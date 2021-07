Det er få ting som er mer kjedelig enn å vente på at bagasjen din skal åpenbare seg på samlebåndet. Heldigvis finnes det triks som kan sikre at du får den før de fleste andre.

Vi har alle vært der – stående på flyplassen, klare for å komme oss til hotellet, sjekke inn og omsider starte ferien eller rekke den viktige avtalen. Før vi kommer så langt, gjenstår det å vente i det som føles som en halv evighet før kofferten omsider velter ut på bagasjebåndet. Er du riktig uheldig, kan du ende opp med å vente minst en halvtime. I verste fall dukker den aldri opp.

Da er det kjekt å være føre-var og benytte et knippe triks som ifølge Travel Leisure øker sjansen for at du blir blant de første heldige som kan trille kofferten ut fra flyplassen.

Sjekk inn som skjør bagasje

En ting du kan gjøre, er å be vedkommende i innsjekkingsskranken om å få en ekstra merkelapp som sier at bagasjen inneholder noe som lett kan bli ødelagt. Dersom den er merket med «Fragile», blir bagasjen gjerne lastet inn på flyet sist der den plasseres oppå de andre koffertene.

Sist inn, først ut

Et annet alternativ er å være den siste som sjekker inn. Når bagasjen skal lastes opp i flyet, blir visstnok koffertene stuet inn i lasterommet etter hvert som de kommer inn. Da lønner det seg å være sist. Dermed kommer de først på vognene og losset først på bagasjebåndet.

En av de beste måtene for å forsikre seg om at du er den siste til å sjekke inn bagasjen din, er å spørre pent – og kanskje bruke de magiske ordene «vær så snill» – om å få gjøre det ved gaten. Det fordrer imidlertid at du ikke har pakket med deg noen som helst form for flytende væske eller annet som det ikke er lov å ta med inn i kabinen.

Oppgrader billetten din

Det siste knepet er også det mest opplagte: Oppgradere til første klasse eller business. Hvis du for eksempel er medlem i et lojalitetsprogram, kan du be om å få merket kofferten med «Priority». I tillegg til å nyte de beste setene på flyet og slappe av i en førsteklasses lounge før avreise, kan du dermed være blant de første som vandrer plystrende ut av flyplassen.

