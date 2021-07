Stor fleksibilitet, enkle middager og mindre matsvinn er stikkordene som gjelder for HelloFresh. Nå kan du bestille retter fra hele verden, inkludert norske favoritter, hjem på døren her i Norge.

– HelloFresh tilbyr både smakfulle varianter av norske favoritter og spennende retter fra hele verden, som hele familien kan være med å lage, sier Kristian Hald, daglig leder i HelloFresh, i en pressemelding.

– Vi ser veldig fram til å kunne hjelpe nordmenn med å finne glede på kjøkkenet, slik at middagen blir det viktigste samlingspunktet for flere fremover, fortsetter han.



Sjekk ut de ulike matkassene HelloFresh tilbyr her.

HelloFresh, verdens største leverandør av matkasser, lanseres i Norge. Klikk på bildet for å se de ulike matkassene du kan velge mellom. Foto: HelloFresh

HelloFresh vil være tilgjengelig i de fleste byer og tettsteder i Norge fra Trondheim og sørover. På hellofresh.no og i HelloFresh-appen kan man velge mellom 14 ulike oppskrifter på kjøttretter, fiskeretter og vegetariske retter til markedets beste priser.

Verdens største leverandør av matkasser. Fra 650 kr per uke.

Perfekt for hektisk hverdager

Valgfriheten er stor – du kan skreddersy din egen eller velge mellom fire forskjellige matkasser. Den ene kassen består av raske og enkle retter, mens en annen har familievennlige oppskrifter med en barnevennlig vri. Du kan også velge en vegetarisk variant stappfull av ferske grønnsaker og mettende proteiner, eller gå for en klassisk matkasse som kombinerer velsmakende favoritter.

Kristian Hald, daglig leder i HelloFresh. Foto: Theis Bothmann

Det er enkelt å registrere seg og like lett å endre bestilling. Dersom du skal på ferie, kan du hoppe over perioden du er borte. Med fleksible abonnementer, levering på døra, ferdigporsjonerte ingredienser og enkle sekstrinns oppskriftskort, gjør HelloFresh middagsplanleggingen og matlagingen enklere.

Samtidig gir det deg tid til å fokusere på de gode stundene der familien skal samles rundt matbordet.

– Vi kommer til Norge med et konsept som er godt etablert og testet i 14 land, og vi er veldig begeistret over å kunne tilby så mange nordmenn et spennende alternativ til både matkasser og tradisjonell hjemmelaget mat, sier Hald.

– Med en mer fleksibel tjeneste og flere leveringsdager enn våre konkurrenter, har vi stor tro på at vi blir et godt alternativ som passer nordmenns hektiske hverdag.

Klassisk matkasse: Kombiner kjøtt og fisk med vegetariske måltider og sett sammen din helt egen ukesmeny. Fra 650 kr per uke.

Ser frem til nordmenns tilbakemeldinger

HelloFresh gjør det enklere å lage smakfulle middager, enten du ønsker å utvide repertoaret, eller familien din vil ha de tradisjonelle middagsrettene i kombinasjon med nye og spennende smaker.

På hellofresh.no og i HelloFresh-appen kan man velge mellom 14 ulike oppskrifter på kjøttretter, fiskeretter og vegetariske retter til markedets beste priser. Klikk på bildet for å se de ulike matkassene. Foto: HelloFresh

Alle retter er utviklet av HelloFresh sitt kulinariske team og prøvd og testet for å sikre at de er enkle å lage og fulle av smak. Med tilbakemeldinger fra det norske markedet ser selskapet frem til å utvikle oppskriftsdatabasen – og nordmenns smaksløker – videre.

– Vi lytter alltid til kundene våre og bruker feedbacken fra dem løpende til å utvikle våre produkter og optimalisere vår service. Med økt fleksibilitet, valgfrihet og kvalitetsvarer fra norske produsenter som Bama og Fruktringen, mener vi at vi kan tilby nordmenn et unikt produkt, forteller Hald.

Matkasse der stikkordet er raskt og enkelt: Ha en skikkelig god middag klar på under 25 minutter. Fra 650 kr per uke.

Bidrar til mindre matsvinn

Blant retter å velge mellom vil man blant annet finne en spennende Fajita kyllingbowl, ovnsbakt laks med bakte rotfrukter og grønnkål, og Halloumi-burger med agurksalat. Eller hva sier du til den klassiske hamburgeren med karamellisert løk – i tillegg til ti andre spennende retter.

HelloFresh sin misjon er å skape gode matopplevelser for alle, aldri inngå kompromisser på kvalitet og samtidig bidra til mindre matsvinn. Selskapet leverer nøyaktig tilmålte mengder ingredienser som trengs for å lage de ulike rettene – verken mer eller mindre.

Familievennlig matkasse: Klassiske retter med en barnevennlig vri, laget med kjærlighet og ferske ingredienser. Fra 650 kr per uke.

Fra onsdag 7. juli kan du bestille matkasser til mellom to og fem personer og velge fra tre til fem måltider.

Prisen for en matkasse med tre ukentlige måltider for to personer er 650 kroner ekskludert frakt. For en større familie vil fem middager til fire personer koste 1050 kroner ekskludert frakt. Mellom disse alternativene finnes det en rekke løsninger tilpasset dine behov.