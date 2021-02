Hjemmelaget påskepynt: Lekker pynt du lager selv til påske

Dekorer til påske med hjemmelaget påskepynt. Her finner du inspirasjon til ulike typer påskepynt du kan lage.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Heng eggene opp, eller legg dem på et fat. Du kan også bore et større hull mot toppen, og bruke egget som vase for de første vårblomstene.

Stilrene egg til påske får du ved å gravere gåseeegg med en gravørmaskin. Varier med ulike hullmønstre. Du kan til og med bruke eggene som vaser for vårblomster. Med en gravørmaskin har du et verktøy du kan bruke til mange ulike prosjekter. Ved å skifte ut bitsene kan du gravere blant annet glass og tre, pusse og polere. For en hobby-entusiast er det vel verdt investeringen.

Slik går du frem:

Gåseegg skiller seg fra andre naturegg ved at det er så tykt at det er mulig å bore gjennom det uten at egget går i stykker. Bruk det lille kuleboret fra gravørmaskinen og lag hull i egget etter fantasien. Bor etter hvert hull med et sylinderbor. Bor langs kantene for å gjøre hullene større.



Ønsker du enda større hull, bruk det store kuleboret til slutt. Knyt dekorasjonsbånd rundt en kort pinne (for eksempel en fyrstikk), og stikk den forsiktig ned i opphengshullet før den plasseres på tvers.

Disse eggene gjør seg like godt hengt i et vindu eller på en fin kvist, som i en bolle på bordet.

Lag en lekker marmoreringeffekt på terrakottaegg. Husk å bruke hansker når du dekorerer terrakotta-eggene.

Slik går du frem:

Rist marmoreringsmalingen godt før du drypper malingen ned i en bøtte med vann. Det er best å bruke tre farger eller mindre i samme bad. Bruk en tynn pinne til å forsiktig blande fargene på overflaten så det lages mønster.



Dypp egget forsiktig under overflaten. Løft egget opp igjen og heng det til tørk. Tøm ikke vann med farge i avløpet. Fjern først all farge med litt papir før vannet tømmes. Får du maling på huden, kan det fjernes med olje.

Her har du påskeeggene som aldri knuser! Strikk påskeeggene i år. Det går fort, og passer også for nybegynnere. Er du en mer dreven strikker, kan du variere med mer avanserte mønstre.

Hele oppskriften i video og tekst finner du her:



Klikk på bildet for å se oppskrift og garn.

Hoppity Hop by DROPS Design er noen søte påskeharer til oppheng, heklet i Drops Merino Extra Fine. Hoppity Hop by DROPS Design måler cirka 5 cm i bredden og 10 cm i høyden. Kaninen hekles med 3 mm nål, eller med den nålestørrelsen du må bruke for å matche heklefastheten.

Her finner du gratis oppskrift og anbefalt garn.

Denne supersøte påskeharen er laget med en garndusk. Ørene blir til med nålefilting.

Denne supersøte påskeharen er laget av en garndusk. Følger du instruksjonene om hvordan garnet skal surres på, er vi sikre på at du får dette til. Ørene lages ved å bruke en filtnål som binder garnfibrene sammen (du kan selvsagt også lime på ører av filt om du heller ønsker det).



Vi anbefaler å bruke et garn i 100% ull som er egnet til toving, for å få ullfibrene til å filte seg. Et slikt garn er for eksempel Drops Eskimo.Det er lurt å bruke ulike sakser. Én større saks for å gjøre grovarbeidet, og en mindre til der du klipper detaljer.

Hele oppskriften og videoinstruksjon finner du her: