Joy hadde som fast vane å gå en tur for seg selv hver ettermiddag. Da hun ikke kom hjem 3. januar 1980, gikk hennes assistent Peter Morson ut for å lete etter henne. Kun tretti meter fra leiren fant han Joy liggende død på veien, med dype sår i kroppen. Mediene var raskt ute med nyheten om at «Løvekvinnen» var blitt drept av dyrene hun hadde kjempet så hardt for.

Men obduksjonen viste at sårene var for skarpe og blodfattige til å skyldes et dyr, og de konkluderte med at hun var blitt myrdet.

Ettersom Joy var internasjonalt kjent, kunne drapet på henne potensielt få følger for turistindustrien. President Jomo Kenyatta la ekstra press på politiet om å løse drapet, og en tidligere ansatt som hevdet hun skyldte ham penger ble tiltalt og dømt.

Les også: De utrydningstruede

(Saken fortsetter under)