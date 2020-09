Topp 10 ting å gjøre i Tromsø

Artikkelen inneholder annonselenker.

Kjært barn har som kjent mange navn, og Tromsø har blitt kalt både «Nordens Paris», «Ishavsbyen» og «Porten til ishavet». Årsaken ligger i Tromsøs historie som handelsby, utelivsby og startplass for et stort antall polarekspedisjoner. Tromsø ligger 350 kilometer nord for Polarsirkelen og er i dag Nord-Norges største by.

For de som reiser hit for første gang er det på plass med en advarsel: Når du først har fått smaken på Tromsø, er det lett å bli avhengig. Her får du 10 tips til ting å gjøre og oppleve når du legger reisen til Tromsø:

1. Jakten på nordlyset

Det er ikke alle forunt å skulle få se nordlyset danse over himmelen. Foto: Davide Gabino / Flickr

Gjennom årtusener har nordlyset begeistret og fascinert mennesker der det danser gnistrende grønt over den mørke polarhimmelen. For Nord-Norges lokalbefolkning er fenomenet en del av hverdagen og en naturlig kilde til kunst og mytologi. For alle andre er det et fantastisk skue som skaper minner for livet og Nord-Norge er blant de beste stedene i verden å oppleve nordlyset i all sin prakt.

Det er aldri noen garanti for at du får oppleve nordlyset, det er dessverre ikke slik at man kan slå på en bryter eller at det kommer hver natt på et gitt tidspunkt. Men benytter du deg av en lokalkjent nordlysguide, øker du mulighetene for å få se det. Samtidig vil du lære mer om det forheksende fenomenet og høre noen av de utallige legendene tilknyttet nordlyset.

2. Ikoniske Ishavskatedralen

Ishavskatedralen er både en turistattraksjon og et symbol og landemerke for selve byen Tromsø. Foto: Siri Uldal / Wikimedia

Med sin karakteristiske form er Tromsdalen Kirke, bedre kjent som Ishavskatedralen, blitt selve symbolet på Tromsø på samme måte som Eiffeltårnet er for Paris. Kirken, som gir assosiasjoner til et mektig isfjell, ligger godt synlig på Tromsøya og ble vigslet i 1965. Østveggens fantastiske glassmosaikk kom først i 1972.

I dag er Ishavskatedralen en populær turistattraksjon og et must å besøke for alle med en Instagram-konto. Det er de elleve aluminiumsbelagte betongplatene på hver side av taket som gir katedralen dens form og kirken er et seilingsmerke som kan sees både fra Tromsøysundet, fra broa og under landing med fly.

3. Gøy for store og små på Polaria

På Polaria kan små og store komme tett på steinkobbe og storkobbe. Foto: a.canvas.of.light / Flickr

Opplevelsessenteret, akvariet og museet Polaria ble åpnet i 1998 og ligger ved siden av FRAM-senteret like sør for Tromsø sentrum. Polaria kan best beskrives som det perfekte sted å møte, forstå og lære om livet i Arktis. Blant annet viser panoramakinoen filmer av noen av de mest spektakulære fenomenene i naturen i nord.

Polaria har blant annet et godt utbygd akvarium som tjener som hjem for arktiske sjøplanter, fisker og dyr. Her er det vanntanker i både gulv, vegger og tak og du kan gå gjennom glasstunneler mens seler svømmer over hodet på deg.

Hovedattraksjonene ved Polaria må sies å være storkobbene og steinkobbene. To ganger i løpet av dagen kan besøkende være med når selene mates, samtidig som trenerne forteller hvordan de benytter mentale og fysiske stimuli for å holde selene aktive.

4. Finn din indre polfarer på Polarmuseet

Blant ekspedisjonene som er vist i utstillingene på Polarmuseet, er luftskipet Norge som Roald Amundsen og Umberto Nobile benyttet til å fly over Nordpolen i 1926. Foto: Nochn Nordlicht / Flickr

Da CNN i 2013 plasserte Tromsø på listen over ti av verdens beste byer for vinterferie, ble Polarmuseet trukket frem som «et av flere fascinerende museer som gir et innblikk i tidligere arktiske ekspedisjoner».

Etter at Tromsø etablerte seg som porten til Arktis og ishavet omkring 1850, vokste byen raskt til å bli en sentral base for polarekspedisjoner innen fangst, vitenskap og eventyr. Det er denne historien som skildres på Polarmuseet som ble åpnet 18. juni 1978 – nøyaktig 50 år etter Roald Amundsen la ut på det som skulle vise seg å bli hans siste og skjebnesvangre reise.

Museet er lokalisert i et av Tromsøs eldste hus, en rødmalt trebygning som er datert tilbake til 1840-tallet og som tidligere rommet tollvesenets pakkhus og tollboder.

