Påsken 2021: 14 filmer med påskekrim for store og små

Påsken er tid for skiturer og appelsiner i sola, fylte påskeegg, kvalitetstid med familien … og et saftig krimmysterium.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Påsken er en høytid full av motsetninger. Mange trekker til høyfjellet og hytta for å kunne gå lange skiturer, grillsesongen innledes gjerne med grillet lam, og både store og små koser seg med fylte påskeegg. Men der vi i julen elsker filmer fylt med varme og budskapet om nestekjærlighet, er det hardkokt krim og nådeløs spenning som utgjør hovedingrediensen når vi skal se film i påsken.

Med dagens utvalg strømmetjenester er det like enkelt å finne en fristende film som det er å låne en Agatha Christie-roman på ditt lokale bibliotek. Her får du våre tips til filmer som er vel verdt å se i påsken, uavhengig av om du er reist til hytta eller befinner deg i byen:

Årets påskekrim-nyheter:

I rollene: Betty Gilpin, Hilary Swank, Ike Barinholtz, Emma Roberts, Wayne Duvall

Betty Gilpin, Hilary Swank, Ike Barinholtz, Emma Roberts, Wayne Duvall Sjanger: Thriller / Action

Thriller / Action Spilletid: 1 time og 26 minutter

1 time og 26 minutter Produksjonsår: 2020

2020 Aldersgrense: 15 år

15 år Tilgjengelig hvor: Se filmen hos Viaplay via Strim

Tolv fremmede våkner opp i en lysning. De vet ikke hvor de er, eller hvordan de kom seg dit. De vet heller ikke at de har blitt utvalgt for et meget spesifikt formål – for å bli jaget.

Det viser seg at medlemmer av en rik elite er samlet på et avsidesliggende gods for å jakte på medborgere for moro skyld. Men planen deres begynner å spore av når det viser seg at et av ofrene kan spillereglene bedre enn dem.

I rollene: Sandra Gulberg Kampp, Sidse Babett Knudsen, Joachim Fjelstrup

Sandra Gulberg Kampp, Sidse Babett Knudsen, Joachim Fjelstrup Sjanger: Krim / Thriller

Krim / Thriller Spilletid: 1 time og 24 minutter

1 time og 24 minutter Produksjonsår: 2020

2020 Aldersgrense: 15 år

15 år Tilgjengelig hvor: Se filmen hos Viaplay via Strim

Når moren til 17 år gamle Ida dør i en bilulykke, blir hun plassert hos sin tante Bodil og hennes voksne fettere som bor sammen i en liten by i Danmark. Ida har ikke sett sin mors side av familien på mange år, men hun blir tatt inn i varmen og tilpasser seg den nye hverdagen. Det viser seg at familien driver en kriminell virksomhet, hvor Bodil er den nådeløse sjefen. Snart forstår Ida hva det var hennes mor flyktet fra.

I rollene: Jessica Chastain, Colin Farrell, Ioan Gruffudd, Geena Davis, John Malkovich

Jessica Chastain, Colin Farrell, Ioan Gruffudd, Geena Davis, John Malkovich Sjanger: Krim / Thriller

Krim / Thriller Spilletid: 1 time og 32 minutter

1 time og 32 minutter Produksjonsår: 2020

2020 Aldersgrense: 15 år

15 år Tilgjengelig hvor: Se filmen hos Viaplay via Strim

Ava er leiesoldat og reiser jorda rundt. Hun er spesialisert på å eliminere høyerestående personer. Når en jobb går galt, blir Ava bedt å ligge lavt til det blåser over, men i all hemmelighet har oppdragsgiverne hennes beordret at hun skal elimineres så ingen spor leder tilbake til dem.

Tips til krim-filmer som er verdt å se igjen og igjen:

I rollene: Daniel Craig, Christopher Plummer, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Ana de Armas

Daniel Craig, Christopher Plummer, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Ana de Armas Sjanger: Thriller

Thriller Spilletid: 2 timer og 4 minutter

2 timer og 4 minutter Produksjonsår: 2019

2019 Aldersgrense: 15 år

15 år Tilgjengelig hvor: Leie/kjøp via Viaplay

Den suksessfulle krimforfatteren Harlan Throbey blir funnet død i sitt herskapshus rett etter feiringen av sin 85-årsdag, og den eksentriske detektiven Benoit Blanc er av diffuse årsaker hyret som etterforsker. Fra Harlans dysfunksjonelle familie, til hans trofaste stab av tjenere, må Blanc manøvrere en stram line mellom sannheter, løgner og blindspor for å avdekke sannheten bak Harlans brå død.

