Topp 10 ting å gjøre i Bergen

Omgitt av «De syv fjell» og gjerne omtalt som «Vestlandets hovedstad», ligger landets nest største by vakkert til mellom Norges to største fjorder, Hardangerfjorden og Sognefjorden. Bergen ble grunnlagt i 1070, da under navnet Bjørgvin som betyr «den grønne engen mellom fjellene». Siden har den gjennom hele sin historie vært en ledende handels- og sjøfartsby nasjonalt som internasjonalt.

Bergen er Norges nest største by og absolutt en storby sett i norsk skala. Samtidig kan man raskt få følelsen av sjarmerende småbyliv med utrolig mye spennende å by på til sine besøkende.

Her får du 10 tips til ting å gjøre og oppleve når du legger reisen til Bergen:

1. Verdenskulturminnet Bryggen

Bryggen består av omkring 13 mål med 61 fredede bygninger og befinner seg på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Foto: Andrea Giubelli / Visit Norway

Det første stikkordet mange gjerne tenker på når de skal nevne turistmål i Bergen, er Bryggen. Og det er ikke uten grunn. Den er Norges tredje mest besøkte turistattraksjon etter Holmenkollen i Oslo og Dyreparken i Kristiansand, og har siden 1979 kunnet skryte av å ligge på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

Bryggen er i dag det best bevarte minnet vi har fra Hansatiden, en tid der Bergen hadde posisjon som en av Nord-Europas viktigste handelsbyer. Som så mage andre byer i Norge har også Bergen vært herjet av storbranner, og i 1702 ble hele byen lagt i aske. Da Bryggen ble gjenreist, ble det besluttet å gjenoppbygge den slik den hadde stått siden 1100-tallet.

Langs den ikoniske fasaden ligger moderne butikker og kaféer på rad og rekke. En vandringstur gjennom de trange passasjene og svalgangene på baksiden, er som å vandre inn i et levende kulturminne.

2. Fisk og frukt på Fisketorget

Siden 1200-tallet har Fisketorget vært en av de viktigste stedene for handel mellom fiskere, bønder og byens lokale. Foto: CH / Visit Norway

Du kan formelig kaste en stein fra Bryggen over til Fisketorget som ligger i hjertet av byen og er et av landets mest kjente utendørsmarkeder. Siden 1200-tallet har Fisketorget vært et av de viktigste handelssteder og møteplasser for både bergensere og tilreisende. Opprinnelig lå markedet ved siden av Bryggen, men ble flyttet til innerst i Vågen i 1556 hvor det har ligget siden.

På markedet selges det fersk fisk og sjømat, grønnsaker og frukt samt blomster og planter. Flere spisesteder har fristende sjømat på menyen, mens den delen av markedet som ligger innendørs utgjør Mathallen som er åpen hele året. Mathallen rommer i tillegg tre restauranter som serverer sjømat året rundt. Det utendørs markedet er åpent om sommeren med sesongåpning 1. mai.

3. Kunst og kultur med KODE

KODE er et av de største museene for kunst, design og musikk i Norden, og består av fire kunstmuseer og tre komponisthjem. Foto: Martin Håndlykken / Visit Norway

Bergen er kulturby i ordets rette forstand og kulturtilbudet i byen er både rikt og meget omfattende. Og når det først regner i Bergen – og det gjør det ofte – så er det perfekt for å stifte nærmere bekjentskap med KODE som er et av de største museene for kunst, design og musikk i Norden, fordelt på fire kunstmuseer og tre komponisthjem.

KODE 1, som tidligere het Permanenten, er et storslagent bygg i Nordahl Bruns gate der kunsthåndverk og design står i fokus. Her kan du blant annet oppleve gullsmedkunst fra Bergen og beundre Singersamlingen som er navnet på en kunst- og antikvitetssamling bestående av europeiske og asiatiske antikviteter og malerier av de gamle mestrene.

KODE 2 ligger i Rasmus Meyers allé 3 og huser de temporære utstillingene som er fordelt på to etasjer. Her finner du også KODE 3 som viser Rasmus Meyers samlinger som blant annet inneholder verker av Edvard Munch og hovedverk av blant andre J.C. Dahl, Harriet Backer, Adolph Tidemand og Christian Krohg. KODE 4 ligger seks gatenummer lenger ned og viser ytterligere verk fra en rekke kunstperioder.

NB! Verdt å merke seg at KODE 4 er stengt fra 1. september og enn så lenge.

Ole Bull Museum Lysøen er en villa og et museum på øya Lysøen i Lysefjorden i Bjørnafjorden kommune i Vestland. Foto: Sean Hayford O'Leary / Wikimedia

Sist, men ikke minst, omfatter KODE tre vernede hjem som er åpent for publikum og som en gang tilhørte musikere i verdensklasse: Edvard Griegs «Troldhaugen» (se mer informasjon i neste punkt), Ole Bulls «Lysøen» , som består av fiolinvirtuosens villa og selve øya med tilhørende skog og parkanlegg, og Harald Sæveruds særpregede «Siljustøl», med sin enorme eiendom og flere turstier.

4. Lunsjkonsert ved Griegs hjem «Troldhaugen»

Troldhaugen var hjemmet til Edvard Grieg fra april 1885 til han døde i 1907. Foto: denisbin

Bergen har fostret opp noen virkelig store internasjonale musikere som Kygo, Aurora og Röyksopp. Men den største av dem alle må sies å være den nasjonalromantiske komponisten Edvard Grieg (1843-1907).

I 1884 kjøpte Grieg tomt på Hop i Fana bydel sør for hjembyen Bergen. Her fikk han reist «Troldhaugen» , en stor og prektig villa med panoramatårn og en stor veranda, tegnet i historisme. Noen år senere fikk han bygget en liten hytte nede ved Nordåsvannet der han trakk seg tilbake når han skulle skrive sine komposisjoner.

Det skal ha vært Griegs kone Nina som kom opp med navnet Troldhaugen ettersom haugen der huset er bygget ligger ved siden av Trolddalen. Villaen forble Griegs hjem til hans død i 1907, og da Nina døde i 1935, ble urnen hennes plassert ved siden av ektemannens i en grotte like ved Troldhaugen.

Troldsalen ble bygget som en kammermusikksal for Edvard Grieg Museum Troldhaugen i 1985. Frem til da hadde museets konserter blitt avholdt i selve villaen. Foto: jerdam / Flickr

Villaen, og den lille komponisthytta, er i dag omgjort til museum. I 1985 ble en egen kammermusikkhall med plass til 200 tilhørere – Troldsalen – innviet. Fra mai til oktober avholdes det daglige lunsjkonserter her, og dette er med tiden blitt Bergens største og best besøkte konsertserie. Billetter bestilles på forhånd.

Griegs hjem hadde allerede vært åpent for besøkende i flere år da Edvard Grieg Museum ble avduket i 1995. Her finner du en fast utstilling om Griegs liv og karriere, samt butikk og restaurant. I likhet med Troldsalen driver også museet med utstrakt konsertvirksomhet med kveldskonserter. Sjekk museets hjemmesider for mer informasjon.

5. Sterke historier på Lepramuseet St. Jørgens hospital

Lepramuseet St. Jørgens Hospital er et bevart sykehusmiljø fra 1700-tallet og blant de få bevarte leprasykehus i Nord-Europa. Foto: Nina Aldin Thune / Wikimedia

I 1946 døde to kvinner på henholdsvis 78 og 82 år ved St. Jørgens hospital i Bergen, begge som følge av lepra, også kjent som spedalskhet. De to kvinnene hadde da levd på hospitalet i mer enn 50 år. Mellom 1850 og 1900 hadde Bergen tre leprahospitaler, hvilket ga byen Europas største konsentrasjon av leprapasienter. Da den siste av de to kvinnene døde, markerte det samtidig slutten på mer enn 500 års drift av hospitalet.

Hospitalet ble opprinnelig bygget på 1400-tallet, men flere store branner har gjort at dagens bygninger alle skriver seg fra 1700-tallet. Totalt består hospitalet av ni bygninger som sammen utgjør et av de best bevarte leprahospitalene i Europa. Hospitalets arkiver er sammen med Lepraarkivene i Bergen på UNESCOs program for verdens hukommelse.

St. Jørgens hospital er i dag et museum som forteller om sykdommen, dens utbredelse i Norge og hvilken betydning den norske forskningen skulle få. Samtidig som du får et innblikk i de fordommer og sosiale stigmatiseringer som fremdeles rammer millioner av mennesker verden over.

6. Dyriske møter på Akvariet i Bergen

Akvariet i Bergen er et akvariumsanlegg fra 1960 som viser fisk, vannlevende dyr og pingviner. Foto: Olivier Bruchez / Flickr

Uansett hvor gammel man måtte være, er en tur til Akvariet i Bergen kun en kort fottur unna sentrum et must når man legger reisen til denne kanten av Vestlandet. Da det ble åpnet i 1960, var det Nord-Europas største og mest moderne akvarium. I dag rommer det over 60 store og små akvarium og er hjem for mer enn 300 arter fra hele kloden – fra tropisk regnskog til arktiske strøk.

Kunnskap står i fokus ved Akvariet i Bergen, og det er lagt opp til at gjestene skal få se, føle, lese og følge dyrene på nært hold. Hver dag kan du bli med når dyrepasserne skal mate sjøløver og pingviner.

Deres uttalte mål er å spre kunnskap om dyr, dyrevelferd og dyrevern, og Akvariet er med i en rekke internasjonale bevaringsprogram. Blant annet et program for Filippinenes utrydningstruede krokodiller.

Sjekk ut akvariets hjemmesider for aktivitetskalenderen.

7. Shoppinglivets gleder



Torgallmenningen i Bergen sentrum strekker seg fra Torget i nordøst til Olav Vs plass i sydvest. Foto: Øyvind Heen / Visit Norway

Bergen er kanskje Norges nest største by, men sentrumskjernen er relativt liten og kompakt. Det kan komme godt med for den som skal bruke litt tid – og penger – på shopping til fots uten å samtidig risikere å måtte investere i gnagsårplaster.

