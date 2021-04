Superweek: Eksklusive tilbud med opptil 50% rabatt

Mellom 12. og 18. april er det duket for årets Superweek der du kan benytte deg av knallgode tilbud hos flere norske nettbutikker.

Artikkelen inneholder annonselenker.

På bedrenaetter.no kan du virkelig gjøre et kupp for nattesøvnen denne uka. Her kan du spare tusenvis av kroner på deilige kontinentalsenger. Nettsiden tilbyr dessuten prisgaranti, 100 dagers gratis prøvetid, gratis levering og gratis retur.

Kontinentalseng 180x200 Senses (lysegrå) OEKO-TEX-sertifisert kontinentalseng. Overmadrassen, som har en tykk kjerne av ekstra ventilerende lateks, er Svanemerket Kjøp her BedreNaetter.no

Kontinentalseng 180x200 Haven Mayan (beige) Sengen inviterer til både ro og et velfortjent pusterom fra hverdagsstresset. Kjøp her BedreNaetter.no

Kontinentalseng 180x200 Ovia (blå) Når det kommer til søvn, er kun det beste godt nok. Det er Ovia et tydelig eksempel på. Kjøp her BedreNaetter.no

Se alle sengene på tilbud hos Bedre Nætter her.

Med sine enkle linjer og stilrene design er Pierre Robert den ledende undertøysleverandøren i Norge, med kvalitetssikre basisplagg utviklet av deres skandinaviske designteam i Oslo for kvinner, menn og barn.

Denne uken kan du bruke rabattkoden SUPRWKPR for å sikre deg 20% rabatt på alt av varer, blant annet treningstøy, undertøy, sokker og annet nødvendig basisplagg som hører hjemme i enhver garderobe.

NB! Rabattkoden kan ikke kombineres med andre tilbud.

Loungewear Hoodie i økologisk bomull Myk hettegenser i GOTS-sertifisert økologisk bomull. Passer like fint til jeans som til yogatights. Kjøp her Pierre Robert

Loungewear Bukse i økologisk bomull Myk joggebukse i GOTS-sertifisert økologisk bomull. Et nøkkelplagg for en mindre garderobe, for en mer bærekraftig livsstil. Kjøp her Pierre Robert

Loungewear Jakke i ull fra Jenny Skavlan Kimono-inspirert jakke i 100% Svanemerket merinoull. Myk og varm, dette er en klassisk helårs ulljakke. Kjøp her Pierre Robert

Se hele kolleksjonen til Pierre Robert her.

Wakakuu tilbyr en unik kombinasjon av personlig utvalgte, moteriktige klær og accessoirer av høy kvalitet. Her finner du motebransjens mest eksklusive merker, med et unikt design i høy kvalitet for den motebevisste. Nettbutikken kan friste med over 100 designermerker.

Frem til og med førstkommende søndag 18. april kan du bruke rabattkoden SUPER20 for å sikre deg 20% rabatt på store deler av sortimentet.

NB! Rabattkoden gjelder ikke merkevarene Acne Studios, Moncler og Totême. Kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.

Nyhet våren 2021 Hoodie Robertson Classic fra Juicy Couture Myk og luksuriøs kvalitet. Komer i en kortere passform med store lommer foran. Kjøp her Wakakuu.no

Nyhet våren 2021 Kjole Seersucker Check fra Ganni Leken kjole i et trendy rutete mønster. Utformingen over bysten gir en behagelig passform. Kjøp her Wakakuu.no

Nyhet våren 2021 Sneakers Odessa Canvas fra Eytys Trendy joggesko i kraftig design. Skoene har en robust gummisåle og er utstyrt med klassisk snøring øverst. Kjøp her Wakakuu.no

Se hele utvalget hos Wakakuu her.

Våren markerer startskuddet for årets etterlengtede grillsesong. Nordmenn griller som aldri før, og grilling er med årene blitt en utbredt fritidsaktivitet uavhengig av alder og sosiale lag. Men først må det grunnleggende grillutstyret være på plass: Grillbørste, grillklyper, grillhansker og et termometer.

Hos Gardenstore får du denne uken 10% rabatt på alt av grillutstyr. Husk å bruke rabattkoden superweekNO. Ordre på mer enn 999 kroner leveres fraktfritt, med mindre annet fremgår.

NB! Rabattkoden kan ikke kombineres med andre tilbud på siden, og gjelder kun på kategorien grilltilbehør.

Nødvendig utstyr for grillmesteren Grillbestikk fra Grillchef Et basis sett som inneholder en grilltang, grillgaffel samt en grillspade. Kjøp her Grdenstore.no

Nødvendig utstyr for grillmesteren Grillbørste fra Landmann Kraftig grillbørste med messingsbust. Mål: 50x18,5 cm. Kjøp her Gardenstore.no

Nødvendig utstyr for grillmesteren Digitalt termometer fra Broil King Digitalt termometer med rask avlesning av Celsius/Fahrenheit. Kjøp her Gardenstore.no

Alt grilltilbehør hos Gardenstore finner du her.

Revir omtaler seg selv som en entusiastdrevet friluftslivbutikk som kan friste med et rikt utvalg av både klær og utstyr.

Her finner du alt du trenger til turen, enten du bare skal en kort gåtur ut i nærmarka eller på langtur til fjells.

Vårtilbud Hengekøye Revirs egen hengekøye «Heng med» er en kompakt og ultralett hengekøye, utviklet i samarbeid med kunstner/illustratør Sigurd Lindquist og snowboarder Len Roald Jørgensen. Kjøp her Revir.no

Vårtilbud Tomannstelt Zoic er det perfekte teltet der kravene til pris, vekt, volum, komfort og kvalitet møtes. Romsligere enn andre MSR-telt grunnet større gulvareal. Kjøp her Revir.no

Vårtilbud Ulltøffel med vanntett såle Med denne kan du gå til postkassa i tøflene. Tøffelen er håndtovet av 100 % merinoull, og den har gode varmende og pustende egenskaper. Kjøp her Revir.no

Du finner vårsalget hos Revir her.