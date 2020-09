Topp 10 ting å gjøre i Ålesund

På Norges nordvestlige kystlinje, der fjell, fjord og Atlanterhavet møtes, ligger Ålesund. Byen er anlagt på syv større øyer, og sentrum ligger på Aspøy, Hessa og Nørvøy, forbundet med broer. Ålesund er «bygget» på fiske og fangst, og fremdeles er det maritime svært viktig – Ålesund er blant annet Norges største fiskerihavn og tredje største konteinerhavn. Mange lesere vil kanskje også minnes den engelske påskekrimmen «Malstrøm» fra 1985 som utspilte seg i Ålesund og omegn.

I dag er byen som strekker seg ut i havet et yndet besøksmål, med en rekke spennende severdigheter og muligheter å velge mellom. Her får du 10 tips til ting å gjøre og oppleve når du legger reisen til Ålesund:

1. Se opp i jugendstil-byen

Ålesund en av Europas mest særpregede byer med arkitektur i jugendstil. Foto: Andrea Giubelli / Visit Norway

Natt til 23. januar 1904 startet en brann som skulle rase utover natten og inn i ettermiddagen dagen etter. På den tiden besto Ålesund av nesten utelukkende trebygninger, og resultatet av det som skulle bli en av Norgeshistoriens største branner, ble ødeleggende – omkring 850 hus ble ødelagt, mens 230 ble spart. Omkring 10.000 mistet alt det de eide, til gjengjeld var det kun ett menneskeliv som gikk tapt.

Det kom hjelp fra fjern og nær, ikke minst fra keiser Wilhelm II som sendte fire store skip lastet med hjelpemannskaper, mat, medisiner og annet nødvendig utstyr. Den tyske keiseren ga økonomisk støtte til gjenreisingen som ble gjort i stein av arkitekter utdannet i Berlin. Tre år senere ble resultatet en av Europas mest karakteristiske byer i jugendstil.

Bebyggelse i 1869 (fra Edward Backhouses reise i 1869). Foto: Wikimedia

I dag er jugendarkitekturen byens sterkeste trekkplaster, og her bør du se like mye opp som rett frem mens du vandrer gjennom byen. Med sine fantasifulle ornamenter på fasadene, tårn og spir er Ålesund internasjonalt kjent som en av Europas vakreste byer. Ålesund er med i Réseau Art Nouveau Network, et europeisk nettverk av jugendstil-byer som omfatter blant annet Glasgow, Wien, Barcelona, Brussel og Riga.

2. Kunst og historie på Jugendstilsenteret og KUBE

Apoteker Øwres spisestue utstilt på Jugendstilsenteret. Foto: Wikimedia

Jugendstil er en kunstretning som var spesielt populær omkring slutten av 1800-tallet (1890-1905) og er den tyske varianten av art nouveau-stilen, det er kun navnet som skiller de to stilretningene fra hverandre. Jugendstil dyrket naturlige former, og overførte gjerne Arts and Crafts-bevegelsens forkjærlighet for asymmetri, planteformer og flytende linjer.

I den gamle Apotekergaarden fra 1907 ligger Jugendstilsenteret, et spesialmuseum og nasjonalt kompetansesenter for jugendstilen. Her får du et innblikk i stilarten gjennom interiør og gjenstander, samt skiftende utstillinger.

Vegg i vegg med Jugendstilsenteret, i det gamle Norges Bank-bygget, ligger kunstmuseet KUBE. Her er det visuell kunst, kunsthåndverk, design og arkitektur med særlig fokus på lokale kunstnere som står i fokus gjennom et variert utstillingsprogram og ulike aktiviteter.

3. Opplev livet i havet i Atlanterhavsparken

Atlanterhavsparken er Ålesunds akvarium, og et av de største i hele nord-Europa. Foto: Yngve Ask / Visit Norway

Ute på Tueneset ved Skarbøvika, cirka tre kilometer utenfor Ålesund, ligger et av Nord-Europas største saltvannsakvarier. Siden åpningen i 1998 i forbindelse med byens 150-årsjubileum, har Atlanterhavsparken gitt de besøkende et vindu inn i en undersjøisk verden og samtidig lære om livet i hav langs Norskekysten.

