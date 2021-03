Derfor bør du skifte mobilabonnement til Talkmore: – Norges beste dekning

Med garanti om full Telenor-dekning, garanterer Talkmore mobildekning i verdensklasse. – Målet vårt er å ha de mest fornøyde kundene, forteller CEO John Sebastian Schmidt Slørdahl.

Nylig kunne Telenor proklamere at de var blitt tildelt Ooklas Speedtest Awards for både «Raskeste mobilnett», «Best mobildekning i Norge» og «Beste geografiske dekning» som ga Telenor tittelen Norges beste dekning. Bakgrunnen for utmerkelsen er Ooklas analyser av 127.000 målinger av mobildekning som mobilkundene har utført på sine telefoner i andre og tredje kvartal i 2020.

Ettersom Talkmore har full Telenor-dekning, kan selskapet smykke seg med at de har Norges beste dekning.

John Sebastian Schmidt Slørdahl er administrerende direktør i Talkmore. Foto: Martin Fjellanger

– Telenor bygger flere basestasjoner enn sine konkurrenter, samtidig som Telenor bygger med flere frekvenser. Dette fører blant annet til at flyten i nettet fra sted til sted går bedre, selv når mange bruker mobilen samtidig, forteller administrerende direktør John Sebastian Schmidt Slørdahl til ABC Brand Studio.

– Det er det som gir det raskeste nettet og dermed at Telenor vinner kåringen. Vi er også størst på 4G+, hvilket betyr at det er tilstrekkelig kapasitet i nettet, selv i travle perioder når mange er på nett samtidig, fortsetter han.

Hos Talkmore får du garantert full Telenor-dekning. En dekning i verdensklasse, der du er! Foto: Talkmore

Færre brudd, lenger batterikapasitet

På spørsmål om hvordan kunden vil merke dette, svarer Slørdahl at med Telenor sin dekning skal kunden alltid kunne bruke mobilen til akkurat det kunden vil og der kunden måtte befinne seg.

– I praksis betyr dette at det er færre brudd og batteriet på mobilen varer lenger. Videre innebærer det at mobilen slipper å søke etter basestasjoner og at det flyter bra for kunden, enten det skjer hjemme, på hytta eller på tur.

Telenor er kåret til «Raskeste mobilnett» og «Best mobildekning i Norge» av Ooklas Speedtest Awards. Foto: Talkmore

Slørdahl forklarer at de opplever at det viktigste for kunder som er på mobiltjenestejakt, er at Talkmore oppleves som både pålitelig og forutsigbar – kombinert med enkle og konkurransedyktige priser.

– Det er vår oppgave å gjøre det lett for kundene å orientere seg og å velge. Derfor er det viktig at kundeservice er tilgjengelige og leverer god service og hjelp til kundene. I tillegg er det viktig for kundene at vi leverer dekning i verdensklasse og at vi har familieløsning.

For deg som har bestemt deg for å bytte mobilabonnement til Talkmore, er det bare å gå inn på talkmore.no der du ved få klikk kan bestille mobilabonnement både til deg selv og til familien.

– Du kan også chatte med oss dersom du ønsker hjelp, eller du kan ringe våre eminente medarbeidere på kundeservice, forklarer Slørdahl.

– Kunden skal ha fokus

Siden oppstarten i 2004 har Talkmore gjennomført mange spennende satsinger, både i henhold til merkevareutvikling og når det gjelder lanseringer av produkter og tjenester.

– Fra 1. mars vil også Dipper være en del av Talkmore-familien. Så fra den datoen server Talkmore både privat- og bedriftsmarkedet, forteller Slørdahl før han fortsetter:

– Vi er en liten organisasjon som snur oss raskt og svarer opp kundebehov og markedsendringer. Ikke minst sikrer vi at kundene finner oss attraktive. Det er alltid kunden som skal være fokus og stå i sentrum i det arbeidet vi gjør, noe som reflekteres i produkter og tilbud som møter kundenes faktiske behov.

Med Talkmore-appen får du full kontroll over ditt og familiens forbruk, i tillegg er det superenkelt å bytte abonnement og å bestille ekstra data hvis du bruker mer enn den inkluderte datamengden din. Foto: Talkmore

Slørdahl understreker at Talkmores mål er å ha de mest fornøyde kundene.

– Derfor legger vi vekt på å lære opp Kundeservice til å svare på spørsmålene der og da. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre alle digitale løsninger brukervennlige, og vi får mange gode tilbakemeldinger fra kundene våre på Talkmore-appen. Nå har vi alt kunden trenger – mobilabonnement til privat- og bedriftsmarkedet og markedets ærligste strømtilbud.

Sikring mot identitetstyveri

5. februar kom nyheten om at selskapet øker datamengden på en rekke abonnementer. Dette skal sikre at Talkmores kunder til enhver tid har et konkurransedyktig abonnement.

– Vi øker datamengdene i utvalgte Fritt-abonnement. Dette betyr at disse kundene får ekstra data hver eneste måned – uten å betale noe mer.

Ifølge Datatilsynet risikerer hver nordmann å bli utsatt for to-tre forsøk på identitetstyveri i løpet av livet. Samtidig er deling av krenkende innhold og mobbing på nett et stadig økende problem.

Tjenesten Digital Trygghet gjør at du og familien din kan føle dere litt tryggere i en mer og mer digital hverdag. Foto: Talkmore

På spørsmål om hva Talkmore gjør for å gi kundene trygghet, svarer John Sebastian Schmidt Slørdahl at selskapet følger retningslinjer i forhold til personvernforordningen (GDPR), samtykke og reservasjoner. I tillegg leverer Talkmore tjenester som sikrer kundenes bruk.



– Nettvern er svært viktig. Dersom kunden surfer på Telenor-nett, vil filteret Nettvern stoppe deg dersom du er i ferd med å gå inn på en nettside som inneholder virus, svindelforsøk eller lignende. Vi har også en egen forsikring – Digital Trygghet– mot ID-tyveri og krenkende nettpublisering.

