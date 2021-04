Vårjakker 2021: Dette er jakkene alle menn må ha denne våren

Motebildet i år består av klassiske varianter som allværsjakka og olajakka, men vi ser også nye trender som vest, skjortejakke og hybridjakker. Dette er vårjakkene alle bør ha i år.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Våren har endelig kommet og det er på tide å legge vekk vinterklærne og finne frem vårjakka. Dette er jakkene alle menn bør ha i klesskapet denne våren!

Stadig varmere vær betyr lettere jakker. Motebildet i år består av klassiske jakker, men også nykommere på markedet.

Klikk på bildet for å se flere vester fra NLY MAN. Foto: NLY MAN

Årets store vårtrend for menn er vest. Vesten er årets «must have»-plagg som alle burde ha i klesskapet. Det finnes utallige varianter, men i karusellen under kan du se noen av våre favoritter:

Vårjakker til herre Vester

Klikk på bildet for å se vårens nyheter hos Anton Sport. Foto: Anton Sport

Selv om vi går mot varmere tider, må vi innse at våren både kan være våt og kald. Derfor er det alltid lurt å ha en god allværsjakke på lager. Jakkene kan både brukes på gåtur i byen eller på fjelltur. Jakkene er robuste og skjermer deg for vind og vann.

Vårjakker til herre Allværsjakker

Klikk på bildet for å se flere hybridjakker hos NLY MAN. Foto: NLY MAN

Til tross for at vi ønsker oss en varm vår, vet vi alle at været i Norge kan endres raskt. Derfor passer en hybridjakke perfekt til våren. Jakkene består av gode materialer kombinert med teknologi som gjør dem lette, vanntette og varme.

Vårjakker til herre Hybridjakker

Klikk på bildet for å se utvalget av skjortejakker hos COS. Foto: COS

Skjortejakka er en trend som kom for fullt våren 2020, og vi ser et enda større utvalg av forskjellige typer og merker i år. Jakka er lett å style opp og ned og fungerer perfekt til våren og sommeren.

Vårjakker til herre Skjortejakker

Klikk på bildet for å se utvalget av olajakker hos NLY MAN. Foto: NLY MAN

Olajakka er en klassisk jakke som aldri går av moten. Om du har en hengende i skapet, er det virkelig tidsnok å hente den frem. Olajakka er lett å ta med seg på solfylte dager og passer perfekt til hverdags og fest.