Topp 10 ting å gjøre i Kristiansand

Oppkalt etter kong Christian IV som grunnla byen 5. juli 1641, er Kristiansand i dag den største byen på Sørlandet og et viktig knutepunkt for transport og kommunikasjon. Innbydende plassert helt sør i landet og omgitt av vann på tre kanter, suser Kristiansand samtidig lett opp til førsteplass på listen over norske feriebyer.

Her får du 10 tips til ting å gjøre og oppleve når du legger reisen til Kristiansand:

1. Idyllisk rusletur i Posebyen

Posebyen er selve bildet på sørlandsidyll og et perfekt utgangspunkt for å oppleve Kristiansand. Foto: Adam Read / Visit Sørlandet

Etter at de siste glørne fra den voldsomme bybrannen ble slukket i 1892, var hele den sørøstlige delen av Kristiansand lagt i aske. En ny murby ble reist over ruinene, men det var én bydel som hadde overlevd flammenes rov: Posebyen. Det er uklart hva som ligger bak selve navnet, men det hevdes at det skriver seg fra det franske «repos» som betyr hvilested. Innbyggerne her skal nemlig ha tjent godt på å losjere soldater fra festningene.

I dag kan du nyte den idylliske sørlandsstemningen mens du vandrer gjennom det som er en av Nord-Europas største samlinger av lav og gammel trehusbebyggelse. Området er fylt med spennende nisjebutikker, og om sommeren arrangeres det jevnlig «Posebymarkedet» ved Bentsens Hus.

2. Palmesus på Bystranda

Familievennlige Bystranda kan til og med diske opp med noe så eksotisk som palmer. Foto: Wikimedia

Du trenger ikke reise til Kanariøyene for å kombinere strandliv med skygge fra palmesus. Det er få steder i Norge som har flere soltimer i året enn Kristiansandsområdet, og noe av det mange først og fremst forbinder med Kristiansand, er de kritthvite og innbydende sandstrendene.

Kort gangavstand fra Posebyen, langs Promenaden og like ved sentrum av byen, ligger familievennlige Bystranda som til og med kan diske opp med noe så eksotisk som palmer. Her er det anlagt fin sandstrand, sittegrupper og badebrygge, i tillegg til egen baderampe for funksjonshemmede.

3. Sørlandsdrømmen Bragdøya

Med kystsenter, koselig kafeer og hvite sandstrender er Bragdøya en oppfylt sørlandsdrøm. Foto: Adam Read / Visit Sørlandet

På samme måte som de hvite sandstrendene, utgjør også skjærgården en essensiell del av Kristiansands DNA. Skjærgården består av flere tusen holmer, skjær og øyer, og en av de letteste tilgjengelige, om du ikke selv har tilgang til båt, er Bragdøya i Kristiansandsfjorden rett utenfor sentrum.

Bragdøya er et offentlig friareale på 925 mål. I likhet med andre øyer i skjærgården ligger det en del eldre hyttebebyggelse der ute, men Bragdøya er i dag først og fremst et populært rekreasjonsområde. Veier og stier leder til rike bade- og fiskemuligheter, og inne på øya ligger Thaulows hus fra rundt 1770 som var Kristiansands første lystgård . Du kan besøke kystsenter og sjarmerende kaféer, eller kanskje det frister å leie deg en god gammeldags robåt?

4. Sydenstemning i Aquarama

Dersom du synes det er litt i kjøligste laget for å ta svømmeturen i sjøen, finnes det en annen mulighet. Midt på Bystranda ligger Aquarama, et fristende utendørs svømmebasseng som holder 25 grader i vannet uansett tid på året. Bassenget er en del av Sørlandets største spa og badeland, Aquarama Bad.

Her kan du nyte litt avslapping og velvære i Aquarama Spa som blant annet stiller med fire badstuer og opplevelsesdusjen Ice Rain/Tropical Rain, mens de yngste kan kjøre rundt i småbåter mens de bumper inni hverandre i beste radiobil-stil. I tillegg kan du benytte deg av badeland, idrettsbasseng, stupeanlegg, treningssenter, idrettshall, klatrevegg og servering.

5. Kanongiganten på Kristiansand kanonmuseum

På festningsanlegget Møvik fort fra annen verdenskrig ligger den nest største kanonen som noensinne er montert på land. Foto: Morten Teinum / Visit Sørlandet

Åtte kilometer sørvest for Kristiansand sentrum ligger Møvik fort ved Vestergabet, et tysk og senere norsk fort som ble bygget under andre verdenskrig. Sammen med fire andre marinekystbatterier, utgjorde Møvik fort en del av Artillerigruppe Kristiansand – den gang under navnet «Batterie Vara», oppkalt etter en avdød tysk generalmajor.

I dag er det omgjort til Kristiansand kanonmuseum. Her finner du verdens nest største kanon som noensinne er blitt montert på land med sine 38 centimeter kaliber og en rekkevidde som går halvveis til Danmark. I tillegg til den intakte kanonen har fortet fire kanonstillinger med bunker, to tomme kanonbrønner og en tom kasematt. Selve museet er sesongåpent, men du kan fritt vandre ute på området året rundt.