Her kan du oppleve flere landskapsakvarier som er på mellom 7 og 9 meter brede, samt en 36 meter lang og 17 meter bred akvarietank der vannet pumpes direkte fra sjøen like utenfor akvariet som ligger på 45 meters dyp. I tillegg har parken et eget oterbasseng, selbasseing og pingvinanlegg.

Atlanterhavsparken, som i 2019 fikk tildelt status som Norges første marine vitensenter av den norske regjeringen, ligger vakkert til i et friområde. Her finner du turstier, kulturminner og fiskeplasser i tillegg til badestrand med fine dykkemuligheter.

4. Nyt panoramautsikt fra Aksla eller Sukkertoppen

Fra toppen av byfjellet Aksla har du et fabelaktig panorama over Ålesund, Sunnmørsalpene og skjærgården. Toppen du ser på andre siden av byen er Sukkertoppen. Foto: Visit Norway

Noe av det som er et must når du besøker Ålesund, er å ta turen opp til toppen av byfjellet Aksla og miste pusten av panoramautsikten over Ålesund. Det går fint å kjøre opp dit, men det beste er å ta den fine fotturen som starter i Byparken og slutter 418 trappetrinn senere oppe på toppen. Underveis er det plassert ut benker her og der hvor du kan ta en pust i bakken dersom du trenger det.

Belønningen når det siste trappetrinnet er gjort, er en fantastisk panoramautsikt over Ålesund, Sunnmørsalpene og skjærgården.

Vel oppe på toppen ligger også Fjellstua som ble grunnlagt i 1903 og som følgelig kan smykke seg med tittelen «Ålesunds eldste serveringssted». Fjellstua vil være stengt frem til 2021, men terrassene er åpne slik at alle som kommer opp, kan nyte utsikten byen og kysten.

På andre siden av byen finner du et annet utsiktspunkt kalt Sukkertoppen på 314 meter over havet. Fra Sukkertoppen kan du få en fantastisk utsikt i rundskue og du ser rett over til Aksla. Turen opp til Sukkertoppen er ansett som en middels vanskelig tur og tar cirka én time tur/retur.

En uforglemmelig utsikt venter deg uansett om du velger Aksla eller Sukkertoppen.

5. Gange-Rolv og keiser Wilhelm II i Byparken

Gange-Rolv (860 e.Kr. - 932 e.Kr.) fikk tilnavnet fordi han var så stor av vekst at han alltid måtte gå til fots, underforstått at hesten ble for liten. Foto: Wikimedia

På vestsiden av byfjellet Aksla ligger Byparken, anlagt i 1885 og planlagt etter modell av den tids moderne parker, samtidig som det ble tatt utgangspunkt i områdets topografi. Parken er byens grønne lunge, fylt med rikelig utvalg av trær og vekster, og det er herfra ferden opp til toppen av Aksla starter.

Parken er også hjem for statuer av to menn som har tilknytning til Ålesund.

Den første er av den tyske keiseren Wilhelm II, som takk for hans omfattende hjelpebidrag etter bybrannens voldsomme ødeleggelser i 1904.

Den andre statuen er av vikingen Gange-Rolv som ifølge historikerne stammer fra øya Giske utenfor Ålesund. I 911 reiste Gange-Rolv til Frankrike der han grunnla Normandie og han skulle bli stamfar til Wilhelm Erobreren som la England under seg i 1066. Det gjør Gange-Rolv til stamfar til dagens britiske kongehus.

6. Overnatting på Molja fyr

Foto: Wikimedia

Ytterst på moloen ved innseilingen til Ålesund, står det runde Molja fyr som i 1889 ble avbemannet og omgjort til fyrlykt.

I dag drives fyret av 62°NORD som en del av Hotell Brosundet , og går under tilnavnet «Rom 47». Du kan nemlig booke deg overnatting på fyret som er pusset opp og innredet av Snøhetta for å gi gjestene en intim og hyggelig atmosfære. Overnattingen inkluderer musserende champagne og frokost servert ute på fyret.

7. Klippfisk i verdensklasse

Ålesund er kjent som en av Norges store klippfiskbyer. Foto: Colourbox.com

På 1950-tallet ble Ålesund omtalt som «Kafébyen» som følge av alle småkneipene i bysentrum som nærmest lå vegg i vegg. I dag ligger fremdeles spisestedene i sentrum tett og omfatter alt fra kjente kjeder til eksklusive restauranter.

