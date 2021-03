Påsken 2021: TV-seriene som er perfekte til årets påskekrim

Det er flere gode seriekandidater å velge mellom på Viaplay og HBO Nordic hos Strim for deg som elsker å synke ned i sofaen med spennende krim på TV-skjermen.

For mange er påske synonymt med hyttetur, Kvikk Lunsj og skiturer i sola. Årets påske blir i likhet med fjorårets utgave ganske annerledes enn hva vi har vært vant til. Heldigvis er det nok å velge mellom når det kommer til TV-serier der ingrediensene er kriminelle handlinger og sitrende spenning, for ikke å glemme det evig aktuelle spørsmålet: Hvem gjorde det?

Vi har tatt en liten sjekk på hvilke serier som kan være vel verdt å sjekke ut mens du koser deg med godterifylte påskeegg:

Skuespillere: Matthew Rhys, Tatiana Maslany, Chris Chalk, Shea Whigham, John Lithgow

Matthew Rhys, Tatiana Maslany, Chris Chalk, Shea Whigham, John Lithgow Nasjonalitet: USA

USA Produksjonsår: 2020

2020 Antall episoder: 8

8 Tilgjengelig: HBO Nordic (via Strim.no)

Navnet gir kanskje ikke så mye mening for den yngre garden, men for oss bokelskere med noen år på baken og et bankende hjerte for kriminallitteratur, er Perry Mason for en av de store bautaene å regne.

Mellom 1933 og 1973 skrev den amerikanske forfatteren Erle Stanley Gardner over 80 romaner og noveller om den L.A.-baserte forsvarsadvokaten Perry Mason som hadde en eiendommelig evne til å vinne alle sakene sine. Gjennom årenes løp resulterte bøkene i flere filmatiseringer, for ikke å glemme den berømte TV-serien (1957-1966) med Raymond Burr i hovedrollen.

Denne nye serien forteller historien om hvordan Mason ble den dyktige skrankeadvokaten vi kjenner ham som. Vi møter ham som en sliten, nedtrykt og blakk privatdetektiv med en advokat-tittel som han ikke viser særlig interesse for. Så inntreffer et grotesk drap på en baby og Mason sier ja til å hjelpe sin advokatvenn Jonathan med å forsvare foreldrene som politiet har blinket ut som de skyldige.

Sigurd Vik i NRK Filmpolitiet trillet en femmer på terninger og skriver blant annet følgende i sin anmeldelse av serien:

«Jeg lar meg underholde og begeistre av «Perry Mason». Det er et krimdrama av høy kvalitet, og jeg digger stilen. Det er full klaff i alt fra slitte dresser til dekadente Hollywood-fester. Musikken svinger og våre helters innledende smussoppdrag for sleipe filmprodusenter er blant de mer fornøyelige detektivintroduksjonene jeg har sett på skjerm.»

Få tilgang til alt av filmer og serier hos HBO Nordic via strømmetjenesten Strim. Les mer og prøv Strim kostnadsfritt her.



Skuespillere: Natalie Madueño, Kenneth M. Christensen, Tobias Santelmann, Helle Fagralid, Solbjerg Højfeldt



Natalie Madueño, Kenneth M. Christensen, Tobias Santelmann, Helle Fagralid, Solbjerg Højfeldt Nasjonalitet: Danmark



Danmark Produksjonsår: 2021



2021 Antall episoder: 8



8 Tilgjengelig: Viaplay (via Strim.no)

Den danske krimserien «Den som dreper» er en av Viaplays mest populære. Nå kommer en ny sesong. Foto: Viaplay/Strim

Den danske krimserien «Den som dreper» er å regne for en av Viaplays mest populære og kritikerroste serier, og på palmesøndag, 28. mars, er det duket for premieren på en ny sesong om Louise Bergstein (Madueño). Hun er tidligere profilerer og seriemorder-ekspert som bistår politiet med å løse de mest brutale sakene. Samtidig forsøker hun å gi etterforskerne en forståelse av hva som rører seg i gjerningspersonens psyke.

