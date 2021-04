Dette er MIPS: Tryggere sykkelhjelmer som gir økt beskyttelse

Du er inntil fire ganger bedre beskyttet mot hodeskader dersom du bruker sykkelhjelmer som er utstyrt med rotasjonsbeskyttelsen MIPS.

To tunge kuler kommer inn fra hver sin kant og så smeller de med full kraft inn i hverandre. Dersom kraften i sammenstøtet konsentreres om ett enkelt punkt på kulen, er sjansene langt større for at kollisjonen vil føre til brudd og hull. Dette er noe du helst vil unngå dersom kulen er hodet og hjernen din.

Når du er ute på sykkeltur, er sykkelhjelmen den beste og viktigste beskyttelsen du kan ha for å unngå store og små skader mot hodet og ansiktet ditt dersom ulykken skulle inntreffe. Hodeskader er blant de mest alvorlige skadene ved sykkelulykker – en sykkelhjelm kan redusere risikoen for hodeskader med 60 til 80 prosent.

Og flere tester har ifølge Forbrukerrådet vist at hjelmer utstyrt med MIPS-teknologi gir hodet ditt den beste beskyttelsen.

Sykkelhjelm med rotasjonsbeskyttelse

MIPS er en svensk, patentert oppfinnelse som skriver seg tilbake til 1995, utviklet av hjerneforskere og -kirurger ved Kungliga Tekniska Högskolen. MIPS står for Multi-Directional Impact Protection System og er kort fortalt et tolagssystem som reduserer rotasjonsenergien med opptil 50%.

Idéen bak MIPS er at hjelmen skal kunne forsinke hodets rotasjon når hjelmen og hodet utsettes for en ulykke som innebærer plutselig, skrå belastning. Hjelmen demper dermed effekten av det plutselige sjokket som hjernen utsettes for. Energien fra kraftige, vinklede slag ledes effektivt bort fra hodet og hjernen, og skadelige energier i slaget blir redusert.

Teknologien har overbevist gjennom en rekke tester. Blant annet har det svenske forsikringsselskapet Folksam utført test av sykkelhjelmer for både voksne og barn siden 2012 for å hjelpe forbrukerne til å velge de tryggeste hjelmene. Og det er sykkelhjelmer utstyrt med MIPS-teknologi som oppnår de beste resultatene.

