Utvid hagesesongen med utebelysning og lamper slik at du kan nyte uteplassen så lenge som mulig.

Artikkelen inneholder annonselenker.



Sommeren er tiden for lange kvelder med venner og familie utendørs i hagen. på terrassen eller balkongen. Når temperaturen og midnattsolen tillater det. Men solen har snudd og vi går mot mørkere tider. Da er hagebelysning en god investering slik at du kan utvide hagesesongen med flere uker. Og med enkle grep, kan du skape en hyggelig uteplass.

Lamper, spottere, lys og møbler kan skape en deilig utendørs atmosfære til glede for venner, familie og deg selv. Men når du skal gå til innkjøp av hagebelysning, er det noen viktige faktorer du bør tenke på: Hvor skal de plasseres? hvilken lampe skal jeg velge? kan jeg bruke innendørslamper?

Vi har laget en liste med åtte tips slik at du enkelt kan skape den stemningen du ønsker som passer ditt behov:

Det første du må tenke på når du skal gå til innkjøp av utendørsbelysning, er å sjekke om lampen er til utendørs bruk. I motsetning til innendørs elektronikk, er utendørslamper spesiallaget til å tåle regn, kulde og vind. Dersom du velger å installere en innendørslampe utendørs, kan det føre til kortslutning og i verste fall brann.



Stemningsfull utebelysning Utendørs gulvlampe 184cm Elegant gulvlampe fra svenske Star Trading. Lampen tåler utendørsbruk Kjøp her 1999kr Kjell&Company

Skap et unik utrykk i hagen ved å utforske ulike lys vinkler. Klikk på bildet for å se varen hos Lightup. Foto: Byggmax

vinkelen på lyset kan være med på å sette stemningen i hagen. Tar vi for eksempel et tre. kan du få to helt forskjellige uttrykk dersom du lyser opp treet ovenfra eller nedenfra. Et lyspunkt høy oppe i treet kan gi en måneskinnliknende og romantisk effekt



Stemningsfull utebelysning Philips hue justerbar utendørslampe Lampen gir deg mulighet til å velge blant 16 millioner farger. Finn den mest stemningsfulle belysningen. Kjøp her 1699 kr Kjell&Company

Et godt tips før du går til innkjøp av lampene, er å teste med en lommelykt. Da vil du få et inntrykk om hvordan belysningen vil se ut i de ulike vinklene.



Stemningsfull utebelysning Philips Hue-system

Se flere produkter til Philips Hue utendørsbelysning systemet



Skap ulik stemning i hagen ved varmt og kaldt lys. Klikk på bildet for å se varen hos Elektroimportøren. Foto: Elektroimportøren

Det å velge mellom kaldt eller varmt lys er avgjørende for å sette stemningen på uteområdet. Et kaldt lys vil for eksempel være bedre egnet til kjøkken og bad, mens stua og soverommet gjerne ha et varmere lys.

Det varme lyset er med på å gi følelsen av lunhet, varme og en god stemning. Derfor er det ideelt å ha en varm lyskilde op steder der du ønsker å slappe av. Det hvite lyset fungerer godt ved inngangspartiet og oppkjørsel da lyset her skal fungere som et hjelpemiddel med å finne frem.



4. Ikke plasser lysarmaturer rett utenfor vinduet

En god huskeregel er ikke å plassere lysamaturer rett utenfor vinduet. Lyset fra lampene kan gjøre det vanskelig å se ut samt virke blendende. I tillegg kan lyset gi motvirkende effekt ved at det kan skape mørke vinduer og gi huset et livløst og usjarmerende uttrykk.



Fremhev trær, busker og stier med hagelys. . Klikk på bildet for å se varer hos Kjell & Company. Foto: Kjell & Company

Når det kommer til hva du burde lyse opp i hagen, så er det helt opp til deg. En god huskeregel er at det du selv synes er vakkert i hagen på dagtid, fortjener litt oppmerksomhet også på kvelden. Trær, busker, blomsterbed og stier er alle gode alternativer. Noen som vanligvis ikke synes på dagtid, kan med belysning fremheves og sikke seg ut på kveldstid.



Stemningsfull utebelysning Lys opp detaljer

Skap et ryddig og systematisk uttrykk ved å plassere utelysene symmetrisk. Klikk på bildet for å se mer hos Lightup. Foto: Lightup

Det neste du kan ha i tankene, er å plassere lamper symmetrisk. Dette gjelder særlig på husets fasade. Når lampene henger likt, kan det skape følelsen av ryddighet og harmoni. Dersom du monterer lampene symmetrisk, kan det også virke beroligende og gi et inntrykk av orden.



Skap stemning på sene sommerkvelder med en kombinert vinkjøler og høyttaler med LED-lys. Klikk på bildet for å lese mer hos Lightup. Foto: Lightup

Når det gjelder møbler, har det kommet mange ulike løsninger som integrerer lyd og interiør. Du kan for eksempel enkelt lyse opp bassenget, sitteområdet eller balkongen. Bruk alt fra høytalere, vilkjølere eller puffer med lys for å sette prikken over i-en denne sommeren.



Stemningsfull utebelysning Oppblåsbar LED-puff Lag maks kosestemning i de varme sommerkveldene med en sittepuff med behagelig lys. Kjøp her 549 kr CoolStuff

Stemningsfull utebelysning Integrert lys

Tenk nytt og monter utendørsbelysningen på en kreativ måte. Klikk på bildet for å sjekke ut produktene hos Byggmax. Foto: Byggmax

Som tidligere nevnt har plasseringen av belysning mye å si for atmosfæren i hagen. Men det er ingen gitte regler for hvor lyset skal monteres. Vårt tips er å være kreativ og tenke utenfor boksen. For eksempel kan lysene felles inn i terrassegulvet, under busker eller som downlights ned fra taket.