Nå er det duket for en ny sesong fylt med uhyggelig mørke og sitrende spenning. For fem år siden ble den danske øya Fyn åsted for tre uoppklarte drap på unge menn. De ble drept med få måneders mellomrom og under lignende omstendigheter, likevel maktet ikke politiet å oppklare ugjerningene.

Fem år senere blir Bergstein kontaktet av den ene mannens kreftsyke mor som ber henne om hjelp til å finne ut hvem som drepte sønnen før det er for sent. Snart forstår Bergstein at morderen er langt mer intelligent, kynisk og mye nærmere henne enn hun hadde kunnet forestille seg.

Få tilgang til alt av filmer og serier hos Viaplay via strømmetjenesten Strim. Les mer og prøv Strim kostnadsfritt her.



Skuespillere: Ulf Stenberg, Aliette Opheim, Tobias Zilliacus, Miriam Ingrid, Oliver Dufåker

Ulf Stenberg, Aliette Opheim, Tobias Zilliacus, Miriam Ingrid, Oliver Dufåker Nasjonalitet: Sverige

Sverige Produksjonsår: 2020

2020 Antall episoder: 5

5 Tilgjengelig: HBO Nordic (via Strim.no)

Den gamle ishockeystjernen Peter kommer hjem til Björnstad for å bygge et juniorlag og sikre byens fremtid. Å bære en bys håp på sine skuldre er en tung bør for guttene, og en voldshandling ender med en traumatisert jente og en by i kaos.

«Bjørnstad» er basert på Fredrik Backmans bestselger fra 2017 som tar oss med til et lite sted i Nord-Sverige som er drevet av store drømmer.

Romanen tar for seg relasjoner mennesker imellom i et lokalsamfunn der sladder og trangsynthet lever side om side med raushet og omsorg. Men den handler også om en forbrytelse, om hvordan samfunnet kan lukke øynene og hva vi er villige til å gjøre for å oppnå våre mål om suksess.

I sin anmeldelse av TV-serien for Fædrelandsvennen, skriver Cathrine Soldal blant annet følgende:

«Fra første scene hvor noen blir jaget gjennom skogen i tung snø med gevær, settes tonen i serien, og du skjønner at det handler om mer enn bare ishockey. Og den nerven og spenningen er til stede helt til siste slutt. Hele bygda er dysfunksjonell med et ensidig syn på hva som er viktig og et skakkjørt moralsk kompass.»

Få tilgang til alt av filmer og serier hos HBO Nordic via strømmetjenesten Strim. Les mer og prøv Strim kostnadsfritt her.





Skuespillere: Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland

Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland Nasjonalitet: USA

USA Produksjonsår: 2020

2020 Antall episoder: 6

6 Tilgjengelig: HBO Nordic (via Strim.no)

«The Undoing» er basert på romanen «You Should Have Known» av Jean Hanff Korelitz, og det er David E. Kelley («Big Little Lies») som står bak serien som er regissert av Danmarks stjerneregissør, Oscar-vinneren Susanne Bier («Bird Box», «The Night Manager»).

I serien introduseres vi for den suksessrike terapeuten Grace Fraser og hennes like vellykkede barnekreftlege Jonathan. Sammen lever de et tilsynelatende perfekt liv i et flott hjem sentralt plassert på Manhattan, og sammen har de den sjarmerende, fiolin-spillende sønnen Henry som går på en prestisjetung privatskole.

Så rakner plutselig alt i løpet av en enkelt natt etter noen voldsomme død som blir startskuddet for en rekke grusomme avsløringer.

