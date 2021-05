Besøker 35 havner for nasjonal feiring av losen

Rundt 300 loser jobber for å gjøre seilingen langs kysten vår trygg, 24 timer i døgnet – hele året. Det har loser gjort i 300 år.

Nå skal lostjenestens 300-jubileum, LOS300, markeres med et tokt langs norskekysten i juni og august 2021.

Ferden starter i Vardø 29. mai, og 35 havner langs kysten får besøk av museumsfartøyet Gamle Oksøy.

Siste stopp blir Øygarden utenfor Bergen 30. august.

Covid-19-tilpasset

Losyrket har endret seg en del siden 1700-tallet. Men målet er det samme - å bidra til en sikker seilas langs kysten. En gammel norsk lods. Foto: Norsk Folkemuseum

Opprinnelig skulle toktet med museumsfartøyet Gamle Oksøy vært gjennomført sommeren 2020, men ble utsatt grunnet covid-19-situasjonen. I år inviteres publikum til mindre utendørsarrangement langs hele kysten med losen som tema.

Det legges til rette for påmelding der det trengs, og det blir åpen båt med en egen losutstilling på Gamle Oksøy. Andre aktiviteter som musikk, foredrag og underholdning på bryggene varierer fra sted til sted.

– Smittevern har høyeste prioritet. Vi har nedskalert markeringen og gjort en rekke forebyggende tiltak slik at det skal bli trygt å delta. Vi følger naturligvis situasjonen nøye og tilpasser seilasen etter situasjonen og i tråd med gjeldende smitteverntiltak, sier prosjektleder for LOS300 og leder av Kystverkmusea, Espen Frøysland i en pressemelding.

Et web-kamera på fartøyet filmer ferden 24 timer i døgnet, og flere arrangementer blir streamet.

35 havner langs hele kysten står på seilingslista når losen feirer 300 år – se hvilke steder som får besøk av museumsfartøyet Gamle Oksøy i sommer. Foto: Frode Pilskog / Kystverkmusea

Losen viktig for skipstrafikken

– Hele 90 prosent av eksport og import i Norge går sjøveien. Skipstrafikken er dermed viktig for å sikre forsyningene både til industrien og befolkningen ellers. Rundt 300 loser jobber for å gjøre seilingen langs kysten trygg, og sikrer drift av tjenesten 24 timer i døgnet – hele året.

Det siste året har losene hatt en viktig rolle for å sikre forsyninger til Norge gjennom covid-19 epidemien, forteller losdirektør Erik Blom i Kystverket.

Kystverkets lostjeneste * I 1720 ble lostjenesten organisert gjennom en kongelig forordning. Dette ble starten på lostjenesten og det som i dag er Kystverket. * På landsbasis har Kystverket rundt 300 loser i tjeneste, stasjonert ved 26 losstasjoner. * Det utføres rundt 40 000 losoppdrag i året over hele Norge – i snitt 100 per dag. * Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet, ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap til å foreta sikker seilas. * Lostjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året, og er finansiert av avgifter betalt av skipsfarten som benytter seg av tjenesten.

Spennende historie

Skip har alltid hatt behov for hjelp til å seile trygt langs kysten vår, og det har i uminnelige tider vært drevet lostjeneste. Losen har spilt en viktig rolle for utviklingen av sjøfartsnasjonen Norge, og historien er derfor en vesentlig del av formidlingen under jubileumsseilasen.

Hit kommer Gamle Oksøy – se seilingslista her

Det er Kystverket og Kystverksmusea som står bak seilasen, i samarbeid med en rekke lokale kystlag, kommuner og frivillige organisasjoner. – Vi gleder oss til et spennende program og en sikker seilas i juni og august, sier Frøysland.