Bryggen er et naturlig sted å starte, der et rikt utvalg av butikker ligger på rekke og rad langs den ikoniske fasaden. Men tar du turen inn mellom bygningene, kommer du til et nettverk av passasjer fylt med småbutikker, gallerier og studioer. Der det tidligere lå lagerlokaler og skipskontorer, er den historiske bydelen fylt med tekstil- og smykkedesign, strikkebutikker, bokhandlere, fotokunst og hyggelige spisesteder.

(Saken fortsetter under)

Skjult bak den ikoniske fasaden på Bryggen ligger en hemmelig verden av passasjer, småbutikker, gallerier og studioer. Foto: Martin Håndlykken / Visit Norway

Fra Bryggen er det kort vei å gå bort til bykjernen der det er tett mellom butikker og kjøpesentre i blant annet Strandgaten, Marken, Hollendergaten og Øvregaten – fra fasjonable merkevareforretninger til mindre nisjebutikker med særegent utvalg.Skostredet, som går for å være Bergens mest sjarmerende handlegate, er samtidig et perfekt utgangspunkt for å gå på gatekunstsafari.

Hvis du vil unnslippe regnet og handle innendørs, kan kjøpesentre som Kløverhuset, Galleriet og Bergen Storsenter friste med butikker i alle kategorier.

8. Smaken av Bergen

Lunsj på Bastant Stølegaten. Foto: Morten Håndlykken / Visit Norway

Bergen nyter status som UNESCO gastronimiby, og for de som elsker sjømat, er den en rikholdig kilde til kulinariske nytelser basert på fersk fangst av fisk, skalldyr og annen sjømat. På listen over lokale spesialiteter som er vel verdt for ganen å stifte bekjentskap med, er blant annet bergensk fiskesuppe, fiskekaker og persetorsk.

Lysverket , Colonialen , Bare Vestland , Restaurant 1877 og Cornelius er alle kjente for sine eksklusive smaker av fersk sjømat. Men byen kan friste med mer enn kun sjømat, og restaurantene har retter i alle prisklasser – alt fra tradisjonell norsk husmannskost til internasjonale kjøkken.

(Saken fortsetter under)

Bergen har status som UNESCO gastronomiby. Foto: Martin Håndlykken / Visit Norway

På slutten av dagen kan det kanskje friste med noe godt i glasset? I sentrum ligger barene og utestedene tett og omfatter alt fra pulserende nattklubber til moderne utesteder, nisjeklubber og brune barer. Hva med en tur innom Altona, Norges største vinbar med kjøkken som i en årrekke er kåret til Bergens beste vinbar?

9. Ta Fløibanen opp til Fløyen

Fløyfjellet eller Fløyen er en av Bergens mest populære turistattraksjoner. Foto: Øyvind Heen / Visit Norway

Bergen kalles gjerne for byen mellom de syv fjell, og en skikkelig bergenstur innebærer å ta turen opp til minst ett av fjellene. Og du trenger ikke nødvendigvis risikere såre føtter og svette klær for å gjøre det heller. Noen få minutters gange fra Bryggen finner du Fløibanen som effektivt tar deg med opp til toppen av Fløyfjellet – eller Fløyen - i løpet av noen få minutter.

Fløyfjellet strekker seg 400 meter over havoverflaten, og herfra har du fantastisk utsikt over byen, havet, fjorder og fjell. Vel oppe kan du sykle, kjøre zipline, klatre eller leie kano. Du har dessuten flere turmuligheter å velge mellom, blant annet kan du vandre videre til Vareggen eller over Vidden til Ulriken. Barna kan slå seg løs på en av byens beste lekeplasser, mens de som ikke har med seg niste kan stille sulten på Fløien Folkerestaurant.

10. Ta Ulriksbanen opp til Ulriken

Gondolbanen Ulriksbanen gjør det enkelt å komme seg til toppen av Ulriken (643 moh.), det høyeste av fjellene rundt Bergen. Foto: CH / Visit Norway

Av de syv fjell som omgir Bergen, er Ulriken det høyeste med sine 643 meter over havet. For de som er sterke til beins og som vil ha seg en solid vandringstur, går det turstier opp mot fjellet. For andre er gondolbanen Ulriksbanen et effektivt alternativ.

I likhet med Fløyen er utsikten her oppe fra ganske enkelt spektakulær. Turterrenget er rikt og skulle det friste så kan du ta det som skal være Norges raskeste zipline. Vel oppe på toppen kan du ta turen innom Sky:Skraperen restaurant, enten det skulle friste med middag, lunsj eller et glass med noe forfriskende oppi.

Visste du forresten at en av de første fotturene opp til Ulriken fant sted i 1835? I turfølget av glade vandringsfolk var Henrik Ibsen, som skal ha blitt så inspirert underveis at han skrev sangen «Vi vandrer med freidig mot».