«The Undoing» er blitt svært godt mottatt av kritikerne, og det er særlig de to hovedrolleinnehaverne som trekkes frem som krimdramaets sterkeste kort. «The Undoing» fikk en femmer på terningen av NRK Filmpolitiet, der anmelder Marte Hedenstad var spesielt begeistret for Hugh Grants rolleprestasjon:

«Grant kombinerer den sjarmerende, tørrvittige briten vi er vant til å se ham som med et gnistrende godt portrett av en desperat fyr. Sjarmerende og manipulerende, sårbar og egosentrisk – du vet aldri helt hvor du har Jonathan, og Grant overbeviser i alle ledd.»

Få tilgang til alt av filmer og serier hos HBO Nordic via strømmetjenesten Strim. Les mer og prøv Strim kostnadsfritt her.



Skuespillere: John Lynch, Katharine O'Donnelly, Alexandre Willaume, Richard Sammel, Tomohisa Yamashita, Laura Bach

John Lynch, Katharine O'Donnelly, Alexandre Willaume, Richard Sammel, Tomohisa Yamashita, Laura Bach Nasjonalitet: Spania/Japan

Spania/Japan Produksjonsår: 2020

2020 Antall episoder: 6

6 Tilgjengelig: Viaplay (via Strim.no)

Den internasjonale thrillerserien «The Head» tar oss med til Sydpolen der vintersesongen har kommet. Det innebærer at solen ikke vil dukke opp over horisonten de nærmeste månedene. Et team med biologen Arthur Wilde i spissen blir værende på forskningsstasjonen for å forske på klimaendringer.

Uhyggen sprer seg raskt når Johan Berg og hans team ankommer forskningsstasjonen. Klikk på bildet for å se serien hos Strim.no. Foto: Viaplay

Når sommeren etter hvert kommer tilbake og forskerkollega Johan Berg kommer til plassen, finner han en tom forskningsstasjon. Teamet som ble værende, er enten døde eller forsvunnet. Hans kone Annika er blant de som er savnet.

Plutselig befinner Johan seg midt i jakten på en morder. For å finne svaret på hva som har skjedd, må han legge sin lit til den unge legen Maggie som er den eneste gjenlevende fra den første gruppen. Eller er hun det?

Få tilgang til alt av filmer og serier hos Viaplay via strømmetjenesten Strim. Les mer og prøv Strim kostnadsfritt her.



Skuespillere: Nick Offerman, Allison Pill, Sonoya Mizuno, Jin Ha, Zach Grenier, Stephen McKinley

Nick Offerman, Allison Pill, Sonoya Mizuno, Jin Ha, Zach Grenier, Stephen McKinley Nasjonalitet: USA/Storbritannia

USA/Storbritannia Produksjonsår: 2020

2020 Antall episoder: 8

8 Tilgjengelig: HBO Nordic (via Strim.no)

Den unge dataingeniøren Lily Chan jobber i Amaya, en innovativ teknologibedrift som er basert i Silicon Valley. Hun ønsker å finne ut hva som skjedde med kjæresten som jobbet samme sted og som er forsvunnet. Dermed begynner hun å etterforske den hemmelighetsfulle utviklingsavdelingen til arbeidsgiveren sin.

Amaya ledes av den superrike dataguruen Forest. Han viser særlig interesse for Amyas lab der programmererne prøver å knekke kodene til tid og rom.

Både regi og manus er ved Alex Garland som tidligere har gjort stor suksess med spenningsfilmene «Ex Machina», «Annihilation» og «28 dager senere». Dagsavisens Reidar Spigseth trakk frem «Devs» som en av de beste seriene du kan strømme på HBO Nordic. I sin omtale skriver han blant annet følgende:

«Garland har skapt et visuelt imponerende og ubehagelig miljø, en futuristisk nåtid hvor stemingen er kjølig, guffent og spennende.»

Få tilgang til alt av filmer og serier hos HBO Nordic via strømmetjenesten Strim. Les mer og prøv Strim kostnadsfritt her.



