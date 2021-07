Under årets varmeste måneder kan myggen være en regelrett plage. Heldigvis finnes det insektmidler i ulike varianter som enten fanger, dreper eller jager plageåndene.

Med sine livgivende solstråler, lange dager og høye temperaturer, er sommeren for mange den beste tiden i løpet av året der vi gjerne tilbringer store deler av dagen utendørs, for eksempel hjemme i hagen, på stranden, camping eller telttur.

Men akkurat som med slangen i Edens hage, finnes det særlig ett irriterende skår i gleden, og det er myggen.

Mygg har eksistert siden Jura-tiden for rundt 210 millioner år siden, og det finnes i dag mer enn 3500 myggarter, hvorav rundt 30 er påvist her i Norge. Her skal det legges til at det er kun noen få arter som stikker, resten er fullstendig harmløse. Det er ellers bare hunnmyggen som suger blod ettersom hun trenger proteiner for at eggene skal utvikle seg.

I en rekke land kan myggen overføre farlige sykdommer. Malaria er best kjent. Da er beskyttelsestiltak mot myggen ekstra viktig. Foto: Colourbox.com

En enkelt mygg kan suge blod opptil tre ganger sin egen vekt, heldigvis trengs det mer enn 1,2 millioner myggstikk for å tømme kroppen din for alt blodet. Likevel er det svært plagsomt og ubehagelig når myggen har sett deg ut som sitt neste spisebord.

Da er det kjekt å ha utstyrt seg med hjelpemidler som lar deg ta sommerkosen tilbake, som klassikeren Mygga myggspray og Thermacell myggjager:

Når myggen stikker, sprøyter den inn et stoff som hindrer at blodet koagulerer. Det er dette stoffet som gjør at myggstikk klør. Og jo mer du klør … vel, jo mer klør det. Heldigvis finnes det midler som gir lokalbedøvelse etter et myggstikk og som sørger for at kløen blir borte. Får du svært mange stikk som hovner veldig opp, og du i tillegg blir generelt uvel, bør du kontakte lege.

