Topp 10 ting å gjøre i Stavanger

Vakkert plassert mellom langstrakte fjorder, høye fjell og hvite strender ligger Stavanger, Norges fjerde største bykommune. Oljeeventyret har forvandlet byen til en av Europas energihovedsteder og Stavanger går gjerne under kallenavnet «oljehovedstaden». Men Stavanger har mer å by på enn olje- og energinæring.

Her får du 10 tips til ting å gjøre og oppleve når du legger reisen til Stavanger:

1. Fargesprakende #Fargegaten

Fargegaten. Foto: Martin Håndlykken / Visit Norway

I 2000 kom frisør Tom Kjørsvik opp med en idé til hvordan man kunne lokke besøkende til den ellers anonyme Øvre Holmegate som på det tidspunktet var gjennomsyret av hvitmalte hus og grå asfalt. Til tross for sin sentrumsnære plassering, var det så godt som dødt ute i gatene. Løsningen var like enkel som den skulle vise seg å være genial: Male gaten i alt regnbuen hadde å by på av farger, samt noen ekstra.

Med hjelp av kunstneren Craig Flannagan som sørget for fargeplan og fire års malerarbeid, er Øvre Holmegate blitt det som må kunne sies å være Norges vakreste og kuleste gateadresse med farger som strekker seg fra knall rosa og lilla til blått og gult. Siden 2005 har gaten vært stengt for trafikk og er blitt byens mest populære gate, komplett med vintagebutikker, kunstutsalg og unike serveringssteder som kaffebaren Bøker & Børst.

2. Vandring gjennom Gamle Stavanger

Øvre Strandgate i Gamle Stavanger. Foto: CH / Visit Norway

På vestsiden av Vågen ligger Gamle Stavanger som kan smykke seg med å være Nord-Europas best bevarte trehusbebyggelse. I dag finner man her totalt 173 vernede og restaurerte – for det meste hvitmalte – trehus som ble oppført på 1700-tallet og i løpet av 1800-tallet. Husene er i laftet tømmer, mens størrelsen, stilen og utformingen varierer; innerst i Vågen er husene store og flotte, mens de blir mindre desto lenger ut du beveger deg.

Husene ligger tett i de trange gågatene, og Stavanger har høstet en rekke priser for bevarings- og restaureringsinnsatsen. I dag er det et attraktivt boligområde og en av byens største turistattraksjoner. Bydelen kan blant annet stille med parker, butikker, gallerier og håndverksutsalg, i tillegg til Stavanger Maritime Museum og Norsk Hermetikkmuseum.

3. Shopping og Michelin-stjerner

Det er rikelig med shoppingmuligheter i Stavanger, blant annet Made With Hart. Foto: Martin Håndlykken / Visit Norway

Helt siden vikingtiden har Stavanger vært et handelssentrum i distriktet, og for deg som søker Stavangers beste shoppingopplevelse, ligger svaret i Kirkegata. I 1960 ble gaten landets første bilfrie gågate. Lenge var den også kjent som byens promenadegate. Her ligger butikker tett i tett med barer, utesteder og restauranter. I tillegg er du kun kort gangavstand unna blant annet Gamle Stavanger og Fargegaten. Andre populære shoppingsteder verdt å sjekke ut, er Kilden, Kvadrat og Stavanger Storsenter.

Stavanger har mye å by gastronomer og generelle matelskere, der sjømat, lam, grønnsaker og frukt fra lokale produsenter kan nytes i restauranter i verdensklasse. I 2016 ble «oljehovedstaden» første norske by utenom Oslo til å bli tildelt en stjerne i Michelin-guiden da RE-NAA fikk den prestisjetunge utmerkelsen i 2016. I 2020 rykket restauranten, som den eneste i Norge, opp til to stjerner. I tillegg kan Sabi Omakase smykke seg med en fortjent Michelin-stjerne.

4. Gatekunst-safari i enormt utendørsgalleri

Et av mange gatekunstverk i Stavanger. Foto: Fredrik Walløe / Flickr

Stavanger har opparbeidet seg status som en svært viktig by når det kommer til Street Art, eller gatekunst på godt norsk. Siden 2006 har det i september vært arrangert den årlige Nuartfestivalen, verdens ledende gatekunstfestival. I tillegg er Stavanger fødebyen til Pøbel, en av Norges mest omtalte gatekunstnere internasjonalt.

Byen er rik på flotte utendørs veggmalerier både høyt og lavt, signert nasjonale, lokale og internasjonale kunstnernavn. Noen av dem er så store at de dekker hele bygningsfasader. Gatekunsten ligger for det meste innenfor et konsentrert område, noe som gjør det enkelt å gå på kunstjakt gatelangs.

5. Opplevelsessenteret Viking House

På Viking House formidles historier fra regionens rike og unike vikinghistorie gjennom VR-teknologi. VR står for Virtual Reality og går ut på å skape en illusjon av å være fysisk til stede i en verden du ser gjennom spesialbygde, teknisk avanserte briller. Og med brillene trygt plassert på nesa, kan du tre inn i VR-filmen «Den første kongen» om Harald Hårfagre og slaget i Hafrsfjord i år 872, der Hårfagre samlet Norge til ett rike. Det hele gir deg et innblikk i vår vikinghistorie og rike kulturarv på en uforglemmelig måte.

