Strikkeoppskrift: Flotte påskegensere du kan strikke nå

Vil du ha et påskeprosjekt på strikkepinnene? Her finner du oppskriftene på strikkegensere som vil glede hver påske, år etter år.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Både mønster og farger i denne genseren er midt i blinken til påske, men også perfekt som en hytte- eller turgenser. Påskegenseren passer både dame og herre, og er strikket i 100% ullgarn som tåler maskinvask på 40 grader.

Her finner du strikkepakker med garn og oppskriften til Påskegenseren.

Gult er kult! Men om du vil ha det litt nedtonet, kan du gå for en okergul farge som er brukt i «Takk-genseren» av Kathrine Sørland. En flott genser som virkelig lyser opp. Her brukes garnet Alpaca Bris fra Viking of Norway. Dette er virkelig et luksusgarn med 60% baby alpakka, 11% merinoull og 29% nylon, som gir myke og lette plagg.

Her finner du strikkepakker med garn og oppskriften til «Takk-genser»

Litt moro kan man ha med strikkegenseren. Ved første øyekast ligner det den klassiske Marius-genseren, men ser man nøyere etter vil man få seg en god latter. Genseren strikkes i Drops Karisma og er både litt humoristisk og en sikker snakkis!

Her finner du strikkepakken til «Strikk og drikk»-genseren.

Den islandske klassikeren «Riddari» passer selvsagt også til påske. Spesielt med en stor dæsj gult. Genseren strikkes i det islandske garnet Lettlopi som varmer godt. Jo mer du bruker genseren, jo mer tover ullfibrene seg, slik at den blir mer vindtett og lun. Genseren passer både dame og herre.

Her finner du oppskrift og garn til «Riddari-genser»

Klar for bypåske? Da kan LinaSweateren være fin å ha på. Garnet som brukes her er Mayflower New Sky, som består av 42% alpakka, 42% ull og 16% nylon. Genseren er herlig vårlig, og er kanskje varm nok til å kunne kaste jakka i påskesolen?

Her finner du garn og oppskrift på LinaSweater.

Setedalsmønsteret hører påsken og hyttelivet til. Strikket i gul er det ingen tvil om at dette er en skikkelig påskegenser. Genseren strikkes i Drops Karisma, og med følger det matchende lue-oppskrift. Du kan også strikke mønsteret som kofte.

Her finner du strikkeoppskrift og garn på Lemon Pie Setedalsgenser.

Her finner du strikkeoppskrift og garn på Lemon Pie Setedalskofte.