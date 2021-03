Påsken 2021: Den fineste påskepynten til hytta

Påske og påskeferien nærmer seg med stormskritt og nettbutikkene bugner av påskeharer, påskeegg, påskesjokolade og påskemarsipan. Her er årets fineste påskepynt!

Artikkelen inneholder annonselenker

Vi nordmenn elsker hyttelivet. Faktisk er vi så glad i hyttene våre at vi mer enn gjerne ofrer en hel dag på å pakke bilen full av bagasje, mat og ski, for så å stå og stampe flere timer i bilkø før vi endelig kommer frem sent utpå fredagskvelden en gang. Men når påsken og påskeferien nærmer seg, ja, da kan vi endelig glede oss over noen ekstra dager med fri. Og hva er vel da bedre enn å tilbringe påskehøytiden på – nettopp – hytta?

Anbefalt produkt Fiesta Solstol Sage Green Fiam Kjøp her 2285 kr Lune Hjem

Har du planer om å tilbringe mer tid i solveggen enn med ski på beina, passer disse solstolene fra FIAM perfekt til nettopp det. Ikke bare kommer de i typiske påskefarger, som grønt og gult, de har også fantastisk sittekomfort, er lette å bære og tar liten plass når du slår de sammen. Velg om du vil ha de polstret eller ikke.

Anbefalt produkt Fiesta Solstol Texfil Senape Fiam Kjøp her 1830 kr Lune Hjem

Årets påsketrender

De søte harene fra Norske UND er en påskenyhet hos interiørnettbutikken lunehjem.no. Møt friluftsharen Lars Ekspedisjonshare, som trives aller best i skogen, på fjellet eller kysten. I julen traff han Espen Vandremus på Valdresflya, og de to ble gode venner. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Lunehjem

Sosiale medier-ansvarlig hos interiørnettbutikken lunehjem.no, Marthe Dyrop, sier årets påsketrender er en deilig miks av lyste pastellfarger i kombinasjon med jern, eik og glass.

– Sett en vakker vase fra Cooee med påskeliljer og grener på bordet sammen og spre de lekre vakteleggene i turkis og natur utover, tipser hun.

Anbefalt produkt Pillar Vase Sand Cooee Kjøp her 695 kr Lune Hjem

Også den vakre lysestaken Ildhanen passer ekstra godt på hytta, og da gjerne sammen med lille «Espen vandremus». Puter og pledd fra Røros Tweedvil både holde deg varm og gi farge til interiøret.

Anbefalte produkter Interiør til hytta:

– Espen vandremus , Lars ekspedisjonshare og Wanda eventyrhare er nye i år, og de har blitt påskens store hit. De søte figurene er laget i filt og er noen skikkelige humørspredere. Sett de på bordet, eller i vinduskarmen, tipser Marthe.

Anbefalte produkter Søte mus og harer:

Dekk et lekkert påskebord

Fine eggeglass i natur fra Nicolas Vahe får du kjøpt hos lunehjem.no. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Lunehjem

Påskefrokost, med solgule påskeegg, nytraktet kaffe og sprøstekt bacon, er for mange dagens store høydepunkt. For det er rundt frokostbordet dagens planer legges, der vi sjekker været, der vi smører nistepakker og der vi diskuterer hvilken skismøring som er best.

– Gjøre noe ekstra ut av påskefrokosten i år, dekk med nye spisebrikker, servietter, fine eggeglass i tre og det kule keramikk-serviset fra HK living, sier Marthe.

Anbefalte produkter Vakkert til frokostbordet:

Pynt spisebordet med de søte små spurvene i tre fra Novoform , pastellfargede stearinlys fra HAY og påskeharer i keramikk fra DBKD.

Anbefalt produkt Påskehare Ocre DBKD Kjøp her fra 99 kr Lune Hjem

Anbefalt produkt Brett Skiers Fine Little Day Kjøp her fra 399 kr Lune Hjem

Påskemarsipan Marsipan Compagniet og påskeegg fra Johan Bülow

Håndlaget marsipan fra Marsipan Compagniet er nesten, men bare nesten, for fine til å spises. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Lune Hjem

Kvikk Lunsj og appelsin hører selvsagt påsken til, men også påskeeggene fra Johan Bülow er blitt en fast påsketradisjon hos mange.

– De knasende, sølvmarmorerte kulene, som består av myk lakris og karamelliserte dulcechokolade eller Twisted Banana, er en fantastisk kombinasjon av banan, salt lakris, myk hvit sjokolade og rå lakrispulver, frister Marthe.

Om du vil unne deg selv noe ekstra godt, så vil den håndlagede påskemarsipanen fra Marsipan Compagniet laget av norsk kvalitetsmarsipan og eksklusiv belgisk sjokolade, gi deg vann i munn.

Anbefalte produkter Påskegodt:

Hold deg varm med ullpledd og sitteunderlag fra Røros Tweed og saueskinnstøfler fra Shepherd

De myke saueskinnstøflene fra svenske Shepherd holder deg garantert varm på beina. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Lune Hjem

Etter en lang dag ute i frisk luft, er det alltid godt å komme inn i varmen igjen. Fyr i peisen, stearinlys på bordet og en god bok i hånda hører hyttekosen til. Tyll deg selv inn i et varmt og deilig pledd fra Røros Tweed, pakk beina inn i de myke tøflene fra Shepherd og finn roen. Vil du nyte solen i hytteveggen enda litt til, så sørg for å sitte lunt og mykt med saueskinnsfell i stolen og en god pute i ryggen.

Anbefalte produkter Hold varmen:

Anbefalt produkt Stemor Sitteunderlag Røros Tweed Kjøp her 299 kr Lune Hjem