5. Panoramautsikt fra Storsteinen

Utsikt fra Fjellheisen. Foto: Diego Delso / Wikimedia

Hvis du ønsker deg byens beste utsikt, så er valget enkelt. Via gondolen Fjellheisen suser du rolig opp til Storsteinen på fire minutter. Herfra, 421 meter over havoverflaten, kan du nyte panoramautsikt over Tromsø og på kjølige vinternetter kan du komme ekstra tett på nordlyset dersom du er riktig heldig.

Er du av den litt mer sporty typen, kan du ta sherpatrappen opp til Storsteinen. Solide 1200 trinn skal du traske – eventuelt jogge hvis det frister mer – før du fullt fortjent kan reise hendene og juble over å ha nådd toppen. I Fjellstua kan du nyte et godt måltid basert på lokale råvarer, eller velge blant småretter dersom du ikke er helt klar for middag riktig ennå.

6. Hvalsafari og båtturer rundt Tromsøya

Spekkhoggere på sildejakt er ikke et ukjent syn utenfor Tromsø. Foto: Colourbox.com

De siste vintrene har både spekkhoggere og knølhvaler trukket inn mot kystområdene utenfor Tromsø for å fråtse i rike sildeforekomster med en av landets vakreste kyststriper som bakteppe. På hvalsafari er det store sjanser for at du kan oppleve de mektige dyrene på nært hold.

Tromsø er det perfekte utgangspunkt for deg som ønsker å se byen fra sjøsiden, enten du vil gjøre det ved å leie kajakk, eller suse av sted med RIB-båt som kombinerer båtturen med fuglekikking, hvalsafari eller utflukter til historiske steder. Du kan seile langs arktiske fjorder, eller fiske din egen middag i fjordene rundt Tromsø.

7. Luftig jacuzzi på hotelltaket

Kunne det friste med utendørs boblebad? Foto: Booking.com

Tromsøs eneste utendørs jacuzzi befinner seg på taket av Clarion Collection Hotel Aurora . Herfra kan du nyte utsikt over Ishavskatedralen og Tromsdalstinden, kanskje mens du koser deg med noe godt i glasset etter en tur i Bryggen Spa som ligger kort gangavstand bak hotellet. Dersom du har sikret deg hjørnerom, følger det med utsikt ut mot sjøen og bryggen bortenfor hotellet.

8. Shopping og restauranter

Tromsø sentrum kan smykke seg med å ha den største samlingen av historiske trehus nord for Trondheim, blant annet er flere partier ført i empirisk og sveitserstil. Samtidig er bylandskapet krydret som seg hør og bør med mer moderne arkitektur. I byens hovedgate ligger butikkene side om side med et rikt utvalg av restauranter og sjarmerende kaféer. En håndfull butikker i sentrum selger vintage klær og interiør.

På samme måte som du kan handle alt av lokale råvarer og delikatesser over disk i Mathallen Tromsø, er det anbefalt å stifte bekjentskap med kulinariske nytelser på byens mange restauranter. Hva med grillet klippfisk eller indrefilet av reinsdyr? Eller hva sier du til å smake den lokale favoritten måsegg?

9. Steinete landskap i Arktisk-alpin botanisk hage

Med sin beliggenhet på nesten 70 grader nord er Tromsøs botaniske hage verdens nordligste. Foto: Harald Groven / Wikimedia

Når BBC og The Guardian skal kåre verdens ti vakreste hager, er Tromsøs botaniske hage med på listen. Men hvis du ser for deg klassiske parklandskap med trær og planter i sirlig ordnede bed og veksthus, så vil du få deg en overraskelse. I stedet består parken av steinlandskaper der små, fargerike arktiske arter og planter fra alpine og kalde strøk rundt om i verden vokser mellom store steinblokker.

Den botaniske hagen har i dag 28 temasamlinger, blant annet sildre-, søterot- og primulafamiliene, Arktis, Himalaya, det sørligste Sør-Amerika og planter fra gamle nord-norske hager. Hagen er åpen for besøkende året rundt, men selve blomstersesongen starter i mai og varer frem til slutten av oktober når snøen vanligvis kommer.

10. Snu døgnet med midnattssola

Utsikt fra Storsteinen mot midnattssola. Foto: Osopolar / Wikimedia

Reiser du til nord for Polarsirkelen om sommeren, vil du snart oppleve at sommerdagen strekker seg ut over uker og måneder, og Tromsø er intet unntak fra regelen. Kort fortalt betyr midnattssol at sola befinner seg over horisonten hele dagen og hele natten gjennom. Mange severdigheter og aktiviteter er åpne hele natten, dermed kan du både golfe, gå på topptur, elvepadle og dra på hvalsafari.

