden av Lysefjorden, for å nyte utsikten sammen med et stadig økende hav av turister fra fjern og nær.

– Men de som fortsetter å kjøre fremfor å kaste seg mot hovedattraksjonen, vil bli belønnet, skriver The Telegraph. Vannet fra Svandalfossen går noen ganger så høyt at det sprayer inn over veien, de lokale landsbyene gir et innblikk i det lokale livet og du kan dra på laksefiske-safari eller besøke sinkgruvene i Allmannajuvet i Sauda.

Les også: Drømt om Norge i to år: – Den perfekte destinasjonen

Helgelandskysten

«Verdens vakreste offentlige toalett» møter spektakulær norsk natur på Ureddplassen langs Helgelandskysten. Det blir ikke feil. Foto: Per Ritzler / Statens vegvesen

Den lengste strekningen blant våre 18 nasjonale turistveier er en 2000 kilometer lang skjærgård i Helgeland som strekker seg fra Nord-Trøndelag i sør til Salten i nord. Underveis passerer du blant annet naturfenomener som Saltstraumen, Svartisen, Torghatten og de Syv søstre.

The Telegraph anbefaler å ta deg god tid når du besøker Helgelandskysten med bil: I dette sørligste distriktet i Nord-Norge venter det deg et stort utvalg av kontrastfylte landskap når du krysser Polarsirkelen på 66° nord - fra labyrinten av øyer som ligger langs kysten til de fjellrike fjordene og vakre halvøyene.