I rollene: Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton, Suki Waterhouse

Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton, Suki Waterhouse Sjanger: Familiefilm / Action

Familiefilm / Action Spilletid: 1 time og 40 minutter

1 time og 40 minutter Produksjonsår: 2019

2019 Aldersgrense: 12 år

12 år Tilgjengelig hvor: Leie/kjøp via Viaplay

Stjerne-etterforsker Harry Goodman forsvinner på mystisk vis og hans 21-årige sønn Tim drar ut for å finne ut hva som har skjedd. Til å hjelpe seg med etterforskningen har han Harrys tidligere Pokémon-partner, Pikachu – en smart og sprudlende super-snok som forvirrer selv seg selv. Tim er det eneste mennesket som kan snakke med Pikachu, så de er det perfekte teamet i jakten på å løse mysteriet.

I rollene: Diane Kruger, Martin Freeman, Cas Anvar

Diane Kruger, Martin Freeman, Cas Anvar Sjanger: Thriller / Action

Thriller / Action Spilletid: 1 timer og 51 minutter

1 timer og 51 minutter Produksjonsår: 2019

2019 Aldersgrense: 15 år

15 år Tilgjengelig hvor: Se filmen hos Viaplay via Strim

Rachel, en avhoppet spion fra Israels fryktede etterretningsstyrke Mossad, forsvinner sporløst under farens begravelse i London. Det eneste sporet etter henne er en mystisk telefonsamtale til hennes tidligere sjef Thomas som Mossad tilkaller fra Tyskland til Israel. Rachel har gått helt opp i oppdragene, som er ledd i en enorm spionasjeinnsats mot Irans atomprogram. Nå må Thomas avdekke hva hun har gjort fra dag til dag for å finne ut hvordan hun kan true operasjonen, mens han samtidig jobber for å beskytte henne.

I rollene: Kenneth Brannagh, Penelope Cruz, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer

Kenneth Brannagh, Penelope Cruz, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer Sjanger: Krim / Thriller

Krim / Thriller Spilletid: 1 time og 49 minutter

1 time og 49 minutter Produksjonsår: 2017

2017 Aldersgrense: 12 år

12 år Tilgjengelig hvor: Leie/kjøpe via Viaplay

Stjernespekkede «Mord På Orientekspressen» er basert på krimdronningen Agatha Christies klassiske roman med samme navn. Her er alle mistenkt når et mord begås på en ekstravagant togreise, og en viss kløktig detektiv ved navn Hercule Poirot må kjempe mot tiden for å løse gåten før morderen slår til igjen.

Nordisk krim og spenning:

I rollene: Aksel Hennie, Nikolaj Coster-Waldau, Synnøve Macody Lund, Eivind Sander

Aksel Hennie, Nikolaj Coster-Waldau, Synnøve Macody Lund, Eivind Sander Sjanger: Krim / Thriller

Krim / Thriller Spilletid: 1 time og 36 minutter

1 time og 36 minutter Produksjonsår: 2011

2011 Aldersgrense: 15 år

15 år Tilgjengelig hvor: Se filmen hos HBO Nordic og/eller Viaplay via Strim

Roger Brown har tilsynelatende alt: Han er Norges mest vellykkede hodejeger, lykkelig gift med vakre Diana og han har en dyr villa. For å holde hodet over vannet økonomisk, må han stjele kunst. Så øyner han muligheten til å gjøre sitt største kupp og bli kvitt sine økonomiske problemer for godt. Men under innbruddet, oppdager han noe som snur hele tilværelsen på hodet og snart må han flykte for livet.

I rollene: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Peter Haber, Lena Endre,

Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Peter Haber, Lena Endre, Sjanger: Krim / Thriller

Krim / Thriller Spilletid: 2 timer og 26 minutter

2 timer og 26 minutter Produksjonsår: 2009

2009 Aldersgrense: 15 år

15 år Tilgjengelig hvor: Leie/kjøpe på Viaplay

Den gravende journalisten Mikael Blomkvist er nettopp idømt en fengselsstraff for ærekrenkelse når Henrik Vanger, tidligere blant landets fremste industriherrer, vil gi ham et annerledes oppdrag. For 40 år siden forsvant den da 16 år gamle Harriet Vanger, men saken ble aldri løst. Sammen med hackeren Lisbeth Salander graver han dypt i familien Vangers fortid. Der støter de på en mørkere og blodigere historie enn noen av dem hadde kunnet ane.

I rollene: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pål Sverre Hagen, Jakob Ulrik Lohmann

Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pål Sverre Hagen, Jakob Ulrik Lohmann Sjanger: Krim / Thriller

Krim / Thriller Spilletid: 1 time og 47 minutter

1 time og 47 minutter Produksjonsår: 2016

2016 Aldersgrense: 15 år

15 år Tilgjengelig hvor: Se filmen hos Viaplay via Strim

Søskenparet Samuel og Magdalena, som har vokst opp i en religiøs menighet i Danmark, forsvinner plutselig. Og på Københavns Politistasjon dukker en åtte år gammel flaskepost opp med et rop om hjelp fra en gutt i fangenskap. Carl Mørck og hans assistent Assad i politiets Avdeling Q finner raskt ut at det er en forbindelse mellom de to sakene. De begynner å grave i det religiøse samfunnet og kommer på sporet av en person som trekker et årelangt spor av bortførelser og mord etter seg.

Påskekrim for barn:

Sjanger: Animasjon / Krim / Familiefilm

Animasjon / Krim / Familiefilm Spilletid: 1 time og 15 minutter

1 time og 15 minutter Produksjonsår: 1986

1986 Aldersgrense: 6+

6+ Tilgjengelig hvor: Disney Plus

Dukkemakeren Julius Rustimus forsvinner under mystiske omstendigheter fra sitt verksted. Hans datter Olivia og Dr. Dawson oppsøker den berømte mesterdetektiven Basil Mus på Baker Street for å få hjelp. De leter etter ledetråder og snart er Basil og vennene hans på sporet av erkefienden professor Rottenikken som har planer om å overta makten i landet. Klarer Basil, doktor Dawson og Olivia å stoppe Rottenikken?

Sjanger: Animasjon / Krim / Familiefilm

Animasjon / Krim / Familiefilm Spilletid: 1 time og 48 minutter

1 time og 48 minutter Produksjonsår: 2016

2016 Aldersgrense: 6+

6+ Tilgjengelig hvor: Disney Plus

Den optimistiske politibetjenten Judy oppdager at det ikke er så lett å være den første kaninen i en politistyrke kun bestående av store, tøffe dyr. Fast bestemt på å hevde seg selv, hopper hun på muligheten til å «knekke» en forsvinningssak. Selv om det betyr at hun må samarbeide med den rappkjefta reven og supersvindleren Nick Wilde for å løse mysteriet.

I rollene: Sophia Ellis, Sam Trammell, Laura Wiggins, Linda Lavin

Sophia Ellis, Sam Trammell, Laura Wiggins, Linda Lavin Sjanger: Krim / Familiefilm

Krim / Familiefilm Spilletid: 1 time og 25 minutter

1 time og 25 minutter Produksjonsår: 2019

2019 Aldersgrense: 7 år

7 år Tilgjengelig hvor: Leies/kjøpes via Viaplay

16-åringen Nancy Drew lengter etter spenning, eventyr og en mulighet til å utgjøre en forskjell. Den muligheten får Nancy når hun blir bedt om å finne ut av den mystiske aktiviteten ved herskapshuset Twin Elms. Sammen med sine beste venner George og Bess, i tillegg til den lokale «rakkerjenta» Helen, er Frøken Detektiv fast bestemt på å løse mysteriet som kommer til å holde deg i ånde helt til siste slutt!

I rollene: Emma Kilane, Thomas Farestveit, Pål Sverre Hagen, Eldar Vågan

Emma Kilane, Thomas Farestveit, Pål Sverre Hagen, Eldar Vågan Sjanger: Krim / Familiefilm

Krim / Familiefilm Spilletid: 1 time og 18 minutter

1 time og 18 minutter Produksjonsår: 7 år

7 år Tilgjengelig hvor: Se filmen hos Viaplay via Strim

Detektivbyrå nr. 2 har fått en ny sak de må løse. Mystiske hull i bakken dukker opp på sletta i løpet av natta og fører til at sykkelen til Oliver blir ødelagt. Hvem har laget hullene og hvorfor? Ledetrådene fører barnedetektivene Tiril og Oliver til Mørkemannen. For å komme til bunns i mysteriet må de grave i fortiden og ta i bruk sine aller beste triks og knep, og benytte snarrådighet og teknologi.

