Vårrengjøringen kan fort bli en fornøyelse med rett utstyr. Her får du tips til høytrykkspylere og annet verktøy som gjerner smuss og skitt fra terrasser, balkonger, steinplattinger og fasader.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Med den varme, livgivende vårsola melder også behovet seg for å foreta store og små utendørs rengjøringsoppgaver. Områder det er særlig viktig at får en solid omgang vask, er terrasser, husfasade, hagemøbler, belegningsstein og grillrist. Og med skikkelig utstyr for hånden, gir du enkelt nytt liv til uteområdet ditt.

Spyl bort vinterens skitt med høytrykkspyler

Samtlige høytrykksvaskere fra STIHL har et robust håndtak for enkle løft og lasting. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: STIHL Norge

En høytrykkspyler er enkel å bruke, i tillegg til å være det mest effektive verktøyet du kan ha for hånd når det kommer til å rengjøre overflater utendørs. Kombinasjonen høyt trykk, høy vannkapasitet og varmt vann – samt det rette tilbehøret – gjør at du kan løse alle slags rengjøringsproblemer med høytrykkspyler.

Ikke glem å ta det forsiktig på følsomme overflater. Treverk på terrasser og lignende blir fort flisete med høyt trykk, derimot tåler komposittmaterialer det mye bedre.

Av hensyn til miljøet anbefales det at du investerer i en solid modell som varer lenge. Samtidig er det viktig å huske at det du bruker av vaskemidler må være biologisk nedbrytbart og tilpasset utendørs bruk.

Effektiv rengjøring med terrassevasker

Med terrassevaskeren Nilfisk Patio får du enkelt bort vanskelig skitt, alger, mose etc. fra gårdsplassen, terrassen, gjerdet eller redskapsskjulet. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Nilfisk

Det er ikke lett å skulle rengjøre terrassen med bare en hageslange, og det er viktig å være forsiktig når man har med sensitivt underlag å gjøre. Med en terrassevasker og høytrykkspyler kan større flater enkelt rengjøres grundig og skånsomt uten vannsprut, og det dobbelt så raskt som med vanlig høytrykkslanse/strålerør.

ANBEFALTE PRODUKTER Terrassevasker Nilfisk Patio Staypro.no 700 kr Kjøp her Stihl RA 110 GardenStore.no 595 kr Kjøp her Husqvarna SC 300 GardenStore.no 499 kr Kjøp her

Rydd opp i hagen med løvblåser

Løvblåsere, som denne modellen fra Bosch, gjør like mye nytte året rundt. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Bosch

På samme måte som at den er midt i blinken til å blåse bort høstløvet når bladene faller like før snøen gjør sin entré, egner løvblåseren – eller luftblåser som den også kalles – seg like godt til å blåse vekk snø om våren. Stadig flere oppdager dessuten at den er midt i blinken til å rengjøre plenen, terrassen, oppkjørselen … og blåse opp badeleker om sommeren.

Bli kvitt grus, sand og skitt med grovstøvsuger

WD4 fra Kärcher er midt i blinken til renhold i bil, entré, kjeller, verksted/hobbyrom, garasje, og oppsug av mindre mengder væske. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Kärcher

Når det kommer til å rense vekk grus, sand og annet som hører vinteren til, er støvsugeren å regne for et av de mest grunnleggende hjelpemidler du kan ha for hånden. En solid grovstøvsuger hjelper deg ikke bare med å utrydde hybelkaninene som har søkt tilflukt bak sofaen, den kommer også til sin rett i hagen, på terrassen og i bilen.

Jobben blir straks mye lettere om du velger rett munnstykke og tilbehør til oppgaven, og enkelte modeller lar deg også suge opp væske.