Selv om det har liten religiøs betydning for mange nordmenn, er det for lengst blitt fast tradisjon å tilberede lam i påsken – enten ute på grillen eller inne i stekeovnen.

På samme måte som ribbe og pinnekjøtt er uløselig knyttet opp mot julehøytiden, er det å spise lam til påske en skikk som sitter dypt hos mange. Faktisk er lammemåltid i påsken en eldgammel mattradisjon som har sitt utspring i Det gamle testamentes fortelling om jødenes utferd fra Egypt.

For å vise sin makt, iverksatte Gud landeplager som i tur og orden skulle tvinge egypterne til å gi slipp på israelittene. Etter å blant annet gjort Nilens vann til blod og sendt både frosker og gresshopper i enorme antall, befalte Gud israelittene å slakte et lam og stryke blodet på dørstolpen. I løpet av den påfølgende natten kom Døden på besøk, og i alle hus uten blod på dørstolpen ble den førstefødte drept.

Etter denne katastrofen lot faraoen omsider israelittene reise til det lovede land, og den dag i dag spiser både kristne og jøder lam i påsken til minne om utferden fra Egypt.

Grillet lammestek med tilbehør. Foto: Sara Johannessen / MatPrat

Festmat for familien



Så hvordan fortoner egentlig nordmenns forhold til påskelammet seg?

– Jeg tror nok det er mange som ikke har hørt om tradisjonene til påskelammet. Likevel har de som en tradisjon å spise lam fordi de enten har vokst opp med det. Eller de tenker på det som festmat når familien skal samles, forteller Anette Fjelleng Hansen, matfaglig rådgiver i MatPrat, til ABC Brand Studio.

– Mange sverger nok til det klassiske lammelåret, mens andre og kanskje mer de yngre går for en lammebiff eller en lammeburger, fortsetter hun.

Lyst på noe litt søtt, litt salt, crunchy og samtidig friskt? Lag lammeburger med rødkål og spinat – toppet med en deilig blanding av feta, pistasjnøtter og mynte. Foto: Synøve Dreyer / MatPrat

Lammelår som gjør seg selv i ovnen

I Norge er det meget god tilgang på mørt lammekjøtt med deilig, mild smak det meste av året. Men det er måneden med påske som vi virkelig setter til livs lammekjøtt. Faktisk spiser vi tre ganger så mye lammestek omkring påske sammenlignet med resten av året.

Det fine med lammelår er at det egner seg svært godt til langtidssteking, dandert i en langpanne, på lav temperatur. Det er med andre ord ikke noe problem å for eksempel ta en forfriskende tur ut på ski underveis.

– Det kommer litt an på hva du skal tilberede, men det klassiske lammelåret nærmest gjør seg selv i ovnen, forklarer Fjelleng Hansen mens hun tar oss gjennom tilberedningen:

– Kutt opp grønnsaker, smaksett låret med rosmarin og hvitløk, og legg låret over grønnsakene i en ildfast form eller langpanne. Hell på litt vann og sett det i ovnen der det skal stå og kose seg på 125 grader i cirka 3 timer.

Dersom det er lammebiff eller lammelår i skiver du skal tilberede, anbefaler hun deg å gjøre klar favoritt-tilbehøret og så steke biffen som en vanlig biff.

Perfekt hyttemat

Påsken markerer startskuddet for hovedsesongen for grilling, og det markeres gjerne med lammelår som festmat. Så hva gir det beste lammekjøttet; ute på grillen eller inne i stekeovnen?

– Har du tilgang på grillen i påsken, er jo absolutt grillet lammestek å foretrekke. Mest fordi det gir en deilig smak av sommeren. Ellers er det også godt å slenge en lammeburger på grillen, toppet med feta og rødkålslaw, eller enda enklere syltet rødløk og frisk agurk, svarer Fjelleng Hansen.

– Men, jeg må innrømme at lammestek i stekeovnen også gjør seg godt.

Til å severe ved siden av lam, anbefaler Fjelleng Hansen flere fristende forslag.

– Grønn persillepuré med nøttesmør smaker utrolig godt til, og et godt soppsmør eller urtesmør gjør seg alltid. En salat med mange friske smaker og byggryn som metter , gjør seg utmerket til både lammekoteletter og biff. Så må jeg også få trekke frem ovnsbakte rotgrønnsaker og kremet appelsinsaus som smaker godt til lammesteken.

Som navnet tilsier er dette den klassiske lammesteken som alltid får tennene til å løpe i vann. Enkelt, godt og rustikt – dette er den perfekte hyttematen som nærmest gjør seg selv.



Bruker du litt tid på å skjære ut isbeinet på lammelåret før steking, så får du en lammestek som er enklere å skjære i fine skiver. Foto: Mari Svenningsen / MatPrat

Dette trenger du til 6 porsjoner:

1 lammelår, cirka 2,5 kilo

2 teskjeer salt

1 teskje pepper

3 båter hvitløk

4 stilker frisk rosmarin

3 desiliter vann

Ovnsbakte grønnsaker:

6 gulrøtter i staver

1 sellerirot i biter

3 løk i båter

2 spiseskjeer olivenolje

1 teskje salt

0,5 teskje pepper

Sjysaus:

Cirka 3 desiliter kraft fra steken

1 spiseskje maisenna



Slik går du frem:

Start med å bruke en snekkersag eller baufil til å sage over leggbeinet. Deretter bruker du en skarp kniv til å skjære vekk det ytterste kjøttet på leggbeinet. Skrap leggbeinet rent med kniven slik at du får en dekorativ beinpipe. Beina og kjøttet du har skåret av, egner seg meget godt å lage lammekraft som du koker parallelt mens steken står i ovnen.

Ved å stikke spissen på en tynn, skarp kniv (som for eksempel en utbeiningskniv) ned i kjøttet på innsiden av det halvmåneformede beinet, vil du på enkelt vis klare å fjerne isbeinet. Skjær så langs beinkanten i en dybde på omkring tre centimeter. Beinet er litt krokete, så pass på at kniven er vinklet mest mulig inn mot beinet hele veien slik at du får med deg så mye av kjøttet som mulig.

Ta så tak med fingrene og bend isbeinet bakover før du stikker kniven inn i kuleleddet og vrir og skjærer til den store senen som holder kulebeinet på plass er overskåret. Dette er kanskje en kronglete jobb, men det er verdt det. Skjær inntil beinet til isbeinet er skåret løs.

Nå som selve skjærejobben er unnagjort, kan du begynne gni lammelåret godt inn med salt og pepper. Bruk en kniv til å stikke lommer i steika der du plasserer tynne hvitløksbåter og rosmarinkvaster.

Sett frem langpanne og legg steken til rette i den for så å helle i vann. Grønnsakene fordeles rundt steken og så drypper du olivenolje over. Krydre det hele med kvernet pepper og salt.

Plasser steken i ovnen som er innstilt på 125 ºC. Normal steketid for lammestek på omkring 2,5 kg er cirka 3 timer. Steken er medium når steketermometeret viser 65 °C, og medium pluss ved 70 °C. Når termometeret viser 75 °C er den gjennomstekt. Da tar du den ut og lar den hvile i omkring 15 minutter.

La steken få hvile seg på et serveringsfat. I mellomtiden siler du av kraften som har dannet seg i bunnen av langpanna og hever temperaturen på stekeovnen til 200 °C. Nå steker du grønnsakene videre i cirka 15 minutter.

Mens grønnsakene godgjør seg, lager du saus ved å røre ut maisenna i kaldt vann i en kasserolle og tilsette jevningen i kraften mens du hele tiden visper. Kok så opp og smak til underveis med kvernet pepper og salt.

Da er det bare å sette seg ved bordet og nyte smaken av deilig klassisk lammestek.

Lam tilberedt på grillen er alltid en suksess når du har invitert venner på grillfest, eller du vil imponere familien med dine egenskaper som mestergriller. Og ikke bare er det vanvittig godt, men også meget enkelt å tilberede.

(Saken fortsetter under)

Imponer med grillet utbrettet, beinfri lammestek på grillen. Enklere enn du kanskje tror, og vannvittig godt. Foto: Sara Johannessen / MatPrat

Dette trenger du til 6 porsjoner:

Cirka 2 kilo lammelår

0,5 teskje hel pepper

0,5 teskje rosépepper

2 teskjeer fennikelfrø

1 teskje korianderfrø

1 teskje røkt paprikapulver

Revet skall og saft av 1 sitron

2 spiseskjeer rødvinseddik

6 spiseskjeer olivenolje

1 spiseskje frisk oregano

2 grønne chili

5 båter hvitløk

Slik går du frem:

Begynn i god tid før du skal tilberede lammelåret ved å beine det ut. Du kan også fint bruke lammestek som er ferdig utbeinet, da trenger du kun ta den ut av nettet. Gni gjerne kjøttet inn med litt salt, slik at det kan stå og trekke smak mens det hviler og blir romtemperert.

Finn frem stekepanne som du lar være tørr mens du har i pepper, rosépepper, fennikel og koriander. Rist krydderblandingen over høy varme til du kjenner den deilige duften begynner å strømme. Bare pass på at du ikke brenner det i panna.

Hell alt krydderet over i en morter og knus det til en fin blanding. Bland inn røkt paprika, sitronsaft- og skall, rødvinseddik, olivenolje og finhakket oregano, chili og hvitløk. Krydderblandingen gnir du så godt inn i steken. La gjerne kjøttet ligge og utvikle smak en stund før du legger det på grillen.

Grill kjøttet på indirekte varme i middels varm grill (175 °C) i omkring 45-50 minutter, eller til termometeret viser en kjernetemperatur på 62 °C. Når kjøttet er ferdig grillet, lar du det få hvile seg noen minutter slik at saftene setter seg skikkelig i kjøttet før du begynner skjære det i skiver og serverer.



Vel bekomme!



Oppskrifter er hentet med tillatelse fra MatPrat.no, som utelukkende fungerer som en uavhengig kilde i artikkelen. MatPrat.no er ikke annonsør og har ingen tilknytning til artikkelens kommersielle innhold.