Som en av Norges store klippfiskbyer, er Ålesund stedet å reise for deg som liker en meny basert på fersk fisk og fristende sjømat. Ved kaia i Brosundet ligger Restaurant XL Diner som er viden kjent for utsøkt klippfisk i verdensklasse. Her kan det være fint å booke på forhånd dersom du vil ha bord med sjøutsikt.

Uavhengig av om du er på utkikk etter et gourmetmåltid, en god lunsj eller en iskald halvliter, kan Ålesund friste med et bredt utvalg av restauranter, barer og utesteder. Hos Sjøbua i Brunholmgata følger menyen de ulike sesongene med retter basert på dagens fangst av fisk og skalldyr. Hummer & Kanari i Kongens gate frister med et moderne europeisk kjøkken med italiensk tilsnitt.

8. Shopping og antikvitetsjakt

Ålesund sett i fugleperspektiv. Foto: Visit Norway

Det sies at sunnmøringer er landets gjerrigste befolkning, uten at det ser ut til å ha noe å si for shoppingmulighetene i Ålesund. I byens gågate, Kongens gate, finner du et rikt utvalg butikker som lever av å selge varer du ikke finner andre steder i landet, fra interiør til mote. Ålesund har også flere alternativer for deg som er på utkikk etter det mer alternative.

Midt i byen finner du Kremmergaarden som i tillegg til drøye 20 butikker rommer både apotek, vinmonopol og tre spisesteder. Ålesund Storsenter, med sine femti butikker, er for mange sunnmøringer et naturlig førstevalg når de skal gjøre handleturen sin mens AMFI Moa, med sine 170 butikker, er Ålesunds største kjøpesenter.

Et av de få byggene som overlevde bybrannen i 1904, er en verneverdig sjøbod i Moloveien. Bygningen er blitt restaurert i senere tid for å sikre at alle dets særtrekk både utvendig og innvendig blir bevart.

Innenfor dørene finner du Trankokeriet antikk som har fylt to etasjer med store mengder antikviteter og brukte gjenstander. Her skulle det være gode muligheter til å gjøre funn for en ivrig samler, samt nyte en kopp kaffe og et kakestykke i den lille kaféen.

9. Villmarkssafari til sjøs

Lundefuglens kraftige utfarging i hekketiden har gitt arten den beskrivende betegnelsen sjøpapegøye. Foto: Colourbox.com

Hvorfor ikke la adrenalinet få fritt spillerom, samtidig som du kombinerer det med sightseeing og historiefortelling?

62ºNORD arrangerer utflukter til sjøs i åpen hurtiggående RIB-båt som tar deg med ut for å besøke selkolonier og ikke minst oppleve lundefugl og havørn på fugleøya Runde, det sørligste fuglefjellet i Norge og det mest artsrike sjøfuglstedet i hele Skandinavia. Fra februar til august hvert år er det hekkesesong og mer enn 500.000 fugler erobrer øya, blant annet 100.000 par lundefugl.

Det er verdt å merke seg at utflukter skjer med forbehold til rådende værforhold. Dessuten må deltagere være høyere enn 140 centimeter for å kunne få bli med ut på havet.

Visste du forresten at Runde kalles «Skatteøya» etter at det ble gjort et gullfunn som skriver seg det forliste hollandske skipet «Ankerendam» som gikk ned i 1725?

10. Utflukt til vakre Alnes fyr

Alnes fyr har åpent hver dag om sommeren og alle søndager om våren og høsten. Foto: Visit Norway

Ålesund er den perfekte basen for utflukter til steder gjennomsyret av vakker natur, utfordrende turløyper og spennende historier. Som for eksempel utforskning av UNESCO-vernede Geirangerfjorden eller skitur i snødekte topper ved Hjørundfjorden og i Sunnmørsalpene.

I fiskeværet Alnes på Godøy utenfor Ålesund ligger vakre Alnes fyr som ble reist i 1876. Fyret er fredet og er i dag minnesmerke i norsk fyrhistorisk kystkulturhistorie. Her kan du om sommeren ta de bratte trappene opp til toppen av fyret og nyte utsikten, smake hjemmelagde kaker i den originale fyrboligen, lære om fyrets historie og kanskje handle lokale kunsthåndverk.

En utflukt ut til Alnes fyr gir dessuten gode muligheter til å ta den cirka to timer lange turen opp til toppen av Godøyfjellet.

