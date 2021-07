Uavhengig av om det er sommerferie, høstferie eller tid for etterlengtet weekendtur, er det viktig med god plass i koffert og bag når det skal pakkes for reisen.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Det sies at det finnes to typer reisende: De som pakker lett, og de som skulle ønske de pakket lett. Det å pakke kofferten fornuftig kan ofte være en utfordring, der mange opplever at de kun har brukt en tredjedel av det de fylte den etter hvert blytunge kofferten med.

Heldigvis finnes det råd. Under får du en huskeliste som kan være vel verdt å skrive ut og feste på kjøleskapsdøra til neste gang du skal ut på reise.

Praktisk utstyr til turen Digital bagasjevekt Vei kofferten hjemme – slipp ubehagelige overraskelser og skyhøye ekstrakostnader på flyplassen. Den er liten nok til å ta med på tur. Kjøp her 129 kr CoolStuff

Ikke glem søvnmaske og ørepropper

Pakk lett for å reise lett. Gå for håndbagasje eller liten koffert dersom du kan klare deg med det. Prøv så godt du kan å ta med deg halvparten av de tingene du føler du trenger. Til gjengjeld tar du med ekstra penger. Da kan du gjøre shopping til en del av opplevelsen.

Bagasje til reisen Kabinkoffert

Å pakke smart vil ofte si å utnytte alle små og store hulrom i kofferten. Rull sammen klærne fremfor å brette dem. Sokker, undertøy og tilbehør putter du på innsiden av skoene. Og jo mer ledig plass du har til overs i kofferten når du skal ut på reise, desto mer har du til å pakke nye minner og ting du tar med deg hjem.

Søvnmaske og ørepropper tar lite plass i bagasjen og kan komme godt med på flyet, toget, buss eller på hotellrommet.

Ha med deg en sarong eller pashmina i håndbagasjen. De kan brukes som teppe på flyet, skjerf eller sjal.

Praktisk utstyr til turen True Wireless in-ear-hodetelefoner Styr musikk, volum, ta imot anrop og aktiver stemmestyring på øreproppene. Kjøp her 598 kr HiFi Klubben

Praktisk utstyr til turen So Eco Calming Sleep Eye Mask Laget av naturlig bomull, og den kompakte formen er ideell til daglig bruk, eller når du er på reise. Kjøp her 47 kr BliVakker.no

Praktisk utstyr til turen Strandskjørt/sarong Caisa Skjørt i omslagsmodell med knytebånd i siden. Fremstilt i tynn trikot. Lengde ca. 77 cm. Kjøp her 224 kr Ellos

Del kofferten inn i soner

Fremfor å spise på en restaurant på flyplassen, sparer du penger ved å ta med deg din egen mat.

Vakuumposer er enormt plassbesparende, og ved å bruke brødposer kan du holde tilbehøret samlet slik at det ikke flyter rundt i bagasjen. Husk samtidig å ta med deg en bærepose eller to som du kan oppbevare sko eller skittentøy i.

Bagasje til reisen Outlust® vakuumposer 4-pakning Disse smarte oppbevaringsposene sørger for kompakt pakking og lufttett oppbevaring. Kjøp her 99 kr Coolstuff

Noen ganger er man innom flere byer eller land i løpet av reisen. Hvis du deler kofferten inn i ulike soner, kan du holde orden på hva du skal bruke til hvor. God organisering kan i tillegg sørge for at du slipper å måtte pakke gang på gang underveis.

Bagasje til reisen American Tourister Bon Air Spinner M American Touristers nye serie Bon Air er deres første harde koffert i polypropylen, et meget sterkt og lett materiale. Kjøp her 1399 kr Ellos

Ta kopi av passet ditt

Ta med deg flerveis gren uttak, eller det som på folkemunne kalls en god, gammel skjøteledning. Mange nye hotell har USB-porter i rommene, men det skader aldri å ha med egen stikkontakt slik at du kan lade både kamera, mobil, nettbrett og laptop om natten.

Husk samtidig å alltid ha en reiseadapter i kofferten.

Dersom dere er to som reiser sammen med hver deres koffert, lønner det seg å fordele klær og utstyr likt på begge kofferter. Skulle den ene komme bort underveis, har begge klær å kunne skifte til.

Lag to kopier av passet ditt dersom du reiser utenlands. Bruk smarttelefonen til å ta bilder av bilen i flyplassens parkeringshus og gjøre det samme med bagasje og innhold i tilfelle den blir borte underveis.

Bagasje til reisen Stor og mellomstor koffert

Bagasje til reisen Barnekoffert

Bagasje til reisen Weekendbag

Bagasje til reisen Duffelbag

Bagasje til reisen Koffertsett

Sjekk utvalget av kofferter og bager her: