Drømmen om vakre Hellas: Hit reiser vi i sommer

Etter et helt år preget av restriksjoner, har lengselen etter Hellas’ unike gjestfrihet og vakre strender sjeldent vært større.

For majoriteten av oss ble fjorårets sommer noe helt annet enn planlagt. Flybilletten ble erstattet av leiebil, sandalene med Gore-Tex og strandvesken med tursekk. I over ett år har nordmenn lengtet seg vekk og drømt om utlandet. Om å kunne gli føttene gjennom silkemyk sand, fylle dagene med innholdsrike eventyr og kofferten med «sydenminner» igjen.

– Fjorårets sommer ble et skikkelig mageplask for alle solsultne nordmenn. Men i år tar vi et uforglemmelig svalestup og det fører oss til Hellas , sier Beatriz Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo.

Nydelig utsikt fra Oia på Santorini. Foto: Apollo

Trygge valg i usikre tider

Det er ingen tvil om at reiselysten er stor og at optimismen øker. For hver uke som går, sikrer stadig flere seg utenlandsferien i sommer. Nok en gang troner Hellas topplisten, og det er nok ikke tilfeldig. I ustabile tider trekker vi mot det kjente og kjære, og Hellas har vært en storfavoritt i mange år.

Hos Apollo indikerer salgstallene at dette blir året vi tar med oss hele storfamilien til Kreta. Etter måneder med sosial distansering og hjemmekontor, vil vi igjen kjenne pulsen stige på fotturer gjennom raviner, la smaksløkene løpe løpsk på tradisjonelle tavernaer og dyrke etterlengtet kvalitetstid med våre nærmeste.

Mange av oss vil også returnere til Rhodos, eller oppdage øya for aller første gang. Noen med småbarn, andre med tenåringer – og noen helt for seg selv.

– Hellas har for mange vært definisjonen på hytta, stedet man reiser tilbake til år etter år. Det som er utrolig gøy å se, er at også nordmenn som aldri har reist på charterferie tidligere, velger nettopp denne ferieformen i år, sier Rivera.

Rhodos er en klassisk feriefavoritt og høyt elsket perle i det greske øyriket blant mange nordmenn for sine vakre strender, flotte hoteller og mange utflukter. Foto: Apollo

Hun påpeker at også dette nok bunner i det forsterkede behovet for trygghet. Reiser man med en charterarrangør er man nemlig sikret av pakkereiseloven. I tillegg har Apollo utvidet vilkårene sine, slik at kundene enkelt og kostnadsfritt skal kunne ombestemme seg.

Epirus – en ny feriefavoritt

Det er altså ingen tvil om at Hellas blir sommerens mest populære ferieland. Men Hellas er stort, og reisemålene mange – så hvor bør man egentlig dra?

– Kreta og Rhodos forblir storfavoritter, og med god grunn. Her finner man virkelig noe for alle. Men det er faktisk en region på det greske fastlandet som øker raskest i popularitet, og det er Epirus, forteller Rivera.

Utforsk Pargas trange gater og smug, let deg frem til en urørt badevik i Sivota eller la blikket hvile over Zagorias eventyrlige utsikt. Alt dette og mye mer kan du gjøre i Epirus. Her fra kystbyen Parga. Foto: Apollo

Den relativt ukjente regionen huser blant annet trekkplasterbyen Parga, som i mange år har erobret utallige hjerter med sin sjarm, flotte turmuligheter og langstrakte strender. Men Epirus har også noen smellvakre hemmeligheter.

Byen Sivota er en av dem, hvor storslått natur og krystallklart badevann innsvøpes i genuin, gresk atmosfære.

En annen er Zagoria – fjellandsbyene som ligger nord for de overnevnte feriebyene. Her venter et landskap ytterst få assosierer med Hellas; fjellvegger som skyter like bratt til værs som de stuper 900 meter rett ned i dype raviner, og krystallklare elver som fører deg til små landsbyer som bugner over av sjarmfaktor, urtehager, kirker og bok-kafeer.

Zagoria er perfekt for deg som liker en aktiv ferie! Her får du unike naturopplevelser blant sjarmerende fjellandsbyer. Foto: Apollo

– Kort oppsummert er Zagoria et mekka for de som elsker utendørsaktiviteter, samtidig som det er en drøm for deg som vil koble fullstendig av i fantastiske omgivelser, lover Rivera før hun fortsetter:

– Her kan du øke makspulsen helt eller senke den totalt. Uansett vil du bli bergtatt ved første øyekast, og om du allerede elsker Hellas vil dette stedet få deg til å forelske deg i landet helt på nytt.

Også Kykladene ser ut til å bli populære øyer i sommer, og det er kanskje ikke så overraskende. Her venter nemlig alt vi elsker og forbinder med Hellas: Hvitkalkede hus med kongeblå tak, sjarmerende tavernaer i vannkanten, pittoreske smug innsvøpt i lyden av gjestfrihet og krystallklart badevann.

Oia er en tradisjonsrik landsby på den greske øya Santorini. Utsikten taler sitt eget språk. Foto: Apollo

For voksne par utmerker Santorini seg. Øya som garantert har erobret fantasien din lenge før du selv har vært der. Hun er supermodellen blant de greske øyene, som oser av romantikk og eksklusivitet.

Men der Santorini mestrer kunsten å forføre enhver, er Paros øya du forelsker deg i. Dette er storsjarmøren blant alle øyene i Kykladene: en pastellfarget feriedrøm spekket med trange smug, vakre bueganger, livlige torg og skinnende, hvite kirker.

– I år er det også mange som unner seg en ekstra lang ferie og prøver seg på øyhopping for første gang. Da er Kykladene den perfekte øygruppen. Hver og en øy byr på noe helt spesielt, og sammen får du virkelig oppleve alt det beste Hellas har å by på, sier Rivera.