Skuespillere: Taylor Kitsch, Michael C. Hall, Logan Marshall-Green, Nina Hoss, Tuppence Middleton, Mala Emde

Taylor Kitsch, Michael C. Hall, Logan Marshall-Green, Nina Hoss, Tuppence Middleton, Mala Emde Nasjonalitet: Frankrike/Canada/Tyskland

Frankrike/Canada/Tyskland Produksjonsår: 2020

2020 Antall episoder: 8

8 Tilgjengelig: Viaplay (via Strim.no)

Vi befinner oss i etterkrigstidens Berlin anno 1946, det er gått et år siden 2. verdenskrig omsider ble avsluttet og den amerikanske offiseren Max McLoughlin er ankommet Tysklands hovedstad for å opprette en ny politistyrke. Samtidig leter han i all hemmelighet etter sin bror som er forsvunnet.

«The Defeated» er en påkostet storsatsning som er beskrevet som et storstilt drama som skildrer et Berlin hvor krigen er tapt, men kampen for fred har bare så vidt begynt. Flere fortellinger flettes sammen i hverandre, og karakterene er omgitt av ruiner og kriminalitet.

Krigen er slutt, men kampen om fred har så vidt begynt i Berlin anno 1946. Klikk på bildet for å se serien hos Strim.no. Foto: Viaplay

Serien er skapt av den svenske manusforfatteren og regissøren Måns Mårlind, som i sin tid var med på å skape TV-serien «Broen». Blant hovedrollene møter vi blant annet Michael C. Hall som for mange er et velkjent ansikt etter at han spilte den morderiske hovedrollen i «Dexter» gjennom åtte sesonger.

Få tilgang til alt av filmer og serier hos Viaplay via strømmetjenesten Strim. Les mer og prøv Strim kostnadsfritt her.



Skuespillere: Rebecca Breeds, Michael Cdlitz, Lucca De Oliveira, Kal Penn, Nick Sandow

Rebecca Breeds, Michael Cdlitz, Lucca De Oliveira, Kal Penn, Nick Sandow Nasjonalitet: USA

USA Produksjonsår: 2021

2021 Antall episoder: 10

10 Tilgjengelig: Viaplay (via Strim.no)

I år er det 29 år siden «Nattsvermeren» skapte filmhistorie da den i 1992 gjorde rent bord under Oscar-utdelingen og gjorde Anthony Hopkins til superstjerne for sin uhyggelige tolkning av seriemorderen og kannibalen Hannibal Lecter. Filmen, som er bygget på romanen med samme navn av Thomas Harris, skildrer i korte trekk FBI-aspiranten Clarice Starling (Jodie Foster) som får hjelp av Lecter i jakten på den makabre seriemorderen Buffalo Bill.

Siden «Nattsvermeren» skremte kinopublikummet i 1991, har vi fått servert flere bøker og filmer, samt TV-serien «Hannibal» med danske Mads Mikkelsen i rollen som Lecter. Nå er det imidlertid duket for en ny TV-serie som tar opp tråden ett år etter hendelsene i «Nattsvermeren».

FBI-agent Clarice Starling vender tilbake til aktiv tjeneste for å jage seriemordere og seksuelle overgripere. Hun blir rekruttert til en nyopprettet spesialenhet som har voldelige seriedrap og bortføringer som sitt hovedfokus. Samtidig sliter Starling med posttraumatisk stressyndrom fra sin forrige sak og som følge av uforløste minner fra barndommen.

Serien er episodisk, der hver episode starter med en ny sak eller bygger videre på en gammel. Mens de norske anmelderne har vært blandet i sine tilbakemeldinger, har kritikernes respons i hjemlandet USA vært meget god. Blant andre Wall Street Journal kaller den et «skarpt og velskrevet drama», og de skryter av Rebecca Breeds portrettering av hovedrollen.

Få tilgang til alt av filmer og serier hos Viaplay via strømmetjenesten Strim. Les mer og prøv Strim kostnadsfritt her.

