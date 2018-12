I dag forbinder mange dronning Maud med de offisielle kongehusbildene som viser en formell, streng og alvorlig kvinne med ekstremt smal midje og et kjølig, distansert blikk. TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland mener det er viktig å huske at den gang måtte man for all del ikke smile når det ble tatt bilder.

TV2s kongehusekspert Kjell Arne Totland. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg har faktisk sett et privat bilde av henne der hun aker alene på langkjelke ned bakken fra Kongsseteren en vinterdag, og der riktig skoggerler hun. De som kjente henne, kunne fortelle at hun var både varm og spøkefull, forteller han til ABC Nyheter.

– Det er så ikke lenge siden jeg ble kontaktet av en gammel Oslo-kvinne som vokste opp på Bygdøy på 1930–tallet. Som liten møtte hun Maud flere ganger på dronningens rideturer, og hun dristet seg til og med til å selge lodd til henne på Bygdøy kongsgård. Da ble hun servert både saft og kjeks.