Bette Midler (født 1. desember 1945 i Honolulu, Hawaii) hadde allerede gjort noen roller i ulike musikaler på Broadway, blant annet hadde hun tolket Tzeitel i «Spelemann på taket» fra 1966 til 1969. Men det var hennes opptredener på Continental Baths som virkelig satte fart på karrieren hennes.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: I dette opptaket fra 1971 ser vi Bette Midler underholde et fullsatt Continental Baths

Når Bette gikk på scenen, tolket hun klassikere fra 40-, 50- og 60-tallet. Underveis spritet hun opp showet ytterligere med politisk ukorrekte vitser som gjerne kretset omkring livsstilen til publikummet hennes som utelukkende var homser i alle aldre.

Her er det verdt å minne om at siden dette foregikk i et badehus så hadde publikum i beste fall kun et håndkle rundt livet. Det var derfor ikke sjelden at enkelte ble så begeistret over Midler underveis i showet at de rev tøystykket av seg og kastet det opp på scenen.

I forbindelse med et intervju på talkshowet Parkinson på ITV i mars 2006, ble hun spurt om hvordan det var å fremføre foran hundrevis av mer eller mindre nakne homser.

– Jeg brydde meg ikke om hva de hadde på seg, og de var så søte.

– De var så overrasket over at det var noen der som sang, så de kom fra hele bygningen. Og der satt de mens jeg gjorde et forsøk på å være en venninne for dem. Jeg hadde en kamerat som skrev vitsene for meg og jeg var veldig på bølgelengde med homsemiljøet. I tillegg hadde jeg jo språkbruken på plass, så de tenkte «Å se, en dragartist!».

Les også: – Kjære, jeg har hatt en affære med din mann – du er neste