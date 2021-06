Slik skaper du perfekte rammer for fotball-EM, Tour de France og OL hjemme

Hvorfor risikere dårlige sitteplasser, kostbar ølregning og lange køer til toalettet ute når du kan nyte sommerens store sportsarrangementer i egen stue eller hage?

Artikkelen inneholder annonselenker.

For de sportsinteresserte blir dette etter alt å dømme en spennende og ikke minst utrolig innholdsrik sommer. Intet mindre enn tre store idrettsarrangementer kommer som svette perler på en snor:

Fotball-EM 2021



Fra 11. juni til 11. juli er det duket for det 16. europamesterskapet i fotball for menn. Opprinnelig skulle det første avsparket vært gjort i juni i fjor, men som følge av en viss virusepidemi ble det besluttet å utsette det et år frem i tid. EM arrangeres i tolv forskjellige europeiske land, men både semifinalen og finalen skal finne sted på Wembley Stadium i London.

Med projektoren Optoma UHD35 kan du nyte kampene under fotball-EM slik de fortjener det. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: HiFi Klubben

Norge er dessverre ikke med i mesterskapet som vises klokken 15, 18 og 21 på NRK og TV 2. For deg som skal inngå veddemål eller sette penger på vinneren, så kan vi nevne at oddsekspertene har størst tro på at trofeet vil gå til England, Frankrike, Belgia, Spania eller Tyskland.

Du kan spille på EM-kampene hos Norsk Tipping her.

Tour de France 2021



26. juni starter den 108. utgaven av det som blir kalt verdens viktigste sykkelritt i kystbyen Brest i Bretagne, før det 21 etapper og 3383 kilometer senere avsluttes på målstreken i den franske hovedstaden Paris 18. juli. Her i Norge er det TV 2 som sitter på strømmerettighetene frem til 2025.

Designet med alle nøkkelfaktorer av ytelse, vekt, stivhet, styrke, kjøreegenskaper og aerodynamikk, er SuperSix EVO den ultimate landeveissykkelen. Klikk på bildet for å komme til sykkelen. Foto: Anton Sport

Ruten i årets Tour de France er inndelt i fire kategorier: flat, kupert, fjell og tempo-etapper. Brorparten er klassifisert som flate og det er på disse strekningene vi i størst grad vil kunne få se massespurt helt på tampen. I fjor hadde vi fire nordmenn som deltok i Tour de France, det gjenstår å se hvem vi kan heie frem i år.

Sommer-OL i Tokyo



Som vi alle vet satte korona en effektiv stopper for alt som het Olympiske Leker i 2020, da den olympiske ilden etter planen skulle vært tent i Tokyo. Etter mye om og men har den japanske regjeringen insistert på at de 32. sommerlekene skal gå som planlagt fra fredag 23. juli til søndag 8. august 2021.

Det russiske flagget vil glimre med sitt fravær i flaggtoget som følge av at Russland i 2019 ble utestengt fra de største internasjonale konkurransene i fire år. Blant nye idrettsgrener på årets program finner vi baseball/softball, karate, sportsklatring, surfing og skateboard.

Du kan få alt av treningstøy og sko signert Nike (bortsett fra Pegasus 38 og Pegasus Trail 3) til 20-50% medlemsrabatt hos Anton Sport. Klikk på bildet for å se utvalget. Foto: Nike / Anton Sport

OL i Tokyo kan du se direkte på Discovery+ og Discoverys kanaler, blant annet TVNorge. På grunn av tidsforskjellen er det bare å forberede seg på sene nattetimer mens vi heier på norske medaljefavoritter som dame- og herrelandslaget i håndball, superbrødrene Ingebrigtsen, strandvolley-vikingene Christian Sørum og Anders Mol, friidrettsesset Karsten Warholm og golfmesteren Viktor Hovland.

Pizzaovn er midt i blinken når du inviterer venner over på sportskveld i hagen eller på terrassen. Klikk på bildet for å sjekke utvalget hos Hyttefeber. Foto: Ooni

Sportsopplevelser ute og innendørs



Nordmenn generelt er svært glade i å følge med på de store sportsarrangementene. Sportspuber og liknende har tradisjonelt vært en populær samlingsplass når det er duket for sport på TV.

Men hvorfor risikere at du får dårlig sitteplass, guffen regning i baren og ikke minst stå i kø inn til toalettet når du kan kombinere idrettssendinger med en dose luksus hjemme hos deg selv?

Under gir vi deg tips til hvordan gjøre fotball-EM, Tour de France og OL til en komplett sportsopplevelse, enten du velger å legge den innendørs, ute på terrassen eller i hagen:

