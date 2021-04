Hagetelt, pergola og paviljong: Skap din egen oase og forleng sommeren

Sol, vind og regn spiller ingen rolle når du befinner deg trygt og tørt under tak. Dermed kan du nyte grillmaten utendørs uansatt værforhold, sommer som vinter.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Det er utrolig hyggelig å kunne invitere familie eller venner på sommerfest i hagen når den er på sitt frodigste om sommeren. Bordet er dekket for en herlig sommerbuffet tilberedt på grillen, stolene frister med behagelige puter, det skåles rundt bordet og stemningen er upåklagelig.

Så snur været om og små dråper vitner om at regnet er på vei, eller kanskje festen trekker ut i de sene nattetimer? Hvis du har helgardert deg så spiller det ingen rolle. Med et hagetelt, paviljong eller pergola over hodet er du nemlig beskyttet mot regn. Du får i tillegg skygge på solrike dager og tilbys lun beskyttelse når det blåser friskt.

Her er et utvalg av hagetelt, paviljonger og pergolaer som gjør seg utmerket både som partytelt, samlingspunkt for familien og/eller som din private oase i hagen eller i bakgården. Alle produktene under kan du enkelt bestille på nett og få levert hjem på døra:

Pergola Pergolux Hillerstorp Hvit En pergola som rammer inn uteplassen din på en pen måte og gir deg en pause fra solens stråler. Kjøp her 6699 kr Gardenstore.no

Paviljong Helårspaviljong 3 x 3 m Paviljongen er enkel å sette opp og gir le for sol og vind. Rammeverket er laget av pulverlakkert aluminium og takplatene av polykarbonat. Kjøp her 6990 kr Netthandelen.no

PERGOLA Palermo 3000 Pergola eller paviljong for hagen med 9 m2 tak av kanalplast gir deg et flott og stabilt tak over uteplassen eller badebassenget. Mål: 295x295x276 cm Kjøp her 11.995 kr Byggmax

PERGOLA Verona Verona er en komplett paviljong som gir en svalende beskyttelse mot solen på uteplassen, i hagen eller bassenget. Mål: 4220 x 2980 x 2600 mm Kjøp her 19.299 kr Byggmax

FORHENG Verona Stilig og elegant draperi til gop Verona Paviljong som beskytter mot vind og innsyn. Kjøp her 4249 kr Byggmax

PARTYTELT Partytelt Paviljong til uteplassen. Gir svale stunder på solrike dager, perfekt til sosialisering og til å nyte noe kaldt. Mål: 3x3 m / høyde 2,5 m Kjøp her 249 kr Byggmax

PAVILJONG Lucy Lucy er en robust paviljong til bruk i hagen om sommeren som gir god beskyttelse mot sol og regn. Kjøp her 11.795 kr Byggmax

Terrassetak Palram Feria, hvit, 12,5 m² Terrassetaket har ramme av rustfri aluminium og er enkelt å montere og vedlikeholde. Taket er utstyrt med et smart klikksystem som forenkler monteringen. Kjøp her 13.990 kr Netthandelen.no

PAVILJONG Plus 14 Perfekt for kommende angementer i hagen din. Paviljongen er på 12,25 kvadratmeter uten gulv, med 14 vinduer og 1 dobbeldør Kjøp her 55.400 kr Byggmax

PAVILJONG Betty Paviljong som gir beskyttelse mot sol og regn. Den er ubehandlet og må grunnes og males før du tar den i bruk. Mål: 9,9 m2 Kjøp her 23.995 kr Byggmax

PAVILJONG Mysinge Plus Lekker paviljong som skaper en trivelig uteplass i hagen. Stolper: 70x70x2900 mm Kjøp her 46.300 kr Byggmax

PAVILJONG Lindby Plus Lekker paviljong som skaper en trivelig uteplass i hagen. Leveres umalt. Stolper: 70x70x2900mm Kjøp her 35.000 kr Byggmax

Utestue Palram Ledro 3600 – 13 m² Stor og flott utestue som forlenger utesesongen. Her sitter man tørt og godt beskyttet uansett vær og vind. Kjøp her 39.990 kr Netthandelen.no

PAVILJONG Plus 10 Ta imot gjester og nyt grillmat og hygge uansett værforhold. Størrelse: 12,5 kvadratmeter med gulv. 10 vinduer og 1 dobbeldør. Kjøp her 61.000 kr Byggmax

Du finner flere modeller hos Byggmax , Netthandelen og Garden Store.