Viking House kan ellers by på håndlagde utskjæringer i tre utført på tradisjonelt vikingvis, møte levende «vikinger» ikledd tradisjonelle klesplagg og finne fristende suvenirer i besøkssenterets butikk.

6. Unike Jernaldergården

På Flat-Jæren er det registrert nærmere 200 ødegårder fra folkevandringstiden. Jernaldergården er en av dem. Foto: Torgeir Esig Sørensen / Flickr

På toppen Ullandhaugen, omkring tre kilometer utenfor Stavanger sentrum, ligger Jernaldergården vakkert til med nydelig utsikt over Nord-Jæren og Hafrsfjord. Når du kommer hit, blir du ønsket velkommen av husfruen, bonden og gårdsfolket. Inne i et av langhusene brenner det godt, og er du heldig får du smake hellekaker stekt på glørne i ildstedet.

Det er en rekonstruksjon av et gårdsanlegg fra folkevandringstiden omkring 350 til 550 etter Kristi fødsel. Anlegget, som er eneste i sitt slag i Norge, er bygget på tuftene av en gård som brant ned og ble forlatt en gang midt på 500-tallet. Jernaldergården består av tre bygninger som er innredet med tidsriktig husgeråd og utstyr.

Besøkssenteret har to utstillinger som forteller om de arkeologiske funnene som er blitt gjort her, 1500 år etter at de opprinnelige eierne reiste sin vei.

7. Solastranden – en av verdens vakreste

Like ved den vakre Solastranden ligger Sola Strand Hotel. Foto: Booking.no

Kun femten minutters kjøretur utenfor Stavanger sentrum ligger den 2,3 kilometer lange, langgrunne Solastranden som med sine lune, innbydende sanddyner er blitt kåret til en av verdens vakreste strender av Sunday Times. På vindfulle dager er den et populært besøksmål for brettseilere, og om du starter her kan du nyte en fem kilometer lang gåtur langs stranden og kysten sørover mot Vigdel.

For de som har interesse for historie kan det være verdt å besøke krigsminner som bunkerser og rester av kanonstillinger som ligger like i nærheten av Solastranden. Området kan by på et rikt fugleliv hele året gjennom, derfor er det streng båndtvang for de som har med seg hund ut på tur.

8. Fargerike opplevelser i Flo & Fjære

På Sør Hidle i Ryfylke, rundt 20 minutter med båt utenfor Stavanger, ligger Flo og Fjære – en blomstrende hage der det vokser både palmer og eksotiske planter.

Sesongen strekker seg fra mai til september, med åpningstider mandag til lørdag, og etter båtturen venter det omvisning i hagen der stikkord er råd og inspirasjon. Besøket avsluttes med velsmakende retter med lokale råvarer.

9. Herskapelige Breidablikk

Hovedbygningen på Breidablikk. Foto: Helge Høifødt

På slutten av 1800-tallet var skipsreder, kjøpmann og politiker Lars Berentsen (1838-1896) blant de rikeste i Stavanger. Han ønsket seg en bolig som gjenspeilet hans mektige posisjon og store formue, og fikk bygget en staselig herskapsvilla på Eiganes. Redervillaen, som fikk navnet Breidablikk, sto ferdig i 1882 og er bygget i sveitserstil med nyromantiske og gotiske trekk.

I dag drives Breidablikk som et museum av MUST og er åpent for publikum i sommersesongen. Villaen var i familien Berentsens eie frem til 1965, og det ble i denne perioden gjort få interiørendringer. Dermed er det som å vandre inn i en annen tid der du er omgitt av utsøkte møbler, overdådige lysekroner og andre gjenstander i tidsriktig «klunkestil».

Like ved hovedbygningen står det gamle hovedhuset og låven fra 1882, og den vakre parken er som resten av eiendommen svært godt bevart i engelsk stil med eksotiske trær og buete grusganger.

10. Nyrøkt brisling på Norsk Hermetikkmuseum

Mellom 1890 og 1960 var Stavanger landets «hermetikk-hovedstad», der sardiner utgjorde byens viktigste næring. I 1982 åpnet Norsk Hermetikkmuseum i de gamle lokalene til hermetikkfabrikken Venus Packing i Øvre Strandgate 88 i bydelen Gamle Stavanger. Her blir du møtt av en autentisk innredet sardinfabrikk slik den så ut rundt første verdenskrig, hvor du kan se hvordan man produserte fiskehermetikk.

Der man vanligvis opplever maskiner som for lengst er ute av drift, er maskinene på Norsk Hermetikkmuseum fremdeles i produksjonsmessig stand. Tar du turen hit den første søndagen i måneden, samt tirsdager og torsdager i sommerhalvåret, kan du få smake nyrøykt brisling.

