17. mai 2021: Selskapsleker til hele familien

17. mai nærmer seg med stormskritt og selv om festdagen blir annerledes i år, skal Norge fortsatt feires med pomp og prakt.

Som alle vet blir nasjonaldagen annerledes i år, med strenge restriksjoner og sosial nedstengning kan vi ikke feire slik som vi pleier. Vi må tenke ekstra kreativt, men færre gjester betyr ikke at dagen ikke skal feires.

Vi har satt sammen en rekke spill og aktiviteter du og din familie kan gjennomføre under nasjonaldagen. Alle spillene er perfekt for å få hele familien i aktivitet.

Tinnboks-spillet er en stor favoritt for barna på 17. mai. Spillet går ut på å kaste erteposer mot ti tinnbokser, den som river ned flest bokser på færrest kast vinner!

Spillet er perfekt for store og små deltagere og det vil garantert sette fyr på konkurranseinstinktet og gir god stemning på den store dagen.

Kastespill er en perfekt aktivitet på 17. mai. Spillet går ut på at du og dine motstandere skal kaste erteposer og forsøke å treffe de ulike hullene for å få så mange poeng som mulig. Her kan du enten dele inn i lag eller kaste individuelt. den som vinner er den med høyest poengsum.

Ønsker du et ferdig aktivitetssett der alt du trenger er inkludert? Da er dette settet fra Coolstuff.no perfekt til deg. Settet inneholder tre ulike selskapsleker som er midt i blinken under 17. mai-feiringen. Settet inneholder følgende:

4 sekker

4 skjeer

4 plastegg

4 erteposer

10 kopper

Med pakken kan du blant annet arrangere leker som sekkeløp, potetløp og kaste på kopper. Vi snakker med andre ord 17. mai-aktiviteter på boks for både foreldre og barn.

Kubb er noe vi aldri går lei av. Spillet er perfekt til festdagen, men også til sommerdager i parken og på stranden. Spillet er inkluderende, spenningsfylt og morsomt for både barn og voksne.

Del dere opp i to lag og still dere bak linjen. Spillet går ut på å velte motstanderlagets kubber med kastepinner. Når alle kubbene har falt, skal kongen til slutt veltes. Vinnerne blir laget som først klarer dette.

Ringspill er en aktivitet der hele familien kan involveres. Ringspillet består av ni pinner som er montert på et kryss av tre. Hver spiller kaster så etter tur ringer mot spillbrettet.

Start med to meters avstand og øk avstanden for å øke vanskelighetsgraden. Spilleren som får den høyeste poengsummen, vinner runden.

Boccia er et sosialt spill som kan spilles individuelt eller på lag med 2-3 deltagere. Spillet går ut på å kaste fargerike kuler nærmest mulig en målball.

Målballen kastes først ut og det laget som kommer nærmest målballen med sine fargede kuler vinner. Spillet er egnet for barn over 3 år og er en perfekt aktivitet på 17. mai.

Hvem elsker ikke å kaste på blink? Spillet inneholder en blink på 39 centimeter i diameter og fire baller med borrelås. Pilene er byttet ut med ballene slik at hele familien kan spille trygt. Hver spiller kaster ballen mot blinken, spilleren får poeng når ballen treffer poenget merket på blinken. Dersom dere ønsker å høyne vanskelighetsgraden, kan dere enkelt regulere avstanden til blinken.