6. Teater, konsert og opera på Kilden

Kildens karakteristiske design gjort det til et arkitektonisk landemerke på samme måte som for eksempel Operahuset i Sydney Foto: Wikimedia

Siden åpningen i 2012 er Kilden teater og konserthus blitt Sørlandets kulturelle kraftsenter. Samtidig har dets karakteristiske design gjort det til et arkitektonisk landemerke på samme måte som for eksempel Operahuset i Sydney, og det har vunnet en rekke internasjonale arkitektoniske priser.

Kilden er det største kulturhuset som noensinne er reist på Sørlandet, og rommer i dag Kilden Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Kilden Opera som har totalt fire saler å boltre seg på. Før, underveis og etter forestillingene innbyr foajeen og uteområdet til mingling mens det serveres forfriskninger i foajebaren. I Restaurant Frihavn får du servert ulike småretter og a la carte.

7. Frilufts- og kulturliv på Odderøya

Utsikt fra Odderøya fyr. Foto: Elisabeth Høibo / Visit Sørlandet

Kilden ligger på Odderøya som i lange perioder var stengt for publikum grunnet militær aktivitet. Blant annet hadde Odderøya fort tjent som base og rekruttskole for Kystartilleriet i nærmere 50 år. Da militærbasen ble nedlagt i 1992, etablerte kunstnere, gallerier og filmskapere seg i de gamle militærbrakkene. I dag er Odderøya i ferd med å etablere seg som et regionalt kultursenter.

Odderøya ligger kun kort gangavstand unna sentrum og frister med merkede stier i idylliske omgivelser. Her finnes gamle kanonstillinger, og rikelig med bademuligheter, blant annet i Bendiksbukta. Kaféen på Søndre Batteri – «Vaktmannsboligen» – er åpen hver søndag året rundt. Det er egen turløype tilrettelagt for funksjonshemmede og du kan nyte flott utsikt over østre havn, Christiansholm Festning og båthavnene.

8. Fiskemarked og spisesteder på Fiskebrygga

På Fiskebrygga er det meste tilrettelagt for nytelse. Foto: Victoria Nevland / Visit Sørlandet

Mellom Kvadraturen og Lagmannsholmen ligger Fiskebrygga, et byområde som fikk sin renessanse på 1990-tallet etter omfattende byggevirksomhet. Fiskemarkedet på Fiskebrygga er en populær turistattraksjon der det selges alle sorter fisk og skalldyr. Husene, som er malt i okergult og rødt, likner sjøboder og er bygget i gammel stil. Det er trebrygger på begge sider av Gravanekanalen, og du kan velge mellom fire bruer når du skal krysse kanalen.

Uten mat og drikke duger helter og heltinner ikke, og på Fiskebrygga kan du velge mellom spisesteder som kan friste med alt fra ferske reker og blåskjellsuppe til tex-mex og burger. Og mens båtene tøffer gjennom Gravanekanalen som skiller Kvadraturen fra Odderøya, kan du jo nyte en is i sola eller spise ferske reker fra et av fiskeutsalgene.

9. Stemningsfylt og velsmakende i Ravnedalen naturpark

Den skjulte perlen Ravnedalen ligger en kort spasertur fra sentrum. Foto: Victoria Nevland / Visit Sørlandet

Et par minutter med bil eller en kort sykkeltur unna sentrum ligger Ravnedalen naturpark som gjerne omtales som en skjult perle i Kristiansand. Ravnedalen er en frodig park som innbyr til avslappende turer blant store, bevarte trær, monumenter, broer og sjarmerende småhus i tre. Merkede løyper fører deg inn til Baneheia som er Kristiansands store turområde, og for deg som ankommer med bil venter det gratis parkering.

Etter en vandringstur i grønne omgivelser, kan det smake med saftig, hjemmelaget burger på Café Generalen som går for å være en av Norges beste burgere. Men det finnes også andre alternativer på menyen som inneholder oppskrifter som strekker seg så mye som 100 år tilbake i tid.

10. Eksotiske møter i Dyreparken

I Dyreparken kan man komme tett på flere av dyrene. Foto: Inger Hutchinson / Visit Sørlandet

Ingen norsk familieattraksjon er større enn Dyreparken i Kristiansand som årlig tiltrekker seg én million besøkende. Dyreparken ble offisielt åpnet i 1966 og i dag er det kun Holmenkollen i Oslo som trekker til seg flere besøkende. Parken huser nesten 150 ulike dyrearter fra alle verdensdeler, med sjimpansen Julius som den mest berømte. Blant de siste attraksjonene finner vi Orangutanghuset hvor du kan komme tettere på en av verdens mest kritisk truede dyrearter.

Men det er mer som venter deg når du kommer hit. Badelandet er en gigantisk badeøy fylt med plaskende moro, sjørøverne hersker i Kaptein Sabeltanns verden, mens du møter på gamle Thorbjørn Egner-kjenninger fra barndommen i Kardemomme by og Hakkebakkeskogen. Og enda har du spøkelseshuset og Nordisk villmark.

