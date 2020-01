– Kjære, jeg har hatt en affære med din mann – du er neste

Til tross for at kjendisstatusen hennes var blitt forsterket, viste romansen med Hollywood seg som like intens som den ble kortvarig. Dermed reiste hun til New York for å oppfylle sin gamle drøm og omsider ble Broadway inntatt med storm gjennom roller i «Little Foxes» og «The Skin of Our Teeth».

I 1944 lot hun seg overtale til å spille i Hitchcocks «Livbåten». Filmen tar oss med til et passasjerskip som på veien mellom USA og England blir torpedert av nazistene. Åtte personer klarer å redde seg om bord en i en drivende livbåt, deriblant en journalist spilt av Bankhead. Så blir en mann i nød reddet om bord i livbåten, en tysk ubåtoffiser som det skal vise seg var med på å senke passasjerskipet.

